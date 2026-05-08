Getty
Çeviri:
"Kararlılıklarını sınayın" - Avrupa kupalarına katılma mücadelesindeki zorluklar, zor günler geçiren Chelsea'yi savunmasız bırakırken, kulübe Cole Palmer ve Enzo Fernandez için transfer tekliflerine hazırlıklı olması tavsiye edildi
Chelsea, son birkaç transfer döneminde büyük harcamalar yaptı
Todd Boehly ve BlueCo, hem şimdiki dönemde hem de uzun vadede başarılı olabileceği düşünülen bir kadro oluşturmak için Batı Londra’da yoğun çaba sarf etti ve büyük harcamalar yaptı. Transfer politikası, geçmiş başarılarından çok potansiyele odaklandı; bu da kaçınılmaz olarak istikrar sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.
2025 yılında Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları kazanılırken, bu sezon FA Cup zaferi hala kazanılmayı bekliyor. Ancak, batı Londra'da saha içinde ve dışında pek çok değişiklik yaşandı.
- Getty
Blues, Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Enzo Maresca ve Liam Rosenior teknik direktörlük görevlerinden alındı; bunun üzerine Calum McFarlane, yaz aylarında kalıcı bir atama yapılana kadar A takımın başına geçici olarak geçti. Bu süreçte, zamanlaması kötü olan sakatlıklar Blues’u ağır bir şekilde vurdu.
Premier League tablosunda dokuzuncu sıraya düşülmesi, en kötü zamanda gerçekleşti; çünkü ilk yedi sıraya geri dönmek için sadece üç maç kaldı. Chelsea bu hedefi gerçekleştiremezse, Palmer ve Fernandez gibi oyuncular başka kulüplerden gelen tekliflere açık hale gelebilir.
Chelsea'de kendini kanıtlamış oyuncular ilgi çekecek
Avrupa kupalarında yer alamamanın, kendini kanıtlamış uluslararası oyuncuları seçeneklerini yeniden değerlendirmeye itip itmeyeceği sorusuna yanıt veren eski Chelsea savunmacısı Dorigo, BetGoodwin'in desteğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, kesinlikle. Asıl endişe verici olan da bu; daha önce Şampiyonlar Ligi'ne rahatça bakıyorlardı ve her şey yolunda gidiyordu, ama birdenbire ortada ciddi sorunlar var gibi görünüyor.
“Ve tabii ki, sözleşmelerin süresine ve kulübün mali durumuna bakarsınız. Tüm bunları bir araya getirip bu tür bir gelir olmadan, kulüp ne durumda kalır? Açıkçası, bir veya iki şeyin değişmesi gerektiğini düşünürsünüz. Ve tabii ki, en kolay yol büyük oyuncularınızdan birini satmaktır, ki bu çok, çok zor olur.
“Cole Palmer, iyi oynadığında yetenekli bir oyuncu, tam da aradığımız adam. Fark yaratabilecek, işleri yoluna koyabilecek bir oyuncu gibi görünüyor ve bu tür oyuncuları elinde tutmak istersin. Eminim bunun için ellerinden geleni yapacaklardır.
“Ancak Avrupa kupalarında yer almadıkları için, eminim ki bazı üst düzey takımlar ‘tamam, kararlılıklarını sınıyalım ve çok iyi oyuncularından bir veya ikisini kapabilir miyiz diye bakalım’ diye düşüneceklerdir – ki bu gerçekten çok yazık olur.”
- Getty
Manchester ve Madrid: Palmer ve Fernandez hangi takıma transfer olabilir?
Manchester doğumlu ve City'nin altyapısından yetişen Palmer'ın Old Trafford'a geri döneceği yönünde spekülasyonlar var. Çocukluğundan beri United taraftarı olarak büyüyen Palmer, Şampiyonlar Ligi potasına girmek için Chelsea'yi geride bırakan Kırmızı Şeytanlar'ı çaresizce izlemek zorunda kaldı.
Fernandez ise Madrid'e transfer olmayı planlıyor gibi görünüyor. Dünya Kupası şampiyonu, Stamford Bridge'in orta sahasının itici gücü haline geldi ve henüz 25 yaşında, ancak istikrarsızlık kaçınılmaz ayrılık söylentilerine yol açtığı için bu nitelikleri yakında farklı bir ortamda sergilenebilir.