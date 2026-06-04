Kararlılık eksikliği, bitmek bilmeyen söylentiler ve çok şey ifade eden açıklamalar! Ole Book için BVB’de yazın en büyük transfer hamlesi yakında gerçekleşebilir

Bu açıklamalar elbette pek çok yoruma açık. Bir sporcunun içsel motivasyonunu temel alırsak, Guirassy olağanüstü bir şey söylemiş sayılmaz. Zira 30 yaşındaki oyuncunun, BVB’deki takım arkadaşlarının çoğunda olduğu gibi, rahatlıkla elde edilen ikincilik nedeniyle coşkuya kapılmaması kimseyi şaşırtmamalı.

Ancak Guirassy'nin etrafında aylardır inatçı transfer söylentileri dolaşıyor ve bu günlerde bu söylentiler şüpheli bir düzenlilikle yeni besin buluyor. Bu durum geçen yaz da böyleydi; Guinealı oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere Dortmund'daki ilk yılında 38 gol ve 9 asist kaydetmiş ve Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olmuştu.

O zamanlar, Guirassy'nin 2028'e kadar olan sözleşmesinde, belirli bir dizi üst düzey kulübe 40 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında katılmasını sağlayan bir madde olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Real Madrid veya Manchester City gibi en üst düzey kulüplerden kimse kapıyı çalmadı - bugüne kadar.