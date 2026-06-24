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Moataz Elgammal

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"Kaptanımızın gol atması önemliydi" - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz adına 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmasını görünce rahatladı

C. Ronaldo
B. Fernandes
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası

Bruno Fernandes, Portekiz milli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun Özbekistan’a karşı ezici bir galibiyetle sonuçlanan Dünya Kupası maçında iki gol atarak eleştirenleri susturmasının ardından rahatladığını dile getirdi. Zorlu bir açılış maçında berabere kalmanın ardından Fernandes, kaptanının gol atmasının önemine dikkat çekerek, Ronaldo’nun milli takım için hâlâ en güvenilir oyuncu olduğunu vurguladı.

  • Ronaldo, Dünya Kupası'nda formunu yakaladı

    Fernandes, Salı günü Özbekistan’a karşı alınan 5-0’lık ezici galibiyette milli takım arkadaşı Ronaldo’nun ilk golünü atmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Manchester United’ın orta saha oyuncusu, maçta Portekiz’in üçüncü golüne asist yaparak, ilk maçta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan golsüz ve sönük berabere kalmanın ardından takımının üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı oldu.

    Gazetecilere bu hayati galibiyet hakkında konuşan Fernandes, Ronaldo’nun son dönemde medyadan gelen eleştirileri aşarak gol atmaya geri dönmesini görmekten duyduğu sevinci dile getirdi. Yaratıcı orta saha oyuncusu, en büyük uluslararası sahnede Ronaldo ile uyum içinde oynamasının verdiği özel duyguyu vurguladı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Fernandes, Ronaldo'nun önemini vurguluyor

    Ronaldo, bir hafta süren yoğun eleştirilere, 6. dakikada açılış golünü atarak yanıt verdi ve devre bitmeden ikinci golünü de kaydetti. Böylece Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu olarak tarihe geçti. Fernandes, bu başarının önemini ve takımın liderinin formda olmasının ne kadar gerekli olduğunu vurguladı.

    Fernandes şöyle konuştu: "Kaptanımızın gol atması önemliydi. Onun gol atması bizim için çok önemliydi. O, hücumda en çok güvendiğimiz oyuncu. Onun adına çok mutluyuz."

    Fernandes sözlerine şöyle devam etti: "Milli takımda asist yapmak her zaman özeldir, özellikle de özel bir turnuva olan Dünya Kupası’nda."

  • Bruno dikkatini takıma çeviriyor

    Ronaldo manşetleri süslerken, Fernandes kendi parlama zamanının da geleceğini biliyor. Fernandes, United ile muhteşem bir sezon geçirdi ve tek bir sezonda 21 asistle Premier Lig’in tüm zamanların en fazla asist rekorunu kırdı. Bu bireysel istatistiklere rağmen Fernandes, dikkatini Portekiz’e vermeye devam ediyor.

    O şöyle açıkladı: "Önemli olan Portekiz'in gol atması, bunu ben yapıp yapmamam fark etmez. Çok sayıda gol atmayı başardık ve bundan mutluyuz. Ben, gol atıp atmamamdan bağımsız olarak, forvetlerdeki takım arkadaşlarıma pas vermek için buradayım; bu benim oyunumun bir parçası. Benim zamanımın da geleceğine inanıyorum ve bunun gerçekten ihtiyaç duyulduğu bir anda olacağına inanıyorum."

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    Şimdi ne olacak?

    Portekiz, K Grubu’nda birincilik için verilecek kritik mücadelede Cumartesi günü Kolombiya ile karşılaşmak üzere Miami’ye gidecek. Kolombiya, iki maçta iki galibiyet alarak eleme turlarına yükselmeyi çoktan garantiledi. Fernandes ve Ronaldo, Portekiz’in eleme turlarına birincilikle girmesini sağlamak için etkileyici pas oyunlarını sürdürmek zorunda.

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