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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Kara istatistik: Diomande, en pahalı 10 transfer arasında en kötü rakamlara imza attı

FEATURES
La Liga
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Neymar
E. Fernandez
J. Felix
İspanya

Diomande, en pahalı transferler arasında yedek kulübesinde en çok oturan isim

Fildişili yıldız Yan Diomande, Real Madrid maçlarının kenarında bir hayat yaşıyor; her zaman kadro listesinde yer alıyor ve her zaman süre buluyor, ancak şu ana kadar hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

Sport gazetesi bir haberinde, Diomande'nin toplam sadece 94 dakika süreyle 5 maç oynadığını, bu rakamların ise Real Madrid tarihinin en pahalı transferini dünya futbol tarihinin en büyük 10 transferi arasında bir istisna haline getirdiğini aktardı.

Real Madrid, Leipzig kulübüne 125 milyon euro ödedi ve ayrıca bonuslar ile değişken kalemler olarak 15 milyon euro üzerinde anlaşmaya varıldı. 

Transferin sabit bedeliyle Diomande, tarihin en pahalı transferleri listesinde Bradley Barcola ile eşit olarak sekizinci sırada yer alıyor. Üzerinde anlaşılan tüm hedeflerin gerçekleşmesi halinde ise transferin değeri 140 milyon euroya ulaşacak; bu rakam, diğer transferlerin garanti bedelleriyle kıyaslandığında onu Alexander Isak'ın arkasında beşinci sıraya yerleştirecekti.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 maç ve yedek olarak 5 kez sahaya çıkış

    Transferin bedeli, Diomande'yi transfer piyasasının devleri arasına yerleştirdi ama sahaya çıkışları onu tam olarak karşı uca koydu.

    Fildişi Sahilli oyuncu, Espanyol karşısında 26 dakika, Real Sociedad karşısında 6 dakika, Malaga karşısında 25 dakika, Benito Villamarin Stadı'nda Real Betis karşısında 26 dakika ve Inter karşısında 11 dakika süre aldı; yedek kulübesinden toplam 5 kez sahaya çıktı, hiçbir maça ilk 11'de başlamadı, herhangi bir gol atmadı veya asist yapmadı.

    En pahalı transferler listesinin başında Neymar yer alıyor; Paris Saint-Germain, onu kadrosuna katmak için Barcelona'ya 222 milyon euro ödedi. İkinci sırada, Fransız kulübüne aynı takımdan 180 milyon euroya mal olan Kylian Mbappe geliyor.

    Ardından Enzo'nun Chelsea'den Manchester City'ye 145,8 milyon euro karşılığında yaptığı transfer geliyor. Onu Newcastle'dan Liverpool'a 144,5 milyon euroya giden Alexander Isak, Aston Villa'dan Chelsea'ye 137,3 milyon euroya transfer olan Morgan Rogers, Nottingham'dan Manchester City'ye 135,5 milyon euroya giden Elliot Anderson ve Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon euroya transfer olan Joao Felix takip ediyor.

    Diomande ile Barcola, 125 milyon euroluk bedelle sekizinci sırayı paylaşıyor. En pahalı 10 transfer listesini ise Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon euroya gerçekleştirdiği önceki transferiyle Enzo Fernandez kapatıyor.

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    Diomande, Real ile henüz ilk 11'de başlamadı

    Efe Ajansı'nın hazırladığı raporda, karşılaştırmanın oyuncuların ilk 5 karşılaşmasına değil, her takımın ilgili transferi tamamladıktan sonra oynadığı ilk 5 maça dayandığını belirtmek gerekiyor. Eski transferlerde kulüpler, yeni oyunculara ilk 11'in kapılarını hızla açıyordu.

    Neymar, 222 milyon euro ödendikten sonra Paris Saint-Germain formasıyla ilk maçında idari sebeplerle forma giyemedi ancak sonraki dört maçta ilk 11'de başladı ve hepsini tamamlayarak toplam 360 dakika sahada kaldı. Mbappe ise beş maça da ilk 11'de başladı ve 433 dakika oynadı.

    Joao Felix de Atletico Madrid'in ilk 5 maçında ilk 11'de yer aldı ve teknik direktör Diego Simeone'nin kendisini birçok maçta oyundan almasına rağmen 387 dakika sahada kaldı.

    Enzo, geldikten sonra Chelsea'nin ilk 5 maçında 450 dakika oynadı. Isak'a ise hazırlık dönemi geçirmeden geldiği için Liverpool daha temkinli yaklaştı; ilk maçta forma giymedi ama sonraki dört maçta oynadı, bunların üçünde ilk 11'de başladı ve 218 dakika sahada kaldı.

    Diğer dört transfere gelince, bunlar o kadar yeni ki kulüpleri, sahiplerinin gelişinden bu yana henüz 5 maç oynamadı. Ancak bu oyuncuların tümü en az bir maçta ilk 11'de başladı.

    Enzo Fernandez, Manchester City ile ilk iki maçta ilk 11'de başladı; Rogers ise Chelsea'nin oynadığı üç maçın ikisinde ilk 11'de yer alırken diğer maçta oyuna sonradan girdi. Anderson da Manchester City ile ilk 11'de yer aldı; Barcola ise Ipswich karşısında sonradan oyuna girip 31 dakika oynadıktan sonra Atletico Madrid maçına ilk 11'de başladı.

    Böylece Diomande, futbol tarihinin en pahalı 10 transferi arasında takımının ilk 5 maçının hiçbirine ilk 11'de başlamayan tek oyuncu oldu. Ayrıca beş kez ile en fazla yedek olarak forma giyen isim de o oldu.

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