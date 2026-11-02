Takımın Al Ain karşısında direnç gösteremeyip 1-4'lük ağır bir mağlubiyet almasının ardından Al Ittihad tribünleri, Alman teknik direktör Jens Weissing'e karşı bir protesto alanına dönüştü. Teknik sorunları gün yüzüne çıkaran bu karşılaşma, maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktöre yönelik keskin eleştirilerden çekinmeyen taraftarların tepkisine yol açtı.
Öfkenin nedeni yalnızca sonucun büyüklüğü değildi; aynı zamanda takımın rakibi karşısında sergilediği görüntü ve Weissing'in maç boyunca aldığı teknik kararlardı. Bu durum, özellikle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki mücadelenin önemi göz önüne alındığında, teknik direktörün önümüzdeki süreçte takımı yönetme kabiliyetine dair soru işaretlerine kapı araladı.