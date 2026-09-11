Kara istatistik: Diomande, en pahalı 10 transfer arasında en kötü rakamlara imza attı

Fildişili yıldız Yan Diomande, Real Madrid maçlarının kenarında bir hayat yaşıyor; her zaman kadro listesinde yer alıyor ve her zaman süre buluyor, ancak şu ana kadar hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

Sport gazetesi bir haberinde, Diomande'nin toplam sadece 94 dakika süreyle 5 maç oynadığını, bu rakamların ise Real Madrid tarihinin en pahalı transferini dünya futbol tarihinin en büyük 10 transferi arasında bir istisna haline getirdiğini aktardı.

Real Madrid, Leipzig kulübüne 125 milyon euro ödedi ve ayrıca bonuslar ile değişken kalemler olarak 15 milyon euro üzerinde anlaşmaya varıldı.

Transferin sabit bedeliyle Diomande, tarihin en pahalı transferleri listesinde Bradley Barcola ile eşit olarak sekizinci sırada yer alıyor. Üzerinde anlaşılan tüm hedeflerin gerçekleşmesi halinde ise transferin değeri 140 milyon euroya ulaşacak; bu rakam, diğer transferlerin garanti bedelleriyle kıyaslandığında onu Alexander Isak'ın arkasında beşinci sıraya yerleştirecekti.

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