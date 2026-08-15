BBC Sport'a göre Sunderland, Ligue 1 ekibi Toulouse'dan sol bek Methalie'yi transfer etmek için 25,6 milyon sterlinlik bonservis bedeli konusunda anlaşarak transfer piyasasında sonunda kararlı bir hamle yaptı. Bu anlaşma, uzun süredir beklenen Avrupa kupalarına dönüşü de içeren zorlu bir sezona hazırlanan Sunderland için önemli bir yatırım anlamına geliyor.

20 yaşındaki Fransız savunmacının kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, başlangıçta 23,9 milyon sterlinlik ücret ve 1,7 milyon sterline kadar çıkabilecek ek ödemeler için sözlü anlaşmaya varıldı. Bu yapılandırılmış paket, Sunderland'in Le Bris'in öncelikli transfer hedeflerini kadroya katması için destek verme kararlılığının altını çiziyor.