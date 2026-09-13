Getty Images Sport
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'Karar vermiyorum' - Hansi Flick, Barcelona'da penaltıları kimin kullandığını açıkladı; Lamine Yamal, Levante karşısında parladı
Beklenmedik penaltı tercihi
Barcelona, Estadi Ciutat de València'da Levante karşısında aldığı keyifli 4-2'lik galibiyetle yurt içindeki kusursuz serisini sürdürürken, sürpriz bir penaltı kararı da geniş yankı uyandırdı.
Xavi Espart beşinci dakikada skoru açtıktan ve Yamal farkı ikiye çıkardıktan sonra, Katalan ekibi ikinci yarının başında bir penaltı kazandı. Birçok kişi bu sorumluluğu Raphinha'nın üstleneceğini düşünüyordu ancak topun başına geçen isim Yamal oldu ve soğukkanlı bir vuruşla golü attı. 11 metrede beklenmedik bu değişiklik, tribündeki taraftarlar ve muhabirler arasında hemen yoğun bir tartışma başlattı.
- AFP
Flick penaltı sıralamasını netleştirdi
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Flick'e, kulüpte penaltılarla ilgili tam hiyerarşiyi netleştirmesi istendi. Alman teknik adam, kararın tamamen kendisine bağlı olmadığını açıklayarak sahadaki bu tür anları yöneten kolektif süreci anlattı. Flick, "Penaltıyı kimin kullanacağına ben karar vermiyorum; teknik ekip karar veriyor. Kendini kullanmaya hazır hisseden kişi, penaltıyı atıyor" dedi. Bu kolektif yetkilendirme, yüksek baskı altındaki maç senaryolarında teknik ekip ile oyuncular arasında paylaşılan karşılıklı güveni gözler önüne seriyor.
Messi'nin tarihi rekorunu egale ederek
Gol olan penaltı, La Liga'da üst üste üçüncü kez duble yapan Yamal için tarihi bir dönüm noktası oldu. Böylece, 21. yüzyılda bir sezonun ilk beş lig maçında üç duble yapan ikinci Barcelona oyuncusu oldu ve Messi'nin 2012/13 sezonunda imza attığı efsanevi başarıyı yakaladı.
Yamal, bu sezon ligde altı gole ulaştı ve gol krallığı yarışında Raphinha, Kylian Mbappe ve Sergio Camello ile zirveyi paylaşırken, Barcelona'nın sadece beş maçta ligde 20 gole ulaşmasına da katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Barcelona için sırada ne var?
Geç gelen geri dönüş çabasına direndikten sonra Karim Adeyemi uzatma dakikalarında galibiyeti perçinledi ve Barcelona, beş maçta topladığı 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Flick'in ekibi, çarşamba gecesi Racing'i konuk ettiğinde ligdeki kusursuz ivmesini sürdürmeye çalışacak, ardından cumartesi günü zorlu Sevilla deplasmanına çıkacak.
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