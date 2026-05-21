Kararını mı verecek, yoksa bekleyecek mi? Rangers’ın, Old Firm rakibi Celtic’in ardından yeni teknik direktör arayışına gireceği söylentileri arasında, Danny Rohl “güven” tahminlerinin odağında
Old Firm takımlarının yedek kulübelerindeki teknik direktör değişiklikleri
Yaz transfer dönemi, Rangers'ta çok sayıda oyuncu giriş ve çıkışına sahne olacak gibi görünüyor. 2025-26 sezonunda şampiyonluk yarışından kopan ve İskoçya Premiership'te en yakın yerel rakibinin 10 puan gerisinde üçüncü sırada bitiren takımda değişiklikler yapılacak.
Bu sezon birkaç kez geçici teknik direktör Martin O'Neill'in yönetiminde çalışan Celtic, çok da uzak olmayan bir gelecekte yeni bir kalıcı teknik direktör atamayı planlıyor.
Rohl, Rangers'ta koltuğu güvende mi, yoksa bir değişiklik gündeme gelecek mi?
Rangers, Russell Martin’in felaketle sonuçlanan 17 maçlık görev süresini sonlandırma kararını aldıktan sonra, ancak Ekim ayında eski Sheffield Wednesday teknik direktörü Rohl’a başvurmuş olmasına rağmen, benzer bir yola girmeye cazip gelebilir mi?
Bu soru Hutton'a yöneltildiğinde, eski Gers savunmacısı GOAL'a özel olarak verdiği röportajda şöyle dedi: "Celtic, elbette, yüzde 100. Bence acilen birine ihtiyaçları var, çünkü orada bir yeniden yapılanma süreci var. Teknik direktörünüzü ne kadar erken getirirseniz, onun aradığı oyuncuları o kadar çabuk transfer edebilir, onun felsefesini ve planını o kadar çabuk hayata geçirebilirsiniz. Yani bu, yapılması gereken bir şey.
“Bence Rangers, Danny Rohl ile devam edecek. Açıkçası, [başkan] Andrew Cavenagh kısa süre önce bir açıklama yaptı ve Rohl'un takımı ileriye taşıyacak kişi olduğunu söyledi. Kesinlikle bazı işaretler var ve ben de aynı şekilde düşünüyorum.
“Dürüst olmak gerekirse, Russell Martin'den sonra tam bir karmaşa devraldı. Kadrodan elinden gelen her şeyi sonuna kadar kullandı. Yeterli olamadı. Bence takımı zafere taşıyacak doğru zihniyete sahip değillerdi.
“Onun hakkında beğendiğim şey, Ocak transfer döneminde takımın neye ihtiyacı olduğunu anlamış olmasıydı. Takımın liderlere ve tecrübeye ihtiyacı vardı. O dönemde yaptığı transferlerin takımın ilerlemesine kesinlikle yardımcı olduğunu düşündüm. Dolayısıyla, eğer vizyonu buysa ve takımın ilerlemesini bu şekilde görüyorsa, bence bu yaz transfer dönemi için iyi bir şey.
“Kesinlikle, bence transfer dönemi ile sezona başlamayı, takımla tam bir hazırlık dönemi geçirmeyi ve sonra da oradan devam etmeyi hak ediyor. Şu anda ona güveniyorum.”
McInnes'in Hearts'ta yeni bir şampiyonluk mücadelesini yöneteceği tahmin ediliyor
Rangers, teknik direktör aday listesinin en üst sıralarında yer alması beklenen isim olan eski Ibrox yıldızı Derek McInnes’in yakın zamanda boşta kalma ihtimalinin düşük olması nedeniyle, Rohl’a güvenmeye devam etme eğiliminde olabilir.
54 yaşındaki teknik adamın, bu sezon son gün yaşadığı hayal kırıklığının ardından Hearts ile şampiyonluğa bir kez daha ulaşmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Hutton, “Evet, elbette. Bence inanılmaz bir sezon oldu.
“Tony Bloom geldi ve Old Firm'ı sarsmak için 10 yıllık bir plandan bahsetti. Bunu ilk yılında başardı, neredeyse şampiyonluğu kazandı. Jamestown Analytics artık işin içinde, oyuncu transferleri mükemmel oldu. Bilinmeyen liglerden bazı oyuncuları keşfettiler ve bu oyuncular gelip Yılın Oyuncusu ödülünü kazandılar.
“Bence onların sorunu, artık bunu tekrarlamaları ve muhtemelen daha da iyi sonuçlar elde etmeleri beklentisinin oluşması. Bunu başarabileceklerini hissedecekler. Derek McInnes için çok önemli bir sezon ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyecektir.”
Rohl, 2028 yılına kadar Ibrox'ta sözleşmeli olarak kalacak
Rohl’un sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor; bu nedenle kendisine, Rangers’a kendi damgasını vurması ve Glasgow’un mavi yarısında yerel hakimiyeti yeniden tesis etme çabalarını yönetmesi için zaman tanınmalıdır.
Ancak 37 yaşındaki teknik adamın, en parlak spot ışıkları altında ve amansız bir baskı altında çalıştığını hatırlatmaya gerek yok. Bu da, daha rahatsız edici sorularla karşılaşmamak için 2026-27 sezonunda hızlı bir şekilde umut verici işaretler ve gelişme göstermesi gerektiği anlamına geliyor.