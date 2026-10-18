Maçın ardından konuşan Barella, sakatlığına rağmen Martinez'in soyunma odasındaki etkisinin hâlâ eşsiz olduğunu vurguladı. Barella, “Kaptan Lauti, burada olmasa bile,” dedi. “Yıllardır burada. Ben sadece yardımcı olmak istiyorum.”

“Bu yıllar boyunca, kaptanlık pazubandı olmadan da ne kadar önemsediğimi gösterdiğimi düşünüyorum.”

“Carlos Augusto'yu ancak tebrik edebilirim. Onun gibi oyuncular oyuna girip bu kadar iyi performans gösterdiğinde, herkesin Inter'in kazanmasına yardımcı olmayı hedeflediği görülüyor.”