AFP
Çeviri:
Kara Kediler anlaşmayı yaptı! Sunderland, yükselen savunmacı Dayann Methalie için Toulouse ile 25,6 milyon £'luk anlaşmaya vardı
Methalie transferinde büyük ilerleme
BBC Sport'a göre Sunderland, Ligue 1 ekibi Toulouse'dan sol bek Methalie'yi transfer etmek için 25,6 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda anlaşarak transfer piyasasında sonunda kararlı bir hamle yaptı. Bu anlaşma, uzun süredir beklenen Avrupa kupalarına dönüşü de içeren zorlu bir sezona hazırlanan Sunderland için önemli bir yatırım anlamına geliyor.
20 yaşındaki Fransız savunmacının kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, başlangıçta 23,9 milyon sterlinlik ücret ve 1,7 milyon sterline kadar çıkabilecek ek ödemeler için sözlü anlaşmaya varıldı. Bu yapılandırılmış paket, Sunderland'in Le Bris'in öncelikli transfer hedeflerini kadroya katması için destek verme kararlılığının altını çiziyor.
- AFP
Methalie, geçen sezon Ligue 1'de Toulouse formasıyla 28 maçta görev aldı ve takım ligi dokuzuncu sırada tamamlarken son üç karşılaşmasının ikisinde gol attı. Sahanın iki yönündeki etkisi, onu kısa sürede Avrupa'nın en umut vadeden genç beklerinden biri haline getirdi.
Bu anlaşma, Sunderland'ın gelecek cumartesi Ipswich Town deplasmanında başlayacak Premier League kampanyası öncesinde savunmasını güçlendirmeyi hedeflediği dönemde, Le Bris'in ekibinin uzun süren takibinin ardından geldi. Kara Kediler, bu transfer döneminde yaklaşımında metodik davrandı; fazla ödeme yapmamayı sağlarken aynı zamanda elit yetenekleri de kadrosuna kattı.
Avrupa geceleri için kadro derinliğini ele almak
Sunderland, geçen sezon Premier League'de etkileyici bir şekilde yedinci sırayı almasının ardından 53 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında da mücadele edecek ve Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Artan maç yoğunluğunu karşılayabilmek için kadrosuna daha fazla derinlik katmak isteyen ekipte, hem yurt içi hem de Avrupa arenasındaki mücadelenin fiziksel gerekliliklerini karşılamak güçlü bir kadroyu zorunlu kılıyor ve Methalie'nin gelişi sol kanada çok ihtiyaç duyulan kaliteyi sağlıyor.
Sunderland'ın yaz transfer dönemindeki şu ana kadarki tek takviyesi, Lille'den bedelsiz transferle gelen Thomas Meunier oldu. Tecrübeli Belçikalı sağ bek, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'ndaki milli takım serüveninin ardından geliyor; burada üç maçta forma giydi, Belçika ise çeyrek finalde İspanya'ya elendi.
- AFP
Yeni sezon için son hazırlıklar
Açılış haftası sonu hızla yaklaşırken, Sunderland yönetimi Portman Road deplasmanı için kadronun eksiksiz şekilde hazır olmasını sağlamak adına gece gündüz çalışıyor. Le Bris'in ekibi, güçlü geçen sezon öncesi dönemin ardından olumlu ivmesini sürdürürken, bugün Rennes'i 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı; bundan önce de Lens'i 2-0 ve Wrexham'ı 1-0 yenmişti. Bu arada Methalie, Fransa U21 takımıyla dört kez forma giydi ve bu da onu ülkesinin en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteren itibarını daha da pekiştirdi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun