"Kar topu hiç durmuyor!" - Diego Simeone, Pep Guardiola'nın yaşadığı zorluklara kendinden bir parça görüyor; Atlético teknik direktörü, ciddi bir tükenmişlik yaşadığını itiraf etti

Simeone, bu kadar ciddi bir tükenmişliğe yol açan somut talepleri ayrıntılı olarak ele alarak, sürekli mercek altında olmakla birlikte bir kadroyu yönetmenin getirdiği zihinsel yorgunluğa dikkat çekti. Bu mesleği, sahadaki sonuçlardan bağımsız olarak dinlenmeye ya da düşünmeye çok az yer bırakan, hiç bitmeyen bir döngü olarak tanımladı.

Arjantinli teknik adam, "Her üç günde bir gözler önünde olmak, her üç günde bir maç yapmak, özellikle de antrenmanların ötesinde oyuncularla maçtaki performansları hakkında konuşmak zorunda kalmanın sonucu olarak, takım yönetimi ve tüm bunlar durmak bilmeyen bir kar topu etkisi yaratıyor ve bu, son maçtan iki gün sonra yeniden başlıyor" dedi.

Yorgunluğa rağmen, takımının çabalarından gurur duyduğunu belirten teknik direktör, "Uzun bir sezon oldu ve daha önce de açıkladığımız gibi, bence çok iyi mücadele ettik. Umarım gelecek sezon daha iyi olur ve bu sezon elde ettiğimizden daha üstün bir sonuç elde ederiz" diye ekledi.