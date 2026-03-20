Spor direktörü Christoph Freund, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında "Manu ile sürekli görüşmeler yapıyoruz" dedi. Ancak Freund, yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin yakın zamanda bir karar alınacağını pek beklemiyor gibi görünüyor.
Karar beklenenden daha uzun sürüyor mu? FC Bayern'de kaleci konusu hâlâ belirsiz
"Nisan ve Mayıs başında neler olacağını göreceğiz; kalede yerini aldığında nasıl hissedeceğini, İngiliz liginde de nasıl olacağını göreceğiz." O zaman Neuer "bize gelip" "birlikte görüşeceğiz ve nasıl bir yöne gideceğimize karar vereceğiz." Önemli olan, "içgüdülerinin ne dediği".
Yılın başında bir fan kulübü ziyaretinde Neuer, sözleşme uzatmasına "olumlu" yaklaştığını ve Mart sonu, Nisan başında "nihai kararını" vereceğini vurgulamıştı. Şu anda Neuer'in kariyerine devam edip etmeyeceği tamamen belirsiz görünüyor, ki bu durumun devam eden sağlık sorunlarıyla da ilgisi olabilir.
Manuel Neuer sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor
Noel'den kısa bir süre önce Neuer, kas lifinde yırtılma nedeniyle ilk kez kadro dışı kalmıştı. Şubat ortasında, Werder Bremen ile oynanan Bundesliga maçında baldırında bir kas lifinde yırtılma daha yaşadı. İki hafta önce Borussia Mönchengladbach maçında ilk 11'e geri döndü, ancak devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve o zamandan beri yine kadroda yer almıyor.
Neuer'in yerine 22 yaşındaki Jonas Urbig geçecek. Teknik direktör Vincent Kompany, Urbig'in "normalde" Cumartesi günü Union Berlin maçında da ilk 11'de başlayacağını söyledi. Buna göre Neuer, önümüzdeki milli maçlar dönemi bittikten sonra FC Bayern'in kalesine geri dönecek - o zaman 40 yaşında olacak. Neuer, Cuma günü yuvarlak yaşını kutlayacak.
Vincent Kompany, kendi futbol kariyerinin sona ermesinden bahsediyor
"40 yaş gençtir" diyor Kompany, ki kendisi de 10 Nisan'da bu yaş sınırını aşacak. Kompany aktif futbol kariyerini 2020'de sonlandırmıştı. "Zihinsel olarak" oynamaya devam edebilirdi, ancak "dizlerim başka türlü karar verdi". Kompany, kariyerin bu ileri aşamalarında "en önemli kelimenin hırs" olduğunu belirtti.
"Manu çok ciddi bir sakatlıktan sonra geri döndü, bu gerçekten etkileyiciydi. Bu sezon inanılmaz bir formdaydı. Bunu tekrar tekrar başarabilmek - bu zihinsel bir mesele. Ama bir noktada vücudun diyor ki: Devam mı, yoksa değil mi? Benim durumumda da böyle oldu. 40 yaş genç bir yaş, ama bu seviyeye tekrar tekrar ulaşmak için çok fazla motivasyona sahip olman gerekiyor."
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)