"Kara büyü ve diğer saçmalıklar" - Igor Tudor, Tottenham'dan küme düşme mücadelesinde "mağdur" gibi davranmayı bırakmasını istiyor
- Getty Images Sport
Küme düşme mücadelesinde berbat bir performans sergileyen Tottenham
Tottenham, bu hafta sonu oynanacak Premier Lig maçlarına küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde giriyor; Nottingham Forest ve West Ham United’ın her ikisi de galip gelirse, Pazar günü Liverpool deplasmanında oynayacakları maça ligin son üç sırasından birinde başlayabilirler.
Üç sezon üst üste, Spurs'un kadrosu önemli oyuncuların çok sayıda sakatlığı nedeniyle zayıfladı. Tudor, Kuzey Londra'da devraldığı krizin benzeri bir krizi daha önce hiç yaşamadığını defalarca vurgulasa da, takımından küme düşme mücadelesinde "bir şeyler değiştirmesini" istedi.
Tudor, psikolojik bir yaklaşımla Spurs'u kurtarmayı hedefliyor
Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Atlético Madrid'e 5-2 yenilmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, bu haftanın ne kadar "zor" geçtiği sorulduğunda Tudor şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle zor. Sadece son maç yüzünden değil, içinde bulunduğumuz dönem ve geçmiş yüzünden de. Kolay bir durum değil, kolay bir an değil ve diğer yandan işleri değiştirmek için büyük bir zorluk. Hayattaki her şey gibi, durumu nasıl göreceğinizi seçebilirsiniz. Yani, kalıp ağlayabilir ya da mücadele edebilirsiniz. Kurban olabilirsiniz ya da bir şeyleri değiştirebileceğimi söyleyebilirsiniz. Bu, başlamak istediğim mesaj ve oyunculara söylediğim şey.
"Herkes konuşuyor, herkesin bir görüşü var ve hayat her zaman nasıl gördüğünüz gibidir. Bardak her zaman yarı boş ya da yarı doludur. Burada dolu hiçbir şey yok, çok fazla boşluk var ama zor anlar sonsuza kadar sürmez. Bu da geçecek ve bunu bir meydan okuma, bir fırsat olarak gören oyuncuların, işleri değiştirmek için cesaretle ayağa kalkacaklarına inanıyorum; bu dönemden sonra daha iyi insanlar ve daha iyi oyuncular olacaklar.
"Yani, zor anlarda mesele hep budur, mesele hep biziz. Son dönemde kulübün ne olduğu, sorunlar hakkında pek çok şey söylendi, kimse bir şey yapamıyor ve bu sanki kurbanlık gibi, sanki biz kurbanmışız gibi. Bu sabah oyunculara tamamen zıt şeyler söyledim. Biz takımız ve biz teknik kadroyuz. Her şey bizimle ilgili. Bütün o saçmalıklar, diğer her şey saçmalık ve bu kelimeyi kullandığım için özür dilerim ama bu bizim sorumluluğumuzda."
Tudor'a bu yaklaşımın işe yarayıp yaramadığı soruldu, o da şöyle cevap verdi: "Biliyorsunuz, ben bu işi her gün yapıyorum. Psikolojik çalışma. Takım arkadaşlarına cesaret vermek de önemli. Bazıları kesinlikle başa çıkamıyor. Bir noktaya geliyorsunuz ve onlara yardım edebiliyorsunuz. Amacım, 20 oyuncudan 18'ine, 15'ine yardım edip edemeyeceğimi bulmak. Ne kadarını yapabileceğimi bilmiyorum. Bazen hiçbir şey yapamazsınız, ama çoğu zaman küçük değişiklikler bile yapabilirsiniz. Küçük bir yardım, bilirsiniz, bunu yapabilirsiniz, ama aynı zamanda oyunculara her zaman söylemek istediğim şey de bu: kurban olmayın. Bunun benimle ilgisi olmadığını düşünmeyin. Biliyorsunuz, bu, Tottenham ve kulüp hakkındaki tüm bu şeylerden daha büyük bir sorun olabilir, bilirsiniz, kulüpteki sihir gibi, kötü kara büyü gibi ve bu diğer saçmalıklar gibi. İşte ben de bu konuda bir mesaj vermek istiyorum."
- Getty Images Sport
Romero, Palhinha ve Bissouma, sakatlık sorunlarını daha da ağırlaştırdı
Tudor ayrıca, Pazar günü Anfield'a yapılacak deplasman maçında Spurs'un Cristian Romero ve Joao Palhinha'dan yoksun olacağını doğruladı. Bu ikili, Salı günü Atlético'ya karşı alınan mağlubiyetin son saniyelerinde yaşanan bir kafa çarpışmasının ardından oyundan çıkarıldı ve her ikisi de beyin sarsıntısı protokolleri kapsamında gözlem altında tutuluyor. Tudor ayrıca Yves Bissouma'nın kadroda yer almayacağını ve Conor Gallagher'ın son günlerde hastalandığını da açıkladı.
"Onlar [Romero ve Palhinha] kadroda yok. Micky [van de Ven] de [ceza nedeniyle] kadroda yok, Bissouma kas sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Conor'un ateşi var ama muhtemelen oynayacak. Yani, ilk 11'i oluşturmak için yine birçok sorunumuz var. Bu kulüpte durum böyle. Bu her zaman oluyor. Bir şeyler inşa etmeye başlıyoruz, sonra bir şey oluyor, ya da bir kırmızı kart, ya da son maç, ya da üç dört sakatlık," diye devam etti Tudor.
"Kariyerimde böyle bir şey çok nadir olur. Hiç böyle durumlarla karşılaşmadım. Her maçta iki oyuncu eksik. Bir sonraki maçta kırmızı kart. Bu çok nadir, çok olağandışı bir durum, ama bunu kabul etmeliyiz. Ve değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmeye çalışmalıyız. Bu konularda yapabileceğiniz bir şey yok."
Tottenham, Anfield'daki kötü gidişatı sona erdirmek istiyor
Tottenham, Mayıs 2011'den bu yana Liverpool deplasmanında galibiyet alamadı; o maçta Rafael van der Vaart ve Luka Modric'in golleriyle Harry Redknapp'ın takımı 2-0 kazanmıştı. Redknapp'ın Spurs'a geri döneceği yönünde sansasyonel iddialar dolaşırken, 79 yaşındaki teknik adam, 2017'den beri profesyonel olarak teknik direktörlük yapmamasına rağmen teknik direktörlük koltuğuna geri dönmeye açık olduğunu kabul etti.
Reklam