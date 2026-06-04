Serhou Guirassy'nin klişelere başvurmayıp net bir cevap vermiş olması takdir edilmelidir. Ancak bu cevap aynı zamanda çok şey ifade ediyor. Borussia Dortmund'un forveti, Sport1'everdiği son demeçte "Bu sezon gerçekten harika anlar yaşanmadı" demişti. Bunun için tek bir nedeni olduğunu belirtti: "Çünkü hiçbir şey kazanamadık." Guirassy, "Dortmund'da oynuyorsanız, şampiyonluk kazanmak istersiniz" diyerek net bir tavır sergiledi.
Çeviri:
Kararlılık eksikliği, bitmek bilmeyen söylentiler ve çok şey ifade eden açıklamalar! Ole Book için BVB’de yazın en büyük transfer hamlesi yakında gerçekleşebilir
Bu açıklamalar elbette pek çok yoruma açık. Bir sporcunun içsel motivasyonunu temel alırsak, Guirassy olağanüstü bir şey söylemiş sayılmaz. Zira 30 yaşındaki oyuncunun, BVB’deki takım arkadaşlarının çoğunda olduğu gibi, rahatlıkla elde edilen ikincilik nedeniyle coşkuya kapılmaması kimseyi şaşırtmamalı.
Ancak Guirassy'nin etrafında aylardır inatçı transfer söylentileri dolaşıyor ve bu günlerde bu söylentiler şüpheli bir düzenlilikle yeni besin buluyor. Bu durum geçen yaz da böyleydi; Guinealı oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere Dortmund'daki ilk yılında 38 gol ve 9 asist kaydetmiş ve Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olmuştu.
O zamanlar, Guirassy'nin 2028'e kadar olan sözleşmesinde, belirli bir dizi üst düzey kulübe 40 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında katılmasını sağlayan bir madde olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Real Madrid veya Manchester City gibi en üst düzey kulüplerden kimse kapıyı çalmadı - bugüne kadar.
Serhou Guirassy'nin ayrılması BVB için büyük bir kayıp olur
Hatta şu anda İstanbul'dan Fenerbahçe, geçen yıl olduğu gibi bir transferi düşünebileceği söylenen Guirassy'nin ilgisini çekmek için yoğun bir çaba içinde görünüyor. Bu durum, onun açıklamalarından da kolayca anlaşılabilir.
Funke Mediengruppe'ye konuşan spor direktörü Lars Ricken, tüm seçenekleri açık tutmak için şu anda söylenmesi gerekenleri şöyle ifade etti: "Serhou için herhangi bir teklif almadık. Ayrıca onu bırakma niyetimiz de yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı."
96 resmi maçta 60 gol ve 15 asistle Guirassy, BVB için şimdiye kadar kendini kanıtladı. Serbest transfer bedeli 40 milyonun üzerinde olsa bile, ayrılması kulüp için büyük bir kayıp olur. Sadece Westfalen'in yüksek gol ortalamasından mahrum kalacağı için değil, Guirassy dışında kadroda pek bir şey kalmayacağı için de.
- AFP
Serhou Guirassy şu ana kadar BVB'ye bağlılığını açıklamadı
Guirassy'nin ayrılışının etkisini hafifletmek amacıyla Borussia, geçen yıl Fabio Silva'yı transfer etmişti. 22,5 milyon avroya mal olan bu oyuncu, 39 maçta 10 gol katkısı (3 gol, 7 asist) kaydetmesine rağmen, golcü özelliklerini pek gösteremedi. Maximilian Beier saf bir santrfor değil ve son zamanlarda daha çok sol kanatta oynatıldı; Karim Adeyemi'nin geleceği ise şu anda tamamen belirsiz.
Guirassy ise ne geçen yaz ne de bugüne kadar BVB'ye bağlılık konusunda en ufak bir işaret bile vermediğinden, yeni sportif direktör Ole Book için yazın en büyük transfer sorunu yakında ortaya çıkabilir.
Book, son zamanlarda Dortmund'un önümüzdeki sezonu Guirassy olmadan geçireceği senaryosuna kendisi de biraz kapı araladı: "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla onu satmak istediğimizi söylemek planımız değil ve öncülümüz de değil. Yine de burada da şunu belirtmek gerekir: Olağanüstü teklifler gelirse, bu konuyu düşüneceğiz."
- Getty Images
Ole Book, Elversberg'deki yaratıcılığını hemen kanıtlamak zorunda
Book, BVB’deki ilk transfer döneminde Elversberg’den tanıdığımız yaratıcılığını hemen kanıtlamak zorunda; her iki yönde de yapması gereken çok iş var. Borussia’nın acil olarak ihtiyaç duyduğu iki yeni oyuncuyu daha kadrosuna katacağı kesin gibi görünüyor: Hem defansif hem de oyun kurucu özellikleri güçlü bir orta saha oyuncusu ve Julian Brandt’ın yedeği olacak bir on numara.
Örneğin Hertha BSC'den transferi gündemde olan 16 yaşındaki üst düzey yetenek Kennet Eichhorn'un getireceği ilk profil, teorik olarak daha yüksek önceliğe sahip. Ancak Sport Bild'in son haberinde belirtildiği gibi, yeni bir hücum oyuncusunun Guirassy'yi kalmaya ikna etmesine katkıda bulunması bekleniyor. Bir toplantıda forvet oyuncusuna kulübün planları sunulmuş ve Brandt'ın halefinin gelecekte onu daha sık sahneye çıkaracağı bildirilmiş.
28 kez milli forma giymiş olan oyuncunun durumuyla ilgili tüm gelişmelerde şu anda hala çok fazla varsayım var. Bu durum bir süre daha devam edebilir, zira transfer dönemi hala üç ay kadar açık ve deneyimlere göre ancak Dünya Kupası'nın ardından yavaş yavaş hız kazanacak. Guirassy'nin o zamana kadar kararını beklemesi de gayet olası.
- Getty Images Sport
Guirassy davası ve BVB için büyük bir düşüş riski
Book hazırlıklarını yapmış olmalı; yeni forvetler ve Guirassy'nin potansiyel halefleri hakkındaki söylentiler eksik değil. Ancak bu görev, büyük bir risk barındırıyor. Book, en kötü senaryoda bile bir hataya yer vermemelidir; forvetteki yeni bir numaralı isim, istatistiksel olarak Guirassy'nin seviyesinde olmalıdır.
Bu arada, sürekli yedek olarak kalan Silva (29 kez oyuna girdi), gelişmeleri muhtemelen yakından takip edecektir. BVB'deki statüsü nedeniyle, Portekiz ile Dünya Kupası'nı kaçırmıştı. Guirassy'nin transferi durumunda, hemen yeni bir rakip karşısına çıkarsa, Book ve Borussia için daha fazla iş çıkabilir.