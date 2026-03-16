"Kararları veren ben değilim" - Menajeri Manchester City yöneticisiyle görülünce Ousmane Dembélé, PSG'deki geleceğiyle ilgili belirsizliğe değindi
Manchester City ile olan bağlantı açıklığa kavuştu
Ballon d'Or kazananı hakkındaki spekülasyonlar, menajeri Moussa Sissoko'nun Madrid'de Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir toplantı yaptığına dair haberlerin ardından daha da yoğunlaştı. Bu durum, Premier Lig şampiyonunun Pep Guardiola'nın kadrosuna önemli bir takviye olarak eski Barcelona oyuncusunu Etihad Stadyumu'na çekmek istediğine dair söylentilerin hemen yayılmasına neden oldu.
Ancak Fabrizio Romano, bu iddiaları yalanlayarak, söz konusu görüşmede kanat oyuncusu için herhangi bir pazarlık yapılmadığını belirtti. Buna rağmen, menajerinin rakip bir Avrupa deviyle bir araya gelmesi, PSG yetkililerini değerli oyuncularını korumak için tetikte tuttu.
Dembele, sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu
Dembélé'nin menajer ekibi ile PSG arasında yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor ve Fransız milli oyuncu, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilere umut verici bir açıklama yaptı.
"Sözleşmeyi uzatmamak için hiçbir neden yok," dedi. "Ancak kararları veren ben değilim; sözleşmemle ilgili görüşmeler kulüp ve menajerim arasında yapılıyor. Kariyerimin başından beri bu konuyla ilgilenmedim."
PSG'nin katı maaş politikası
Dembele bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser görünse de, kulüp yönetimi daha önce hiçbir oyuncunun kulübün mali yapısından daha önemli olmadığını belirtmişti. Başkan Nasser Al-Khelaifi, sürdürülebilir bir projeyi korumak konusunda açıkça konuşuyor; bu durum, Dembele’nin dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu statüsüne yakışır bir maaş istediği yönündeki haberleri zorlaştırabilir.
Al-Khelaifi, daha önceki bir röportajda, "Kulüpte bir politikamız var, oyuncular için bir maaş tavanı var, herkes bunu biliyor ve saygı duyuyor," demişti. "Takım ve kulüp, herkesten daha önemlidir." Dembele, Ligue 1 lideri takımda kalmak istediğini kamuoyuna açıklasa da, bu katı tutum mevcut çıkmazın arka planını oluşturuyor.
Luis Enrique'nin sözleşme uzatma önceliği
Dembele'yi çevreleyen belirsizlik, kulübün diğer kilit isimleriyle kaydedilen hızlı ilerlemeyle keskin bir tezat oluşturuyor. PSG şu anda Bradley Barcola ve Fabian Ruiz'in sözleşmelerini uzatmanın yanı sıra teknik direktör Luis Enrique'nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almayı da içeren bir "sözleşme yenileme maratonu" yaşıyor.
Dembele, projenin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor, ancak kişisel görüşmelerde resmi bir ilerleme kaydedilememesi, potansiyel talipler için kapıyı aralık bırakmaya devam ediyor. Şu an için oyuncu, "sözleşmesini uzatmamak için hiçbir nedeni olmadığını" savunuyor, ancak menajeri Avrupa piyasasını taramaya devam ederken futbol dünyası durumu dikkatle izliyor.
