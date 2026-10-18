IPA Sport
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Kaptanlık bandında tevazu! Barella, Inter'in geri dönüşüne öncülük etmesine rağmen gerçek liderin Lautaro olduğunu vurguladı
Barella, Inter'i kritik bir geri dönüş galibiyetine taşıdı
Inter, sakat Lautaro Martinez'in yokluğunda kaptanlık pazubendini takan Nicolo Barella'nın da katkısıyla Bologna'yı zorlu bir maçın ardından 3-1 mağlup etti. İtalyan orta saha oyuncusu, ilk yarının bitimine az kala Marcus Thuram'ın beraberliği getiren kafa golünün asistini yaparak maçın gidişatını değiştirmede kilit rol oynadı.
Barella, pazubendi takmasına rağmen liderliğin Martinez'e ait olduğunu söylemekte gecikmedi.
Takım arkadaşlarını, Dall'Ara'da erken bir gol yedikten sonra olgunluk gösterdikleri için övdü.
- IPA Sport
Barella, takımda bulunmayan lider Lautaro'ya övgüde bulundu
Maçın ardından konuşan Barella, sakatlığına rağmen Martinez'in soyunma odasındaki etkisinin hâlâ eşsiz olduğunu vurguladı. Barella, “Kaptan Lauti, burada olmasa bile,” dedi. “Yıllardır burada. Ben sadece yardımcı olmak istiyorum.”
“Bu yıllar boyunca, kaptanlık pazubandı olmadan da ne kadar önemsediğimi gösterdiğimi düşünüyorum.”
“Carlos Augusto'yu ancak tebrik edebilirim. Onun gibi oyuncular oyuna girip bu kadar iyi performans gösterdiğinde, herkesin Inter'in kazanmasına yardımcı olmayı hedeflediği görülüyor.”
Orta saha oyuncusu maçlara daha iyi başlanmasını talep ediyor
Olumlu sonuca rağmen Barella, Inter'in kendisini gereksiz baskı altına sokmamak için maçlara yavaş başlama sorununu çözmesi gerektiğini söyledi. Barella, "Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz," dedi. "Bugün bile ilk dakikalarda zorlandık."
"Maçlara yaklaşımımızı geliştirebiliriz. Bunu değiştirirsek bize karşı oynamak gerçekten çok zor olacak."
"Futbol böyle, ama herkes göğsümüzde taşıdığımız Scudetto'yu korumak için çalışıyor."
- Getty Images Sport
Liderler geri dönerken Inter ivme kazanıyor
Barella'nın liderliği ve hücumdaki yaratıcılığı, önemli ilk 11 oyuncularından yoksun çıktıkları zorlu deplasman maçını atlatmalarında belirleyici oldu.
Inter, yaklaşan Serie A ve Avrupa maçları öncesinde maçların başlangıcındaki konsantrasyonunu artırmaya çalışacak.
Martinez iyileşme sürecini sürdürürken Barella ve takımın deneyimli oyuncuları, Inter'in şampiyonluğunu koruma mücadelesine öncülük etmeye devam edecek.
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