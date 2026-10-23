Kara tarih: Barcelona'ya karşı en büyük kışkırtıcı Mourinho

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i öbür gün pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Spotify Camp Nou'da ağırlayacak.

Mundo Deportivo gazetesi, bir haberinde, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Madridli kulüpteki önceki döneminin sona ermesinin üzerinden 13 yıl geçtikten sonra yeniden Barcelona'nın karşısına dikileceğini aktardı.

Portekizli teknik direktör, geçmişte yapmayı alışkanlık haline getirdiği gibi, pazar günkü maç öncesinde haftalar boyunca söylemlerinin dozunu artırdı.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk döneminin sona ermesinin üzerinden 13 yıl geçti; bu süre içinde Madridli kulüp La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını elde etti.

Buna karşılık Barcelona, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'de bulunduğu dönemde iki İspanya Ligi şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası şampiyonluğu ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

O dönem, futbol sunmaktan çok daha fazla husumetin ekilmesine sebep olmuştu. Mourinho şimdi benzer koşullarda geri döndü; kulübü iki yılı herhangi bir kupa kazanamadan geçirirken, teknik direktör Flick'in takımı iki İspanya Ligi şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu ve iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Sezonun ilk El Clasico maçından önceki haftalarda Mourinho, ortamı şimdiden germeye ve kendisini mağdur konumunda gösteren bir anlatı inşa etmeye başladı.

Hiç şüphe yok ki Mourinho ile Barcelona arasındaki gerilimin zirvesi, onun Real Madrid'in teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde yaşandı; ancak iki taraf arasındaki ilk kıvılcım bundan daha önce, Barcelona ile Chelsea arasındaki eleme karşılaşmalarında, ardından Inter Milan ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde çıktı. Bu karşılaşmaları alevlendiren Portekizli teknik direktör, Katalan kulübünü yenmeyi her zaman kişisel bir meydan okuma olarak ele aldı.