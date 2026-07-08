Cardinale’nin Milan’ı 4 yıllık bir gecikmeyle ortaya çıkıyor. Rossoneri taraftarlarının sadece uzak duran bir kulüp sahibi ve spor projesine karşı ilgisizlik, yalnızca mali yönüne odaklanma gördüğü bir dönemdi. Milan, çeşitli ve olası spekülasyonlar için bir araç olarak görülüyordu.





Son on üç gün içinde en olası senaryoların hepsi altüst oldu. Gerry Cardinale, gazetecilerle yaptığı gayri resmi görüşmede verdiği sözlere sadık kalarak, Milan dünyasının merkezine yerleşti ve yetkilerini devretmeye niyetli değil. RedBird’ün temsilcisi, Milano’da ve Casa Milan’da her zaman hazır bulunuyor. Dün Milanello’da Ruben Amorim’i ağırladı ve bugün, Rossoneri kulübünün sahibi olduğundan bu yana ilk kez, yeni Portekizli teknik direktörün tanıtım konferansına katıldı.