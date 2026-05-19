Yine de: Baumann tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Tabloid gazetenin verdiği bilgilere göre, Hoffenheimli oyuncu, acı bir şekilde kadro dışı kalmasına rağmen aynı telefon görüşmesinde milli takım teknik direktörüne, Dünya Kupası turnuvasında rakip takımda oynasa bile DFB takımına tam anlamıyla hizmet edeceğini garanti etti.

Ancak, artık 40 yaşında olan Neuer'in kadroya alınması, Nagelsmann'ın planlarını turnuva başlamadan sarsabilecek bir spor riski barındırıyor. Çünkü 2024'te emekli olan eski milli kalecinin vücudu bir kez daha uyarı sinyalleri gönderiyor.

Tam da geçen hafta sonu, resmi kadro açıklamasından önceki son resmi maçta, Neuer sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Teşhis: sol baldırda sorunlar - bu kas grubu, tecrübeli oyuncuyu uzun kariyeri boyunca pek çok kez kenara mahkum etmişti.