"Karar, oyuncunun takıma uygunluğu ve oyun stiline bağlı" - San Diego FC'nin sahibi Mohamed Mansour, MLS kulübünü Liverpool'un forvetinden uzaklaştırıyor
San Diego'yu anlaşmadan uzaklaştırmak
Mansour, bu yaz Salah'ı transfer etmenin zor olacağını kabul etti ve Haziran ayında serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Mısırlı futbolcu için kulübün büyük bir hamle yapmayacağını belirtti:
"O harika bir oyuncu, harika bir profesyonel, atletik yapısını ve profesyonelliğini koruyor. Ancak San Diego Futbol Kulübü'nü, yönettiğim diğer tüm işletmeler gibi, sorumlu kişilerle yönetiyorum," dedi Mansour, TeamTalk'a. "Yönetimde, harika bir sportif direktör olan Tyler Heaps ve harika bir teknik direktör olan Mikey Varas var; bu tür kararları onlar verecek. Tabii ki, oyuncunun bizim oyun stilimize ne kadar uyduğunu da görmemiz gerekiyor."
"Bir hayran olarak, ben..."
Mansour, yine de bir taraftar olarak Salah’ı Snapdragon Stadyumu’nda izlemeyi çok isteyeceğini itiraf etti:
"Bir taraftar olarak oy hakkım olsaydı, evet, isterdim. Ama karar... Bu bir iş. Günümüzde insanlar sporu sadece top ve koşan insanlardan ibaret sanıyor, ama değil. 180 kişiyi istihdam ediyoruz. Dolayısıyla alınan her karar mantıklı olmalı. Oyun tarzımıza uymalı," dedi.
San Diego'nun halihazırda hücum seçenekleri var
San Diego'nun hücumda sıkıntısı yok. Takımın başında, geçen yıl MLS tarihinin en başarılı ilk sezonlarından birini geçiren ve MVP ödülünün en güçlü adaylarından biri olan Anders Dreyer bulunuyor. Marcus Ingvartsen de bu sezon dört kez fileleri havalandırdı. MLS'nin en yeni takımı, ilk sezonunda Meksika'nın yıldızı Hirving Lozano'yu kadrosuna katmıştı; ancak Lozano, teknik direktör Mikey Varas ile yaşadığı gürültülü bir anlaşmazlığın ardından kadro dışı kaldı.
Salah'ın pek çok seçenek bulması bekleniyor
Salah'ın bu yaz Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, kendisine birçok seçenek sunulacağı beklentisi devam ediyor. Suudi Pro Ligi kulüplerinin transfer yarışında başı çektiği bildiriliyor; ancak menajeri, şu anki PFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi için acil bir transfer planı olmadığını kamuoyuna açıkladı.