"X" platformunda, İttihad'ın mağlubiyeti taraftarların öfkeli tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Vicenh'in maçı yönetme biçimini sert bir şekilde eleştirdi; bazı taraftarlar onun kararlarını ağır ifadelerle nitelendirerek "suçlu" demeye kadar vardırdı; bu, maçı ele alış şekline ve dayandığı tercihlere bir itirazdı.

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Eleştirilerin bir kısmı da teknik direktörün sahaya sürdüğü ilk on bir üzerinde yoğunlaştı; Nijeryalı George Ilenikhena'ya gelecek maçlarda daha büyük bir rol verilmesi ve ilk on bir içinde ona güvenilmesi talep edildi. Zira taraftarlar onu, hücumda fark yaratmak için daha büyük bir fırsatı hak eden seçeneklerden biri olarak görüyor.

Ancak Al Ameed taraftarları arasında en çok tekrarlanan ve öne çıkan çağrı, Alman teknik direktörün görevden alınması talebiydi. Zira taraftarların geniş bir kesimi, takımın Al Ain karşısında ortaya koyduğu performansın, mevcut teknik durumun sürdürülmesi yerine yönetimden acil bir müdahale gerektirdiğini düşünüyor.