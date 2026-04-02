Kararlı bir şekilde takımdan gönderilmesinin ardından... Bastoni, Suárez'in Barcelona'ya transferini hatırlatıyor

"Mundo Deportivo" gazetesi, Suarez transferinin perde arkasını aktardı. Olaylar, 24 Haziran 2014 Salı günü, Uruguay milli takımının Brezilya'daki Dünya Kupası'nda İtalya ile karşılaştığı sırada başladı.

Maçın bitimine kısa bir süre kala, Uruguaylı forvet İtalyan savunma oyuncusu Chiellini ile çarpıştı ve onu ısırdı.

Bunu izleyen skandal o kadar ciddiydi ki, FIFA Suarez'i hemen 9 maçlık cezaya çarptırdı ve ayrıca dört ay boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men etti.

Sadece üç gün sonra, aylarca Suarez'in Anfield'dan Bernabéu'ya transferini destekleyen Madrid medyası, 22 Mayıs'ta Uruguaylı oyuncunun sağ dizindeki menisküs ameliyatını gerekçe göstererek transferin iptalini haklı çıkardı; ancak bu ameliyat, örneğin bir ay sonra Dünya Kupası'nda oynamasına engel olmamıştı.

O zamana kadar Barcelona, 2013-2014 sezonunda Cristiano Ronaldo ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaşan ve 2011 ile 2014 yılları arasında Reds formasıyla 133 maçta 83 gol atan Liverpool oyuncusu Luis Suárez'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti-2014 sezonunda 31 golle Cristiano Ronaldo ile Altın Ayakkabı ödülünü paylaşmış ve 2011 ile 2014 yılları arasında Reds formasıyla 133 maçta 83 gol atmıştı.

Ne ısırma olayı ne de ceza planı değiştirmedi: Barcelona, Real Madrid'in aksine Luis Suárez'i beklemeye karar verdi ve bunu ona da açıkladı.

Şubat 2024'te oyuncu, Miami'de "La Mesa" programında bu sürprizi hatırladı ve Uruguaylı forvet şöyle açıkladı: "2014 Dünya Kupası öncesinde Real Madrid benimle sözleşme imzalamak istiyordu ve her şey yolunda gidiyordu. Karim Benzema'yı Arsenal'e satmayı düşünüyorlardı; her şey halledilmişti."

İngiliz taraftarlar arasında "kötü çocuk" imajı, Liverpool'un sert tutumunu hızla değiştirdi. Kulüp, yıldız oyuncusunun sözleşmesini Aralık 2013'te 2018'e kadar uzattı ve Real Madrid'in ilgisini öğrendiği 2014 yazından önce gayri resmi olarak 100 milyon avrodan fazla talep ediyordu.