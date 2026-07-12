Karar anındaki “spider cam”: Bellingham’ın ilk golü, topun kabloya değmesinden kaynaklandı; Norveç’ten itirazlar

Dünya Kupası çeyrek finali Norveç-İngiltere (1-2) maçının ilk yarısının sonuna, tartışmalara yol açacak bir olay damga vurdu. Uzatma dakikalarında Bellingham’ın attığı ve skoru 1-1’e getiren İngiltere golü, hem sıra dışı hem de tekrarlanması zor bir durumdan doğdu: Norveçli kaleci Nyland’ın uzaklaştırdığı top, saha üzerinde asılı duran örümcek kameranın kablosuna çarptı.





Kameranın kablosuna çarpmasının ardından topun yörüngesi değişti ve bu durum İngiltere’nin topu geri kazanmasına yardımcı oldu. Gordon hemen sol kanattan atağı başlattı ve ortada Bellingham’a pas verdi; Bellingham iki savunma oyuncusunu ustaca geçip Nyland’ı çapraz bir vuruşla mağlup ederek skoru eşitledi.



