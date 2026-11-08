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Karar kendisine iletilirken yaşanan kulis sürprizi: Görevden alınmasının ardından Hossam Hassan'dan ilk tepki

Mısır - Malavi
Mısır
Malavi
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Malavi - Mısır
H. Hassan
A. Maher
Mısır
Malavi
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MWI

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Mısır Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Mustafa Ebu Zehra, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan ve yardımcı ekibinin görevleri süresince ortaya koydukları çalışmalara duydukları takdiri dile getirdi ve Mısır'ın başındaki görevinden alınmasının perde arkasını açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu, dün cumartesi günü Hüsam Hasan'ı görevden alma ve yerine Ali Mahir'i getirme kararını, kasım kampının başlamasından önce, yalnızca iki ay kadar önce sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasının ardından aldı.

Mısır Milli Takımı'nın Hüsam Hasan yönetiminde mutlu anlar yaşadığını vurgulayan Ebu Zehra, teknik direktörün Dünya Kupası'nda elde ettiklerini de övdü.

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  • "Kamuoyundan kopuk değiliz"

    Ebu Zehra, MBC Mısır kanalındaki El-Hikaye programına yaptığı açıklamalarda, teknik ekipten vazgeçme kararının son dönemde onu çevreleyen koşulların ve bunların istikrarı üzerinde bırakabileceği etkinin değerlendirilmesinin ardından geldiğini belirterek, Federasyonun taraftarların görüşlerini ve spor camiasının tepkilerini göz ardı etmediğini vurguladı.

    Şunları ekledi: "Biz kamuoyundan ve futbol taraftarlarından kopuk değiliz. Toplantımız sırasında çevredeki koşulları ve Kaptan Hüsam Hasan'ın son günlerde yaşadığı atmosferi, bunun milli takımın havasına etkisini inceledikten sonra, kendisine teşekkür etmeye ve Ali Mahir'i Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdik."

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  • Kovulma kararının perde arkası: Hüsam'ın tepkisi ve cezai şart

    Ebu Zehra, eski teknik direktörün görevden alınma kararından haberdar edilme biçimiyle ilgili bir sürprizi de açığa çıkardı; çünkü haber kendisine milli takımın idari direktörü aracılığıyla ulaştı, futbol federasyonu başkanı veya yönetim kurulu üyeleri tarafından kendisiyle herhangi bir iletişime geçilmedi.

    Şunları söyledi: "Futbol federasyonunun genel sekreteri Mustafa Azzam, milli takımın idari direktörüyle iletişime geçerek yönetim kurulunun kararını bildirdi, ardından idari direktör haberi Hüsam Hasan ve teknik ekibine iletti."

    Yönetim kurulu üyesinin anlatımına göre, Hüsam Hasan görevinin sona erdiğini öğrendiğinde herhangi bir itirazda bulunmadı ya da duygusal bir tepki vermedi; aksine durumu sakin bir şekilde karşılayarak "Allah'ın takdiridir, dilediğini yapar" demekle yetindi, ardından önümüzdeki dönemde milli takıma başarılar diledi.

    Sözleşme konusuna gelince, Ebu Zehra federasyonun teknik direktörün sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin dışına çıkmayacağını vurguladı ve anlaşmanın bir cezai şart ile sözleşmenin feshinden doğan mali alacakların tasfiyesini düzenleyen belirli maddeler içerdiğini, yönetim kurulunun bu dosyayı üzerinde anlaşılan esaslar doğrultusunda ele alacağını belirtti.

    Buna karşılık futbol federasyonu, Hüsam Hasan'ın milli takımla olan ilişkisinin sona ermesini yalnızca bir sözleşme tasfiyesiyle sınırlı tutmayı düşünmüyor; nitekim Ebu Zehra, önümüzdeki hafta içinde yönetim kurulunun bir toplantı yapma eğiliminde olduğunu ve bu toplantıda teknik direktör ile yardımcı ekibini, görev üstlendikleri dönemde sundukları hizmetlere duyulan takdirin bir ifadesi olarak onurlandırmak için uygun düzenlemelerin görüşüleceğini açıkladı.

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EGY

EGY

Africa Cup of Nations Qualification

13 Kas 2026

MWI

MWI

MWI

MWI

Africa Cup of Nations Qualification

17 Kas 2026

EGY

EGY