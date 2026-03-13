Kardeşler takımda kalıyor! Lauren James, kardeşi Reece'in sözleşmeyi imzalamasından birkaç saat sonra Chelsea ile yeni bir sözleşme imzaladı

Lauren’ın kariyeri, 2021 yılında Manchester United’dan Batı Londra’ya dönmeden önce 10 yaş altıdan 14 yaş altı seviyesine kadar Chelsea akademisinde yetişmiş olmasıyla dikkat çeken bir gelişim öyküsüdür. O günden bu yana, kadın futbolunun en etkili isimlerinden biri haline gelmiştir. 105 maçta 31 gol atan Lauren, dört ardışık Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, üç FA Kupası ve bir Lig Kupası zaferinin kazanılmasında önemli rol oynadı. Chelsea Kadınlar Takımı CEO'su Aki Mandhar, Lauren'in önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Lauren'in sözleşmesini uzatmasından dolayı çok mutluyuz. Lauren, bu ülkenin yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli oyunculardan biri ve tam anlamıyla bir Chelsea'li. Kulüple bağlantılı herkes, onun mavi formayla elde ettiği tüm başarılardan son derece gurur duyuyor ve yolculuğunun bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz."