"Karar ona kalmış" - Carlo Ancelotti, nihai kararın yaklaşmasıyla birlikte Neymar'ın Dünya Kupası sorusuna net bir yanıt verdi

The Guardian gazetesine verdiği röportajda Ancelotti, şu anda 55 kişilik ön kadroda yer alan 34 yaşındaki forvetle ilgili durumu netleştirdi. Taraftarlar onun kadroya alınmasını yüksek sesle talep etse de, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvaya katılımı garanti değil. Teknik direktör, seçim sürecini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Ancelotti, "Neymar'ın kadroya alınması sadece kendisine bağlı. Bu, oyuncunun sahada ne göstereceğine bağlı" dedi. "Bu çok net bir kriter ve sadece Neymar için geçerli değil. Çoğu oyuncu için yetenek ve fiziksel durumu değerlendirmek gerekir. Neymar'da ise sadece fiziksel durumu değerlendirmemiz gerekiyor, çünkü yeteneği tartışılmaz. Bu bana değil, kendisine bağlı."