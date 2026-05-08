"Kararlılıklarını sınayın" - Avrupa kupalarına katılma mücadelesindeki zorluklar, zor günler geçiren Chelsea'yi savunmasız bırakırken, kulübe Cole Palmer ve Enzo Fernandez için transfer tekliflerine hazırlıklı olması tavsiye edildi

Avrupa kupalarında yer alamamanın, kendini kanıtlamış uluslararası oyuncuları seçeneklerini yeniden değerlendirmeye itip itmeyeceği sorusuna yanıt veren eski Chelsea savunmacısı Dorigo, BetGoodwin'in desteğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, kesinlikle. Asıl endişe verici olan da bu; daha önce Şampiyonlar Ligi'ne rahatça bakıyorlardı ve her şey yolunda gidiyordu, ama birdenbire ortada ciddi sorunlar var gibi görünüyor.

“Ve tabii ki, sözleşmelerin süresine ve kulübün mali durumuna bakarsınız. Tüm bunları bir araya getirip bu tür bir gelir olmadan, kulüp ne durumda kalır? Açıkçası, bir veya iki şeyin değişmesi gerektiğini düşünürsünüz. Ve tabii ki, en kolay yol büyük oyuncularınızdan birini satmaktır, ki bu çok, çok zor olur.

“Cole Palmer, iyi oynadığında yetenekli bir oyuncu, tam da aradığımız adam. Fark yaratabilecek, işleri yoluna koyabilecek bir oyuncu gibi görünüyor ve bu tür oyuncuları elinde tutmak istersin. Eminim bunun için ellerinden geleni yapacaklardır.

“Ancak Avrupa kupalarında yer almadıkları için, eminim ki bazı üst düzey takımlar ‘tamam, kararlılıklarını sınıyalım ve çok iyi oyuncularından bir veya ikisini kapabilir miyiz diye bakalım’ diye düşüneceklerdir – ki bu gerçekten çok yazık olur.”