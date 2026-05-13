"Karar ona kalmış" - Carlo Ancelotti, nihai kararın yaklaşmasıyla birlikte Neymar'ın Dünya Kupası sorusuna net bir yanıt verdi
Ancelotti, belirli fiziksel uygunluk kriterlerini açıkladı
The Guardian gazetesine verdiği röportajda Ancelotti, şu anda 55 kişilik ön kadroda yer alan 34 yaşındaki forvetle ilgili durumu netleştirdi. Taraftarlar onun kadroya alınmasını yüksek sesle talep etse de, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvaya katılımı garanti değil. Teknik direktör, seçim sürecini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Ancelotti, "Neymar'ın kadroya alınması sadece kendisine bağlı. Bu, oyuncunun sahada ne göstereceğine bağlı" dedi. "Bu çok net bir kriter ve sadece Neymar için geçerli değil. Çoğu oyuncu için yetenek ve fiziksel durumu değerlendirmek gerekir. Neymar'da ise sadece fiziksel durumu değerlendirmemiz gerekiyor, çünkü yeteneği tartışılmaz. Bu bana değil, kendisine bağlı."
Santos'un yıldızı Brezilya'da hayati önemini kanıtladı
Eski Paris Saint-Germain yıldızı, geçtiğimiz günlerde milli takım teknik ekibine yeteneklerini hatırlatmak için tam da zamanında bir performans sergiledi. Sorumluluk üstlenen 10 numara, Santos’u Brezilya Serie A’da Red Bull Bragantino karşısında 2-0’lık hayati bir galibiyete taşıyarak, takımın endişe verici yedi maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırdı. Forvet, ilk yarının uzatma dakikalarında muhteşem bir solo gol atarak ve 75. dakikada Adonis Frias'a asist yapmak için akıllı bir duran top organizasyonu düzenleyerek ustalık dersi verdi. Santos, şüphesiz onun formuna kavuşmasından faydalandı ve oyuncu oyundan çıktığında ayakta alkışlandı, bu da onun hala tek başına maçların kaderini belirleyebileceğini kanıtladı.
Sakatlık sorunlarına rağmen yurt içinde güçlü bir varlık
Neymar, değerlendirilen tek yerli yetenek olmaktan çok uzak. Ön kadroda yerli ligden en az 19 yıldız yer alıyor; Flamengo yedi, Cruzeiro ise beş temsilciyle kadroda yer alıyor. Öte yandan, Avrupa'dan gelen kadroda fiziksel sorunlar nedeniyle beklenmedik değişiklikler yaşandı. Chelsea, Estevao'nun ciddi bir uyluk sakatlığı nedeniyle kadrodan tamamen çıkmasıyla potansiyel bir oyuncuyu kaybetti ve listede Andrey Santos ile Joao Pedro kaldı. Arsenal ve Nottingham Forest, üçer oyuncuyla kadroda oldukça iyi temsil edilirken, Real Madrid'de Rodrygo ve Eder Militao'nun sakatlıkları nedeniyle Vinicius Jr. tek temsilci olarak kaldı.
Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasına geri sayım
26 kişilik kesin kadro, Pazartesi günü Rio de Janeiro'da açıklanacak. Açıklamanın ardından Brezilya, 31 Mayıs'ta Panama ve 6 Haziran'da Mısır ile hazırlık maçları oynayacak. Dünya Kupası macerası, 13 Haziran'da Fas ile oynanacak maçla resmen başlayacak; ardından C Grubu'nda Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.