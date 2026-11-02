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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Kara bir gece: İttihad taraftarları, El Ain rezaletinin ardından Fesing'in gönderilmesini istiyor!

Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
J. Wissing
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Almanya
Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA

Takımın Al Ain karşısında direnç gösteremeyip 1-4'lük ağır bir mağlubiyet almasının ardından Al Ittihad tribünleri, Alman teknik direktör Jens Weissing'e karşı bir protesto alanına dönüştü. Teknik sorunları gün yüzüne çıkaran bu karşılaşma, maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktöre yönelik keskin eleştirilerden çekinmeyen taraftarların tepkisine yol açtı.

Öfkenin nedeni yalnızca sonucun büyüklüğü değildi; aynı zamanda takımın rakibi karşısında sergilediği görüntü ve Weissing'in maç boyunca aldığı teknik kararlardı. Bu durum, özellikle AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki mücadelenin önemi göz önüne alındığında, teknik direktörün önümüzdeki süreçte takımı yönetme kabiliyetine dair soru işaretlerine kapı araladı.

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    Sert eleştiriler ve teknik direktörün gönderilmesi talepleri

    "X" platformunda, İttihad'ın mağlubiyeti taraftarların öfkeli tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Vicenh'in maçı yönetme biçimini sert bir şekilde eleştirdi; bazı taraftarlar onun kararlarını ağır ifadelerle nitelendirerek "suçlu" demeye kadar vardırdı; bu, maçı ele alış şekline ve dayandığı tercihlere bir itirazdı.

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    Eleştirilerin bir kısmı da teknik direktörün sahaya sürdüğü ilk on bir üzerinde yoğunlaştı; Nijeryalı George Ilenikhena'ya gelecek maçlarda daha büyük bir rol verilmesi ve ilk on bir içinde ona güvenilmesi talep edildi. Zira taraftarlar onu, hücumda fark yaratmak için daha büyük bir fırsatı hak eden seçeneklerden biri olarak görüyor.

    Ancak Al Ameed taraftarları arasında en çok tekrarlanan ve öne çıkan çağrı, Alman teknik direktörün görevden alınması talebiydi. Zira taraftarların geniş bir kesimi, takımın Al Ain karşısında ortaya koyduğu performansın, mevcut teknik durumun sürdürülmesi yerine yönetimden acil bir müdahale gerektirdiğini düşünüyor.

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    İttihad'ın çilesi erken başladı. Alejandro Romero "Kaku", 17. dakikada muhteşem bir vuruşla El Ain'i öne geçirdi. Ardından Rafael Rodriguez, 42. dakikada ikinci golü ekleyerek Emirlik ekibinin üstünlüğünü pekiştirdi ve ev sahibini ilk yarının sonuna doğru büyük bir baskı altına soktu.

    İttihad ikinci yarıda geri dönmeye çalıştı ve Mervan es-Sahfi, 53. dakikada Hüsam Avar'ın pasından yararlanarak farkı bire indirmeyi başardı. Ancak El Ain yalnızca beş dakika sonra iki gollük farkı yeniden yakaladı. İttihad'ın savunmacısı Jan Carlo Simic, 58. dakikada kendi kalesine attığı golle takımını geriye düşürdü.

    El-Amid farkı yeniden kapatmak için fırsat ararken, El Ain 90. dakikada penaltı kazandı. Matias Palacios bu penaltıyı dördüncü gole çevirdi ve konuk ekip karşılaşmayı 4-1 kazandı.

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    Puan sıralamasında ise Al Ain, puanını 12'ye yükselterek AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Batı Grubu'nun zirvesine tek başına oturdu. Al Ittihad ise 4 puanda kalarak dokuzuncu sıraya gerilerken, kendi sahasındaki acı mağlubiyetin ardından tur yarışındaki durumu daha da zorlaştı.

    Bu sonuç, Fizingi artan bir baskı altına sokuyor; bu baskı yalnızca ağır bir skorla sahadan ayrılmaktan değil, aynı zamanda taraftarların beklentileri ile takımın sahada ortaya koydukları arasındaki uçurumun büyümesinden de kaynaklanıyor.

    Görevden alınması yönündeki talepler ile teknik tercihlerini değiştirmesi yönündeki çağrılar arasında, önümüzdeki maçlar onun Al Ittihad'daki geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacak.

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Gelecek maçlar
ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA