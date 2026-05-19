"Karar taslağı" - Manchester City'nin 115 maddelik FFP davasında kararın "sezonun bitiminden kısa süre sonra açıklanması bekleniyor"

City'nin eski finans danışmanı Stefan Borson, özel tahkim süreci ve kamuoyuna yapılacak duyurunun beklenen zaman çizelgesi hakkında bilgi verdi.

Football Insider'a davanın idari durumu hakkında konuşan Borson, "Bu, klasik bir söz ama çok daha uzun sürmeyecektir. Anladığım kadarıyla, açıklanmamasının özel bir nedeni yok. Kimse hasta değil, kimse perde arkasında pazarlık yapmıyor. Hükümetin müdahale etmek gibi gizli bir planı ya da benzeri bir şey yok.

"Aslında her şey çok sıradan. İlk heyet, raporunu henüz tamamlamadı ya da birkaç hafta öncesine kadar tamamlamamıştı."