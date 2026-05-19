Bu bilgi, Bild gazetesinin bir haberinden anlaşılıyor. Habere göre, 38 yaşındaki DFB teknik direktörü, Hoffenheim kalecisiyle yaptığı özel bir telefon görüşmesinde, önümüzdeki yaz düzenlenecek turnuvada birinci kaleci olarak planlanmadığını bildirmiş.
Çeviri:
Karar verildiği iddia ediliyor! Oliver Baumann, Dünya Kupası ile ilgili acı haberi çoktan aldı – ve buna dikkat çekici bir tepki de eşlik etti
Bunun yerine, tam da Neuer'in Almanya kalesini koruyacağı söyleniyor. FC Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi, Dünya Kupası elemeleri boyunca milli takım için her türlü zorluğun üstesinden gelen oyuncunun yerini alıyor.
Baumann için bu haber, spor açısından epik boyutlarda bir darbe. 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda istikrarlı bir performans sergiledi, Dünya Kupası yolunda güvenilir bir dayanak oldu ve hayatının hayali olan ilk 11'de yer almayı hak etmiş görünüyordu. Şimdi ise, Alman futbolunda Neuer isminin hala sarsılmaz bir ağırlığı olması ve son zamanlarda formunun çok iyi olması nedeniyle yerini bırakmak zorunda kalıyor.
- Getty Images
Baumann, takım oyuncusu olduğunu gösterdi
Yine de: Baumann tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Tabloid gazetenin verdiği bilgilere göre, Hoffenheimli oyuncu, acı bir şekilde kadro dışı kalmasına rağmen aynı telefon görüşmesinde milli takım teknik direktörüne, Dünya Kupası turnuvasında rakip takımda oynasa bile DFB takımına tam anlamıyla hizmet edeceğini garanti etti.
Ancak, artık 40 yaşında olan Neuer'in kadroya alınması, Nagelsmann'ın planlarını turnuva başlamadan sarsabilecek bir spor riski barındırıyor. Çünkü 2024'te emekli olan eski milli kalecinin vücudu bir kez daha uyarı sinyalleri gönderiyor.
Tam da geçen hafta sonu, resmi kadro açıklamasından önceki son resmi maçta, Neuer sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Teşhis: sol baldırda sorunlar - bu kas grubu, tecrübeli oyuncuyu uzun kariyeri boyunca pek çok kez kenara mahkum etmişti.
Neuer, geri dönüşünden önce kupa finalinde mi oynayacak?
Bild gazetesine göre, Pazartesi sabahı saat 09.58'de Bayern kaptanı kulüp tesislerine geldi, ancak takım antrenmanı için değildi. Bunun yerine, takım arkadaşları öğle saatlerinde sahada ter dökerken, Neuer tedavi için performans merkezine kapandı.
Kupa finali ve Kuzey Amerika'ya hareketin bu kadar yakın olduğu bir zamanda, rekor şampiyonunda kimse risk almak istemiyor. Habere göre, yaralanma en azından kas yırtılması gibi yapısal bir kas hasarı değil.
Bu da yakında sahalara döneceği umudunu canlı tutuyor. Münih ekibi, önümüzdeki Cumartesi günü VfB Stuttgart ile DFB Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Neuer'in Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda forma giymesi teorik olarak mümkün ve bu, Dünya Kupası yolculuğu öncesinde mükemmel bir sahne olurdu.
- Getty Images Sport
Neuer'in son milli maçı 5 Temmuz 2024'teydi
Bu, DFB’nin yakın tarihindeki en şaşırtıcı dönüm noktalarından birinin şimdilik taçlandırılması anlamına gelir. Aslında Neuer, 21 Ağustos 2024'te 124 milli maçın ardından Adler formasıyla geçirdiği şanlı kariyerine son verdiğini açıklamıştı. 5 Temmuz 2024'te Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-2 yenildikleri acı maç, aslında uluslararası sahnedeki son perdesi olacaktı.
2014 Dünya Şampiyonu'nun tüm bu durumu ne kadar rahat ve aynı zamanda gizemli bir şekilde ele aldığı, Bayern'in 1. FC Köln'e karşı aldığı 5-1'lik net galibiyetin ardından yaptığı anlamlı açıklamalardan açıkça anlaşıldı. Kendi hakkındaki söylentiler sorulduğunda Neuer son derece sakin davrandı: "Bu konuda tamamen rahatım. Bugün şampiyonluğu kutluyoruz. Önümüzdeki hafta DFB Kupası'nda çok önemli bir maçım var. Bu yüzden bu konu benim için gündemde değil."
Ancak gazeteciler, milli takıma geri dönüşü kesin olarak reddedip reddedemeyeceğini öğrenmek istediğinde, Neuer gülümseyerek soruyu geçiştirdi: "Bunu bilmenize gerek yok."