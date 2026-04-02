Kararlı bir şekilde takımdan gönderilmesinin ardından... Bastoni, Suárez'in Barcelona'ya transferini hatırlatıyor

FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

Bastoni, Suárez'in Barcelona'ya transferini hatırlatıyor

Bosna Hersek - İtalya
Bosna Hersek
İtalya
World Cup Qualification UEFA
A. Bastoni
L. Suarez
Bosna-Hersek
İtalya
Uruguay

Barcelona, Suarez'da olduğu gibi Bastoni transferi için de aynı yolu izliyor mu?

İtalyan Alessandro Bastoni, Inter Milan'ın savunma oyuncusu, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'nın savunmasını güçlendirmek için ana hedef olarak görülüyor.

Bu transfer, oyuncunun memleketi İtalya'da popülaritesinin ani düşüşü nedeniyle "neredeyse imkansız"dan "olası"ya dönüştü.

Barcelona, tüm yerel ve Avrupa şampiyonlukları için rekabeti sürdürmek amacıyla önümüzdeki sezon, özellikle savunma hattında birçok transferle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Sert eleştiriler

    Pastoni, son iki ayda İtalya'da iki olayın merkezinde yer alması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı.

    Şubat ortasında, Bastoni, Juventus'a karşı oynanan maçta Juventus oyuncusu Pierre Kalulu'nun kırmızı kart görmesinde oynadığı belirleyici rol nedeniyle geniş çaplı bir kınama dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

    Mart ayının son gününde ise, öfkeli İtalyan futbol camiası, Bosna ile oynanan kritik maçın ilk yarısında kırmızı kart görmesinin ardından, İtalya milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ana sorumlusu olarak onu gösterdi.

    İtalya, Bosna'nın evinde 1-0 önde giderken, Bastoni'nin doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması, ev sahibi takımın penaltı atışları sonucunda kazandığı karşılaşmada Azzurri'nin durumunu zorlaştırdı.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - La LigaGetty Images Sport

    Bastoni, Suárez'e benziyor

    Uzun süredir İtalya'nın en iyi savunma oyuncusu olarak görülen 26 yaşındaki stoperin Serie A'daki düşüşü, 2014 Dünya Kupası'nda İtalya-Uruguay maçında Giorgio Chiellini'yi "ısırması"nın ardından Luis Suárez'in İngiltere'de yaşadığı deneyimi büyük ölçüde anımsatıyor.

    Kısa bir süre içinde, Liverpool'un Uruguaylı forveti, Premier Lig'de dokunulmaz bir yıldızdan transfer listesine giren bir oyuncuya dönüştü ve Barcelona bu durumu transferi tamamlamak için kullandı.

    "Mundo Deportivo" gazetesine göre, modern futbol tarihinin en ünlü "ısırma" olayından önce, Suárez'in transferi Barcelona'dan çok Real Madrid'e yakın görünüyordu.

  • FBL-WC2014-QUALIFIERS-URU-PARAFP

    Suárez transferinin perde arkası

    "Mundo Deportivo" gazetesi, Suarez transferinin perde arkasını aktardı. Olaylar, 24 Haziran 2014 Salı günü, Uruguay milli takımının Brezilya'daki Dünya Kupası'nda İtalya ile karşılaştığı sırada başladı.

    Maçın bitimine kısa bir süre kala, Uruguaylı forvet İtalyan savunma oyuncusu Chiellini ile çarpıştı ve onu ısırdı.

    Bunu izleyen skandal o kadar ciddiydi ki, FIFA Suarez'i hemen 9 maçlık cezaya çarptırdı ve ayrıca dört ay boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men etti.

    Sadece üç gün sonra, aylarca Suarez'in Anfield'dan Bernabéu'ya transferini destekleyen Madrid medyası, 22 Mayıs'ta Uruguaylı oyuncunun sağ dizindeki menisküs ameliyatını gerekçe göstererek transferin iptalini haklı çıkardı; ancak bu ameliyat, örneğin bir ay sonra Dünya Kupası'nda oynamasına engel olmamıştı.

    O zamana kadar Barcelona, 2013-2014 sezonunda Cristiano Ronaldo ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaşan ve 2011 ile 2014 yılları arasında Reds formasıyla 133 maçta 83 gol atan Liverpool oyuncusu Luis Suárez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti-2014 sezonunda 31 golle Cristiano Ronaldo ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaşmış ve 2011 ile 2014 yılları arasında Reds formasıyla 133 maçta 83 gol atmıştı.

    Ne ısırma olayı ne de ceza planı değiştirmedi: Barcelona, Real Madrid'in aksine Luis Suárez'i beklemeye karar verdi ve bunu ona da açıkladı.

    Şubat 2024'te oyuncu, Miami'de "La Mesa" programında bu sürprizi hatırladı ve Uruguaylı forvet şöyle açıkladı: "2014 Dünya Kupası öncesinde Real Madrid benimle sözleşme imzalamak istiyordu ve her şey yolunda gidiyordu. Karim Benzema'yı Arsenal'e satmayı düşünüyorlardı; her şey halledilmişti."

    İngiliz taraftarlar arasında "kötü çocuk" imajı, Liverpool'un sert tutumunu hızla değiştirdi. Kulüp, yıldız oyuncusunun sözleşmesini Aralık 2013'te 2018'e kadar uzattı ve Real Madrid'in ilgisini öğrendiği 2014 yazından önce gayri resmi olarak 100 milyon avrodan fazla talep ediyordu.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Coutinho'dan daha az

    11 Temmuz 2014'te, "ısırma" olayından 17 gün sonra, Barcelona, Luis Suárez'i 81 milyon avroya transfer ettiğini duyurdu.

    Hâlâ büyük olan bu transfer bedelinin "düşüklüğünü" anlamak için, Barcelona'nın üç buçuk yıl sonra Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için aynı kulübe ödediği bedeli hatırlamak yeterlidir: 120 milyon avro sabit bedel ve 40 milyon avro ek ödeme.

    16 Temmuz'da Barcelona, 2020 yılına kadar forma giyen ve 283 maçta 198 gol atan Suárez'i resmi olarak tanıttı.