Kararını mı verecek, yoksa bekleyecek mi? Rangers’ın, Old Firm rakibi Celtic’in ardından yeni teknik direktör arayışına gireceği söylentileri arasında, Danny Rohl “güven” tahminlerinin odağında

Rangers, Russell Martin’in felaketle sonuçlanan 17 maçlık görev süresini sonlandırma kararını aldıktan sonra, ancak Ekim ayında eski Sheffield Wednesday teknik direktörü Rohl’a başvurmuş olmasına rağmen, benzer bir yola girmeye cazip gelebilir mi?

Bu soru Hutton'a yöneltildiğinde, eski Gers savunmacısı GOAL'a özel olarak verdiği röportajda şöyle dedi: "Celtic, elbette, yüzde 100. Bence acilen birine ihtiyaçları var, çünkü orada bir yeniden yapılanma süreci var. Teknik direktörünüzü ne kadar erken getirirseniz, onun aradığı oyuncuları o kadar çabuk transfer edebilir, onun felsefesini ve planını o kadar çabuk hayata geçirebilirsiniz. Yani bu, yapılması gereken bir şey.

“Bence Rangers, Danny Rohl ile devam edecek. Açıkçası, [başkan] Andrew Cavenagh kısa süre önce bir açıklama yaptı ve Rohl'un takımı ileriye taşıyacak kişi olduğunu söyledi. Kesinlikle bazı işaretler var ve ben de aynı şekilde düşünüyorum.

“Dürüst olmak gerekirse, Russell Martin'den sonra tam bir karmaşa devraldı. Kadrodan elinden gelen her şeyi sonuna kadar kullandı. Yeterli olamadı. Bence takımı zafere taşıyacak doğru zihniyete sahip değillerdi.

“Onun hakkında beğendiğim şey, Ocak transfer döneminde takımın neye ihtiyacı olduğunu anlamış olmasıydı. Takımın liderlere ve tecrübeye ihtiyacı vardı. O dönemde yaptığı transferlerin takımın ilerlemesine kesinlikle yardımcı olduğunu düşündüm. Dolayısıyla, eğer vizyonu buysa ve takımın ilerlemesini bu şekilde görüyorsa, bence bu yaz transfer dönemi için iyi bir şey.

“Kesinlikle, bence transfer dönemi ile sezona başlamayı, takımla tam bir hazırlık dönemi geçirmeyi ve sonra da oradan devam etmeyi hak ediyor. Şu anda ona güveniyorum.”