Oyuncu ile teknik direktör arasındaki gerilim, Suudi Arabistan'da birlikte çalıştıktan sonra kısa süre önce millî takım düzeyinde yeniden bir araya gelmelerinden kaynaklanıyor. Jesus, geçen sezon Al-Nassr'da tecrübeli forveti çalıştırdı. İkili, millî takımın başına geçmeden önce Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu birlikte kazandı. Ronaldo'nun doğum yeri Funchal'da düzenlenen bir FPF etkinliğinde konuşan Proenca, tecrübeli oyuncunun Portekiz futbolu için önemini kamuoyu önünde bir kez daha vurguladı.

“Portekiz futbolunun bugüne kadar yetiştirdiği en büyük değerin, kaptanımız Cristiano Ronaldo'nun memleketindeyiz,” diyen Proenca, ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaptanımız Cristiano Ronaldo, kilit isimlerimizden biri.”