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Cardinale Grafica Milan

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Kardinal yol haritasını belirliyor: Ibrahimovic’in rolünden transfer piyasasındaki yatırımlara kadar, Milan’a dair vizyonu

AC Milan
Transfers

Hücum futbolu, hırs ve yetki devrinin sonu: Cardinale’nin yeni Milan’ı doğuyor

Cardinale’nin Milan’ı 4 yıllık bir gecikmeyle ortaya çıkıyor. Rossoneri taraftarlarının sadece uzak duran bir kulüp sahibi ve spor projesine karşı ilgisizlik, yalnızca mali yönüne odaklanma gördüğü bir dönemdi. Milan, çeşitli ve olası spekülasyonlar için bir araç olarak görülüyordu.


Son on üç gün içinde en olası senaryoların hepsi altüst oldu. Gerry Cardinale, gazetecilerle yaptığı gayri resmi görüşmede verdiği sözlere sadık kalarak, Milan dünyasının merkezine yerleşti ve yetkilerini devretmeye niyetli değil. RedBird’ün temsilcisi, Milano’da ve Casa Milan’da her zaman hazır bulunuyor. Dün Milanello’da Ruben Amorim’i ağırladı ve bugün, Rossoneri kulübünün sahibi olduğundan bu yana ilk kez, yeni Portekizli teknik direktörün tanıtım konferansına katıldı.

  • ARTIK VEKALETLER YETER

    Kulübün günlük yaşamından ve İtalya’dan uzak geçirdiği dört uzun yılın ardından Cardinale, tamamen farklı bir rol üstlenmeye karar verdi. Geçen sezonun sonunun getirdiği hayal kırıklığı bir dönüm noktası oldu. O andan itibaren, Milan’ın hem yöneticilerle hem de medya ile ilişkilerinde daha aktif, daha ilgili ve daha doğrudan bir liderliğe ihtiyacı olduğu inancı olgunlaştı. Artık işleri üçüncü şahıslara devretme zamanı bitti. Cardinale, son aylarda kaybolmuş gibi görünen kulüp kültürünü yeniden inşa etmek için artık kulübün merkezinde yer alıyor.

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  • YATIRIMLAR VE KALİTE

    Cardinale’nin öncelikli hedefi, temellerden başlayarak başarılı bir ortam yaratmaktır. 24 Mayıs’ta tüm teknik ve yönetim kadrosunun derhal işten çıkarılmasından bu yana, Cardinale normalde aylar sürmesi gereken bir çalışmanın parçası olarak kurum içi toplantılar ve görüşmeler düzenlemiştir. Milan, kulüp sahibinin sürekli denetimi altında yürütülen ortak çalışmayla yeniden desteklenen bir kulüp haline gelmiştir.


    Transfer piyasasındaki stratejik ekip, Ruben Amorim’e kadronun büyük bir kısmını mümkün olan en kısa sürede teslim etmeyi hedefliyor. Ağustos sonu transfer dönemlerinde görülen klasik transfer görüşmelerine son veriliyor. Bu, son dönemlerdeki Rossoneri transfer piyasalarını karakterize eden bir çalışma tarzıydı.


    Gonçalo Ramos ve Mario Gila’nın transferleri, önümüzdeki haftalarda devam edecek olan yeniden yapılanma projesinin yalnızca ilk aşamasını temsil ediyor. Önceden belirlenmiş bir bütçe ya da çeşitli transferlere ayrılacak belirli bir tutar yok. Her yatırım, takımın ve teknik direktörün teknik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Tek bir hedef var: yetkinlik, organizasyon ve sürdürülebilirlik yoluyla daha iyi bir takım oluşturmak.

  • IBRAHIMOVIC MERKEZDE

    En önemlisi ise, Rossoneri taraftarlarını ikiye bölen ve kulüp içindeki yeri belirsiz olan Zlatan Ibrahimovic’in rolüdür. Ibra, en hassas anlarda bile sarsılmayan bir ilişkiyle, RedBird projesinin danışmanı ve kulüp sahibinin sağ kolu olarak merkezi bir figür olmaya devam ediyor. Dolayısıyla herhangi bir kopukluk söz konusu değil; aksine, takım çalışmasının bireysel performansların önüne geçmesi gereken bir organizasyon içinde birlikte yoluna devam etme iradesi var.

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