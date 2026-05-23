AFP
Çeviri:
"Kar topu hiç durmuyor!" - Diego Simeone, Pep Guardiola'nın yaşadığı zorluklara kendinden bir parça görüyor; Atlético teknik direktörü, ciddi bir tükenmişlik yaşadığını itiraf etti
Simeone, Guardiola'nın yorgunluğunu yansıtıyor
2025-26 sezonu sona ererken Simeone, Atlético Madrid’deki uzun görev süresinin en yorucu sezonunu değerlendirdi. Villarreal ile oynanacak son gün maçından önce konuşan Arjantinli teknik direktör, dikkatini Guardiola'nın işin getirdiği büyük yıpranmayı gerekçe göstererek ayrıldığını duyurduğu Manchester City'ye çevirdi. Simeone, Guardiola'nın veda konuşmasının kendi teknik direktörlük deneyimleriyle örtüştüğünü açıkladı.
Atletico teknik direktörü, Guardiola'nın dürüstlüğünü överek, modern teknik direktörlüğün getirdiği baskının giderek daha zor hale geldiğini kabul etti. Simeone gazetecilere, "Gerçek şu ki, dün Guardiola'nın basın toplantısında yaptığı açıklamaların bir kısmını okudum ve ismi değiştirseniz bile – tabii ki ben onun kazandığı kadar kupa kazanmadım – ama anlattığı ve çok iyi açıkladığı hikayeye kendimi çok yakın hissettim" dedi.
- Getty Images Sport
Elit futbolun durdurulamaz yükselişi
Simeone, bu kadar ciddi bir tükenmişliğe yol açan somut talepleri ayrıntılı olarak ele alarak, sürekli mercek altında olmakla birlikte bir kadroyu yönetmenin getirdiği zihinsel yorgunluğa dikkat çekti. Bu mesleği, sahadaki sonuçlardan bağımsız olarak dinlenmeye ya da düşünmeye çok az yer bırakan, hiç bitmeyen bir döngü olarak tanımladı.
Arjantinli teknik adam, "Her üç günde bir gözler önünde olmak, her üç günde bir maç yapmak, özellikle de antrenmanların ötesinde oyuncularla maçtaki performansları hakkında konuşmak zorunda kalmanın sonucu olarak, takım yönetimi ve tüm bunlar durmak bilmeyen bir kar topu etkisi yaratıyor ve bu, son maçtan iki gün sonra yeniden başlıyor" dedi.
Yorgunluğa rağmen, takımının çabalarından gurur duyduğunu belirten teknik direktör, "Uzun bir sezon oldu ve daha önce de açıkladığımız gibi, bence çok iyi mücadele ettik. Umarım gelecek sezon daha iyi olur ve bu sezon elde ettiğimizden daha üstün bir sonuç elde ederiz" diye ekledi.
Guardiola dünyanın en iyisi olarak gösterildi
Premier Lig'deki meslektaşının ayrılışını değerlendirirken Simeone, Guardiola'yı anında antrenörlüğün altın standardı olarak nitelendirdi. City'nin kaynaklarının muazzam olduğunu kabul etmekle birlikte, yıl yıl galibiyet kültürünü sürdürme becerisinin çok az kişinin başarabileceği bir başarı olduğunu belirtti. Simeone, Guardiola'nın başarısını, çoğu kişinin sınırlarına ulaşmış olacağı bir durumda motivasyon bulma konusundaki eşsiz yeteneğine bağladı.
"Tıpkı kendisi gibi inanılmaz bir iş," dedi Simeone. "Kendini yeniden keşfetme yeteneği, kazanma yeteneği – çünkü her şey kazanmakla ilgili – ve her şeyden öte, iyi oyuncuların geldiği ama kazanmanın şart olduğu ve kazanmanın kolay olmadığı bir takımda yer alması nedeniyle, şüphesiz şu anda dünyanın en iyi teknik direktörü. Bunu tekrar tekrar yaptı, baştan başladı ve yine tekrarladı; bu da işindeki hiyerarşi ve kalitenin en iyi kanıtıdır. Hayatında en iyisini diliyorum; uzun süre uzak kalacağını sanmıyorum, ama geri dönene kadar bir iki yıl çabucak geçecektir çünkü o futboldan yapılmış bir adam."
- AFP
Üçüncülük için son mücadele
Atletico'nun odağı artık Ceramica'ya yapacakları deplasmana kayıyor; burada takım, ligin son sıralamasında üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor. Simeone, sezon boyunca zirveyi kovaladıkları bir dönemin ardından, sezonu güçlü bir şekilde bitirmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Maç aynı zamanda ligin birçok emektar oyuncusu için bir veda niteliğinde olup, karşılaşmaya ayrı bir duygu katıyor.
Simeone, "Yarınki maçın, La Liga'da sezon boyunca olduğumuzdan daha iyi bir sıralamayla bitirmek açısından önemli olduğu açık, çünkü yanılmıyorsam her zaman üçüncü sıranın altında kaldık," dedi. "İyi bir maç oynama bilincine sahip olmayı ve dolayısıyla mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeyi umuyoruz; bu durumda üçüncü sıra olur. Parejo'nun ayrılışı, teknik direktörün ayrılışı ve La Liga boyunca Villarreal'i çok iyi tanımlayan klasik özelliklere sahip son iç saha maçı ile en iyi şekilde bitirmek isteyecek bir takıma karşı oynayacağımız açık. Sahada nasıl gelişeceğini göreceğiz."