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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
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Kara tarih: Barcelona'ya karşı en büyük kışkırtıcı Mourinho

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Chelsea ve Inter'den Real Madrid'e: Mourinho'nun Barcelona düşmanlığının hikâyesi

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i öbür gün pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Spotify Camp Nou'da ağırlayacak.

Mundo Deportivo gazetesi, bir haberinde, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Madridli kulüpteki önceki döneminin sona ermesinin üzerinden 13 yıl geçtikten sonra yeniden Barcelona'nın karşısına dikileceğini aktardı.

Portekizli teknik direktör, geçmişte yapmayı alışkanlık haline getirdiği gibi, pazar günkü maç öncesinde haftalar boyunca söylemlerinin dozunu artırdı.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk döneminin sona ermesinin üzerinden 13 yıl geçti; bu süre içinde Madridli kulüp La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını elde etti.

Buna karşılık Barcelona, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'de bulunduğu dönemde iki İspanya Ligi şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası şampiyonluğu ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

O dönem, futbol sunmaktan çok daha fazla husumetin ekilmesine sebep olmuştu. Mourinho şimdi benzer koşullarda geri döndü; kulübü iki yılı herhangi bir kupa kazanamadan geçirirken, teknik direktör Flick'in takımı iki İspanya Ligi şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu ve iki İspanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Sezonun ilk El Clasico maçından önceki haftalarda Mourinho, ortamı şimdiden germeye ve kendisini mağdur konumunda gösteren bir anlatı inşa etmeye başladı.

Hiç şüphe yok ki Mourinho ile Barcelona arasındaki gerilimin zirvesi, onun Real Madrid'in teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde yaşandı; ancak iki taraf arasındaki ilk kıvılcım bundan daha önce, Barcelona ile Chelsea arasındaki eleme karşılaşmalarında, ardından Inter Milan ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde çıktı. Bu karşılaşmaları alevlendiren Portekizli teknik direktör, Katalan kulübünü yenmeyi her zaman kişisel bir meydan okuma olarak ele aldı.

  • Olaylara dair bir kayıt

    Mourinho ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşma, 2004-2005 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda yaşandı. İlk maç Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sona ermiş, Drogba'nın iki sarı kart görerek atılmasının ardından geriye düştüğü maçı çevirmişti. Maçın ardından basın toplantısında ortaya çıkan Mourinho, teknik direktör Frank Rijkaard'ı hakem Anders Frisk'in soyunma odasına giderek onu korkutmakla suçladı.

    Rövanş maçında ise Chelsea, Ricardo Carvalho'nun Barcelona kalecisi Victor Valdes'e yaptığı apaçık faulün ardından John Terry'nin golüyle tur atladı. Birkaç ay sonra, Chelsea taraftarlarının tehditleri hakem Frisk'in hakemliği bırakmasına yol açtı.

    Bir sonraki sezon, Asier del Horno'nun Lionel Messi'ye yaptığı bir dizi sert müdahalenin ardından Bask asıllı oyuncunun kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan olaylar sonrasında Mourinho, Arjantinli yıldızı üst düzey bir oyunculuk sergilemekle suçladı.

  • Mourinho otoparkta hakemi bekliyor

    Mourinho'nun Inter Milan ile geçirdiği dönem de daha az gergin değildi; zira makaleye göre ilk maçta hemşehrisi Ouglario Pinqueirinsa ciddi hakem hataları yaptı, teknik direktör ise rövanş maçının ardından abartılı bir şekilde kutlama yaptı ve Barcelona bunun üzerine Camp Nou'da fıskiyeleri çalıştırarak ona ceza verdi.

    Tüm bunlara rağmen, hiçbir şey 2010 ile 2013 yılları arasında, Mourinho'nun Real Madrid ile geçirdiği ilk dönemde yaşanan gerginlik, hatta zaman zaman şiddet olaylarıyla kıyaslanamaz.

    Bu olayların listesi sayılması güç bir noktaya kadar uzamaktadır; Barcelona'nın tarafını tuttukları öne sürülen hakemlerin isimlerini içeren bir listeyi okumasından, iki takımın 2010-2011 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesindeki basın toplantısında Katalan teknik direktörün kendisine bir ders verdikten sonra "Guardiola'nın kazandığı şekilde kazansaydım utanç duyardım" demesine kadar.

    Bu olaylar arasında Mourinho'nun Camp Nou stadının tünelinde hakemi beklediği sahne ile parmağını Tito Vilanova'nın gözüne soktuğu ve onun utanç verici davranışlarının zirvesini oluşturan son derece talihsiz olay da yer almaktadır.

  • Mourinho'nun oyuncularının karıştığı şiddet görüntüleri

    Mourinho'nun oyuncularının işlediği ve hakemlerin müsamaha gösterdiği, özellikle de Messi'ye yönelik şiddet sahnelerini de görmezden gelmek mümkün değil. Sergio Ramos, Xabi Alonso, Ricardo Carvalho, Alvaro Arbeloa, Marcelo ve Pepe, bu olaylara karışan en dikkat çekici oyuncular arasındaydı.

    Mourinho her seferinde, yaşananları haklı çıkaracak bir anlatı kurgulamak için zemin hazırlıyordu. Bu kez de bunu fiilen başlattı; hem "kedi"den hem de maç saatlerinden söz ederek.

    Bu da teknik direktör Hansi Flick'in önünde ek bir görev olduğu anlamına geliyor: Soğukkanlılığını korumak ve provokasyonlara kapılmamak.

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