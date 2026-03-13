Kardeşler takımda kalıyor! Lauren James, kardeşi Reece'in sözleşmeyi imzalamasından birkaç saat sonra Chelsea ile yeni bir sözleşme imzaladı
Stamford Bridge'de tarihi bir ikili taahhüt
Lauren için, gençlik yıllarında yetiştiği kulüpte kalmak hiç tereddüt etmeden verdiği bir karardı. Sözleşmesini yenilemeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Chelsea ile yeni bir sözleşme imzalamış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum ve sevinçten havalara uçuyorum. Burası çocukluğumdan beri benim kulübüm, bu yüzden burada kalma süresini uzatmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu muhteşem kulüpte daha fazla anı biriktirmeyi, umarım daha fazla başarıya imza atmayı ve daha fazla kupa kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Akademi öğrencisinden dünya çapında bir süperstara
Lauren’ın kariyeri, 2021 yılında Manchester United’dan Batı Londra’ya dönmeden önce 10 yaş altıdan 14 yaş altı seviyesine kadar Chelsea akademisinde yetişmiş olmasıyla dikkat çeken bir gelişim öyküsüdür. O günden bu yana, kadın futbolunun en etkili isimlerinden biri haline gelmiştir. 105 maçta 31 gol atan Lauren, dört ardışık Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, üç FA Kupası ve bir Lig Kupası zaferinin kazanılmasında önemli rol oynadı. Chelsea Kadınlar Takımı CEO'su Aki Mandhar, Lauren'in önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Lauren'in sözleşmesini uzatmasından dolayı çok mutluyuz. Lauren, bu ülkenin yetiştirdiği teknik açıdan en yetenekli oyunculardan biri ve tam anlamıyla bir Chelsea'li. Kulüple bağlantılı herkes, onun mavi formayla elde ettiği tüm başarılardan son derece gurur duyuyor ve yolculuğunun bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz."
Kişisel başarı ve uluslararası ün
2023-24 sezonu, yetenekli forvet için dönüm noktası niteliğindeydi; 23 maçta ilk 11'de sahaya çıkarak 16 gol attı ve bunlara Liverpool'a karşı kariyerindeki ilk hat-trick de dahildi. Kişisel başarıları da bu üstün performansını yansıtıyor: PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi, iki kez FIFPRO Kadınlar Dünya Onbirine seçildi ve 2024 Ballon d’Or oylamasında 13. sırada yer aldı. Etkisi uluslararası sahneye de uzanıyor; İngiltere'nin Euro 2025 zaferinde kilit bir rol oynadı ve özellikle grup aşamasında Hollanda'ya karşı attığı muhteşem iki golle Lionesses'in şampiyonluğu savunmasına katkıda bulundu.
Yeni bir dönemin öncülüğünü yapmak
Sakatlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen Lauren, teknik direktör Sonia Bompastor yönetimindeki takımın yaratıcı kalbi olmaya devam etti. Kısa süre önce Manchester City ile oynanan kritik Lig Kupası yarı finalinde 100 maç barajını aşan Lauren, dayanıklılığını ve büyük maçlarda sergilediği soğukkanlılığını bir kez daha kanıtladı. Chelsea, hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde yeni bir döneme girerken, Lauren ve Reece ile uzun vadeli sözleşmeler imzalanması, James soyadını kulübün kimliğinin temel taşlarından biri olarak pekiştirdi. Blues taraftarları artık kulübün kendi yetiştirdiği bu ikonların önümüzdeki yıllarda da parlak performanslarını sergilemesini bekleyebilir.
