Gol olan penaltı, La Liga'da üst üste üçüncü kez duble yapan Yamal için tarihi bir dönüm noktası oldu. Böylece, 21. yüzyılda bir sezonun ilk beş lig maçında üç duble yapan ikinci Barcelona oyuncusu oldu ve Messi'nin 2012/13 sezonunda imza attığı efsanevi başarıyı yakaladı.

Yamal, bu sezon ligde altı gole ulaştı ve gol krallığı yarışında Raphinha, Kylian Mbappe ve Sergio Camello ile zirveyi paylaşırken, Barcelona'nın sadece beş maçta ligde 20 gole ulaşmasına da katkı sağladı.