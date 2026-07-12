Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Karar anındaki “spider cam”: Bellingham’ın ilk golü, topun kabloya değmesinden kaynaklandı; Norveç’ten itirazlar

Dünya Kupası
İngiltere
Norveç

Norveç-İngiltere maçı 1-2: Son derece nadir ve belki de bir daha tekrarlanmayacak bir durum

Dünya Kupası çeyrek finali Norveç-İngiltere (1-2) maçının ilk yarısının sonuna, tartışmalara yol açacak bir olay damga vurdu. Uzatma dakikalarında Bellingham’ın attığı ve skoru 1-1’e getiren İngiltere golü, hem sıra dışı hem de tekrarlanması zor bir durumdan doğdu: Norveçli kaleci Nyland’ın uzaklaştırdığı top, saha üzerinde asılı duran örümcek kameranın kablosuna çarptı.


Kameranın kablosuna çarpmasının ardından topun yörüngesi değişti ve bu durum İngiltere’nin topu geri kazanmasına yardımcı oldu. Gordon hemen sol kanattan atağı başlattı ve ortada Bellingham’a pas verdi; Bellingham iki savunma oyuncusunu ustaca geçip Nyland’ı çapraz bir vuruşla mağlup ederek skoru eşitledi.


  • SENSÖR ÇARPIŞMAYI ALGILAMAYIYOR

    Nyland’ın kaptanlığında oynayan Norveçli oyuncular, topun kabloya temas ettiğini belirtmek amacıyla hemen hakeme itiraz ettiler. Ancak itirazları, hakem ekibinin kararını değiştirmedi ve gol geçerli sayıldı.


    Kurallara göre, topun spider cam kablosu gibi dış bir nesneyle temas etmesi durumunda oyun durdurulmalıydı. Ancak maç sırasında FIFA, topun içine yerleştirilen sensörün kabloyla teması algılamadığını açıkladı. Teknolojik bir teyit bulunmadığı için ne hakem Turpin ne de VAR müdahale etti ve oyun, İngiltere’nin beraberlik golüne kadar devam etti. Bu istisnai olay, teknolojinin kullanımı ve bu kadar nadir görülen durumların yönetimi konusundaki tartışmaları alevlendirebilir.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Arjantin crest
Arjantin
ARG