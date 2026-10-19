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“Kaptanımız!” FPF Başkanı Pedro Proenca, Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığı çözüp Portekiz'e dönmesine destek verdi
Cezalı kaptanın dönüşüne destek verildi
FPF Başkanı Proenca, Ronaldo'nun kadrodan olaylı biçimde ayrılmasının ardından millî takım için hâlâ hayati önem taşıdığını vurguluyor. 41 yaşındaki oyuncu kamptan ayrılmadan önce, son millî maç arasında teknik direktör Jesus ile forma süresi konusunda anlaşmazlığa düştü.
FPF, geçici olarak uzaklaştırma kararı aldı. Karar, forvet oyuncusunun kamptan ayrılmasının ardından geldi; ancak nihai bir ceza resmen açıklanmadı. Disiplin süreci devam etse de Proenca, takım kaptanının uluslararası arenada hâlâ çok önemli bir rol oynayacağına inanıyor.
- AFP
‘Kaptanımız’
Oyuncu ile teknik direktör arasındaki gerilim, Suudi Arabistan'da birlikte çalıştıktan sonra kısa süre önce millî takım düzeyinde yeniden bir araya gelmelerinden kaynaklanıyor. Jesus, geçen sezon Al-Nassr'da tecrübeli forveti çalıştırdı. İkili, millî takımın başına geçmeden önce Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu birlikte kazandı. Ronaldo'nun doğum yeri Funchal'da düzenlenen bir FPF etkinliğinde konuşan Proenca, tecrübeli oyuncunun Portekiz futbolu için önemini kamuoyu önünde bir kez daha vurguladı.
“Portekiz futbolunun bugüne kadar yetiştirdiği en büyük değerin, kaptanımız Cristiano Ronaldo'nun memleketindeyiz,” diyen Proenca, ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaptanımız Cristiano Ronaldo, kilit isimlerimizden biri.”
Ronaldo cezayı kabul etmeye hazır
Ronaldo, kamuoyuna yaptığı açıklamada milli takım kampından beklenmedik şekilde ayrılmasının doğuracağı disiplin sonuçlarına değindi. Forvet oyuncusu, FPF'nin resmî incelemesinin ardından vereceği cezayı kabul edeceğini açıkça belirtti.
Jesus ile ilişkisinin bozulmasına rağmen deneyimli forvet, ülkesine bağlılığının sürdüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Mümkün olduğunda uluslararası arenada Portekiz'i temsil etmeye devam etmek istediğini yineledi.
- AFP
Kasım ayındaki millî maçlar yaklaşıyor
Federasyon, Ronaldo'nun geçici olarak uzaklaştırılmasının resmî akıbetini belirlerken Portekiz'i kritik bir dönem bekliyor. Yönetim, kaptan ile teknik direktör arasında arabuluculuk yaparak bundan sonrası için sürdürülebilir bir ilişki kurulmasını sağlamaya çalışacak.
Portekiz, gelecek ay UEFA Uluslar Ligi'ndeki iki önemli maçla yeniden resmî müsabakalara çıkacak. Kasım ayında Danimarka ve Galler'le karşılaşacak olan Portekiz, yakaladığı ivmeyi artırmak istiyor.
Aralarındaki anlaşmazlığın zamanında giderilip giderilemeyeceğini görmek için gözler şimdi Jesus'un bir sonraki kadro seçimine çevrilecek. Taraftarlar, Ronaldo'nun millî takıma kısa sürede dönüp dönmeyeceğini yakından takip edecek.
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