"Kaptanımızın gol atması önemliydi" - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz adına 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmasını görünce rahatladı

Ronaldo, bir hafta süren yoğun eleştirilere, 6. dakikada açılış golünü atarak yanıt verdi ve devre bitmeden ikinci golünü de kaydetti. Böylece Ronaldo, altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu olarak tarihe geçti. Fernandes, bu başarının önemini ve takımın liderinin formda olmasının ne kadar gerekli olduğunu vurguladı.

Fernandes şöyle konuştu: "Kaptanımızın gol atması önemliydi. Onun gol atması bizim için çok önemliydi. O, hücumda en çok güvendiğimiz oyuncu. Onun adına çok mutluyuz."

Fernandes sözlerine şöyle devam etti: "Milli takımda asist yapmak her zaman özeldir, özellikle de özel bir turnuva olan Dünya Kupası’nda."