Ebu Zehra, eski teknik direktörün görevden alınma kararından haberdar edilme biçimiyle ilgili bir sürprizi de açığa çıkardı; çünkü haber kendisine milli takımın idari direktörü aracılığıyla ulaştı, futbol federasyonu başkanı veya yönetim kurulu üyeleri tarafından kendisiyle herhangi bir iletişime geçilmedi.

Şunları söyledi: "Futbol federasyonunun genel sekreteri Mustafa Azzam, milli takımın idari direktörüyle iletişime geçerek yönetim kurulunun kararını bildirdi, ardından idari direktör haberi Hüsam Hasan ve teknik ekibine iletti."

Yönetim kurulu üyesinin anlatımına göre, Hüsam Hasan görevinin sona erdiğini öğrendiğinde herhangi bir itirazda bulunmadı ya da duygusal bir tepki vermedi; aksine durumu sakin bir şekilde karşılayarak "Allah'ın takdiridir, dilediğini yapar" demekle yetindi, ardından önümüzdeki dönemde milli takıma başarılar diledi.

Sözleşme konusuna gelince, Ebu Zehra federasyonun teknik direktörün sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin dışına çıkmayacağını vurguladı ve anlaşmanın bir cezai şart ile sözleşmenin feshinden doğan mali alacakların tasfiyesini düzenleyen belirli maddeler içerdiğini, yönetim kurulunun bu dosyayı üzerinde anlaşılan esaslar doğrultusunda ele alacağını belirtti.

Buna karşılık futbol federasyonu, Hüsam Hasan'ın milli takımla olan ilişkisinin sona ermesini yalnızca bir sözleşme tasfiyesiyle sınırlı tutmayı düşünmüyor; nitekim Ebu Zehra, önümüzdeki hafta içinde yönetim kurulunun bir toplantı yapma eğiliminde olduğunu ve bu toplantıda teknik direktör ile yardımcı ekibini, görev üstlendikleri dönemde sundukları hizmetlere duyulan takdirin bir ifadesi olarak onurlandırmak için uygun düzenlemelerin görüşüleceğini açıkladı.

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