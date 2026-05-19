Getty/GOAL
Çeviri:
"Karar taslağı" - Manchester City'nin 115 maddelik FFP davasında kararın "sezonun bitiminden kısa süre sonra açıklanması bekleniyor"
Sorumluluk kararı yaklaşıyor
Premier Lig, Şubat 2023'te Manchester City'yi 2009 ile 2018 arasındaki dokuz yıllık dönemde Mali Fair Play kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlamıştı. 2024 yılının Aralık ayında sona eren devasa bir bağımsız komisyon duruşmasının ardından, spor dünyası, kulübün en üst ligden ihraç edilmesi de dahil olmak üzere ağır yaptırımlara yol açabilecek bir karar bekliyor. Bu ilk karar öncelikle kulübün sorumluluğuna odaklanacak, ancak kulübün suçlu bulunması halinde sonraki duruşmalarda belirli cezalar belirlenecek.
- Getty Images Sport
Yasal metin hazırlama aşaması
City'nin eski finans danışmanı Stefan Borson, özel tahkim süreci ve kamuoyuna yapılacak duyurunun beklenen zaman çizelgesi hakkında bilgi verdi.
Football Insider'a davanın idari durumu hakkında konuşan Borson, "Bu, klasik bir söz ama çok daha uzun sürmeyecektir. Anladığım kadarıyla, açıklanmamasının özel bir nedeni yok. Kimse hasta değil, kimse perde arkasında pazarlık yapmıyor. Hükümetin müdahale etmek gibi gizli bir planı ya da benzeri bir şey yok.
"Aslında her şey çok sıradan. İlk heyet, raporunu henüz tamamlamadı ya da birkaç hafta öncesine kadar tamamlamamıştı."
"Daha fazla sürmez"
Davanın karmaşıklığı, uzun bir karar verme sürecine yol açtı; ancak içeriden gelen bilgiler, takvimdeki önceki gecikmelere rağmen nihai belgenin tamamlanmak üzere olduğuna işaret ediyor. Konuyu daha ayrıntılı olarak değerlendiren Borson, şunları ekledi: "Hukuk çevrelerinden, karar metninin hazırlık aşamasının sona erdiğine işaret eden bazı bilgiler aldım. Taraflar, kararın sezonun bitiminden kısa bir süre sonra açıklanmasını bekliyorlar, ancak daha önce de yanılmışlardı.
Piyasada dolaşan bilgilere dayanan analizim de, kararın açıklanmaması nedeniyle açıkça yanlış çıktı. Ancak, karmaşıklığına rağmen özel bir tahkim davasında kararın yazılması çok uzun sürmeyeceği için, geçen her gün kararın açıklanma olasılığı artıyor."
- Getty Images Sport
Guardiola'nın ayrılışı belirsizliği artırıyor
Bağımsız komisyon, City’yi iddia edilen ihlallerden sorumlu bulursa, kulübün bu karara itiraz etmek üzere derhal temyize gitmesi neredeyse kesin. Bir sonraki aşamada, ağır para cezalarından önemli puan kesintilerine kadar uzanabilecek cezaların ağırlığının belirlenmesi için ayrı bir duruşma yapılacak. Daily Mail’e göre, bu yaklaşan idari belirsizlik, Pep Guardiola’nın bu yaz City’deki efsanevi görev süresini sona erdirmeye hazırlanmasıyla birlikte büyük bir değişimle çakışıyor.