Goal.com
Canlı
Cole Palmer Chelsea

Çeviri:

Kaptan, lider, kriz kahramanı mı? Chelsea, sezonunu kurtarmak için formdan düşmüş Cole Palmer’a şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor

Analysis
Chelsea
C. Palmer
Premier Lig
FEATURES
Chelsea - M.City

21. yüzyılın ilk yirmi yılında Chelsea, sırf eğlence olsun diye kupaları arka arkaya toplarken bile, sezonlarında hâlâ bir risk unsuru vardı. O zamanlar bu risk, genellikle Premier Lig’deki performanslarındaki görece istikrarsızlığı telafi etmek için yılı bir kupa ile kapatıp kapatamayacaklarına odaklanıyordu.

Roman Abramovich'in yönetiminde Chelsea, 18 sezonun sadece üçünde ilk dörtte yer alamadı ve bu süre zarfında 17 kupa kazandı. 2012'de en büyük kupayı kazanmış olmaları nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadıkları sadece iki sezon oldu. BlueCo'nun kulüp başkanlığı döneminin ilk üç tam sezonunda Chelsea sırasıyla 12., 6. ve 4. sırada yer aldı; geçen yaz kazandıkları Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası, bu dönemdeki tek önemli başarıları oldu.

Blues'un 2025-26 sezonunu hem bir kupa hem de Şampiyonlar Ligi bileti ile bitirme şansı hala var. FA Cup'ta yarı finale yükseldiler ve burada Leeds United ile karşılaşacaklar. Premier Lig'de ise altıncı sırada yer alıyorlar ve çok önemli olan beşinci sıradaki Liverpool'un sadece bir puan gerisindeler. UEFA'nın katsayı kuralları gereği bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeterli olacaktır.

Eskiden Chelsea, teknik direktör kim olursa olsun, süperstar oyuncularına güvenerek çıkmazdan kurtulabilirdi. Ancak yeni sahiplerin genç oyuncuların geliştirilmesine dayalı bir projeye yönelmesi nedeniyle, bu durum artık o kadar da basit değil. Cole Palmer ile modern Blues, en üst seviyede kendini kanıtlamış bir talismana sahip, ancak o bile bu sezon formundan düşmüş durumda.

  Chelsea v Newcastle United - Premier League

    Yedi maçlık gol suskunluğu

    Palmer'ın hem kulüp hem de milli takımdaki formu endişe verici. Mart ayındaki milli maçlarda, Uruguay ve Japonya karşısında sergilediği yetersiz performanslarla İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'i Dünya Kupası kadrosuna alınması gerektiğine ikna etmekte pek başarılı olamadı. Bu iki performans, Chelsea'deki son dönemdeki gösterilerinin bir uzantısı niteliğindeydi.

    7 Şubat'ta Wolves deplasmanında hat-trick yaptıktan sonra, Palmer o günden bu yana 11 maçta sadece 2 gol ve 1 asist kaydetti; son katkısı ise 8 maç önce, Chelsea'nin Aston Villa'yı 4-1 yendiği maçta attığı üçüncü gol oldu. Belki de en endişe verici olan şey, gol orucunu bozmaya neredeyse hiç yaklaşamamış olmasıdır.

    Chelsea, geçen Cumartesi FA Cup çeyrek finalinde League One ekibi Port Vale'yi 7-0 mağlup etti, ancak Palmer gol atamadı ve takım arkadaşlarına asist de yapamadı. Üçüncü golde rol oynadı, ancak bu özellikle övünülecek bir şey değildi, çünkü Malo Gusto'nun sert şutu kaleci Joe Gauci tarafından uzaklaştırıldı ve Palmer, yaklaşık altı metre mesafeden boş kaleye topu itmekle yetindi. İçgüdüsel şutu sapmış ve dışarıya doğru gidiyordu, ancak Port Vale savunmacısı Jordan Lawrence-Gabriel tarafından ters yönde sektirilerek kendi kalesine gol olarak yazıldı.

    Özellikle Premier League'de Palmer'ın performansında endişe verici bir düşüş yaşandı. 14 Ocak 2025'te 2024-25 sezonunun 14. golünü attığından bu yana 10 kez fileleri havalandırdı, ancak bunların altısı penaltıdan geldi.

  FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEY

    Sakatlık endişeleri

    Bu sezon Chelsea için her halükarda zorlu geçecekti. Geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası’nın takım oyuncularının bedenlerine yüklediği yorgunluk ve 2025-26 sezonunun sonunda düzenlenecek uluslararası turnuva ihtimali, kilit oyuncuların aşırı yorulma riskiyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyordu. FIFA bu yeni turnuvayı takvime eklemeden önce bile futbol takviminin kısaltılması gerekiyordu.

    Palmer, zorlu ama başarılı geçen 2024-25 sezonunda 52 maçta forma giydi ve 4.247 dakika sahada kaldı. Bu sezona girerken Chelsea formasıyla sakatlık nedeniyle sadece dört maç kaçırmıştı, ancak vücudunun yıpranması ve bu sezon Blues ve İngiltere milli takımında 25 maçta forma giyememesi şaşırtıcı değil. Palmer, hızına güvenen bir oyuncu değildi, ancak yerleşik bir savunma karşısında olduğundan çok geçiş anlarında daha etkileyici bir oyuncuydu ve şu anda biraz daha yavaş veya tereddütlü görünüyor.

    Port Vale galibiyetinin ardından kulüp medyasına konuşan Palmer, son zamanlarda vücudunun alt kısmını etkileyen sakatlık sorunlarının ne kadar zayıflatıcı olduğunu ağzından kaçırdı: "Kendimi iyi hissediyorum, bir dönüm noktasına geldiğimi hissediyorum, nihayet tekrar şut atabiliyorum ve artık her şeyi yapabiliyorum, yani sadece devam edip performans göstermem gerekiyor."

    Bir yandan, Palmer'ın bu kadar acı çekerek mücadele etmek zorunda kalması saçma, ancak şu anki hisleri konusunda doğruyu söylüyorsa, en azından daha iyi performanslar bekleyebiliriz.

  Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final

    Kaptan adayı

    Palmer, kariyerinde ilk kez Port Vale galibiyetinde kaptan olarak görev aldı. "Güzel, uzun zamandır bekliyordum, ama sonunda oldu!" diye gülerek söyledi. "Kaptan olmak gurur verici bir andı ve çok keyif aldım."

    Baş antrenör Liam Rosenior, kaptanlık pazubandını Palmer'a verme kararını şöyle açıkladı: "Bence bu, Cole'un kariyerinin bu aşamasında doğal bir adım. O liderlik gösteriyor. Farklı liderlik türleri vardır. Konuşan, organize eden oyuncular vardır.

    "Cole'un yaptığı ve liderlik ettiği şey, çok cesur olması ve sahada topu alması. Ve bir hata yaparsa, topu alır ve tekrar pozitif olur. Bu, bu takımda istediğim şeyi yansıtıyor. Cole'un bugünkü maçta takımı muhteşem bir şekilde yönettiğini hissettim."

  FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEA

    Liderlik boşluğu

    Enzo Fernandez'in Real Madrid'e olası transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Chelsea tarafından cezalandırılmasıyla, Palmer pazar günü eski kulübü Manchester City gibi daha zorlu bir rakibe karşı yeniden kaptan olarak görevlendirilebilir. Fernandez'e verilen ceza, şu anda Stamford Bridge soyunma odasındaki atmosferi ve takımı bir araya getirecek karakterlere ne kadar acil ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

    Rosenior, Palmer'ın zorla liderlik yapan biri olmadığını, daha çok davranışlarıyla liderlik ettiğini öne sürdü. Ancak form durumu göz önüne alındığında, bu durum onun bu role uygunluğu konusunda şüphe duyulmasının bir başka nedeni. Palmer, bu sezon Chelsea'nin en iyi performans gösteren beş oyuncusu arasında yer almıyor ve hatta ilk 10 listesine girmekte bile zorlanabilir.

    Onun lehine olan tek şey, dikkatlerin odağında olmaya devam etmesi. Yaptığı her şey, iyi ya da kötü, mercek altına alınıyor. Sanki Palmer, adını duyurmaya çalışan, henüz kendini kanıtlamamış bir yetenekmiş gibi değil. Tüm dünya onun kalitesini biliyor ve şimdi mesele, zorluklar karşısında gerçek yüzünü göstererek bu fırsatı tekrar değerlendirmek.

  Crystal Palace v Chelsea - Premier League

    Ideal attack

    Palmer, eski formuna kavuşmak için takım arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyacak, ancak bu yıl diğer forvetlerle iyi bir uyum yakalamak zor oldu. Chelsea’nin sürekli değişen ilk onbiri ve popüler teknik direktör Enzo Maresca’nın yerine Rosenior’un gelmesiyle yaşanan teknik direktör değişikliği, takımın uyumunu olumsuz etkiledi.

    The Sungazetesi geçtiğimiz günlerde, Palmer'ın kendisiyle aynı yaz Chelsea'ye katılan ancak bu sezon Bayern Münih'e kiralanan Nicolas Jackson ile oynamayı özlediğini yazdı. Jackson geleneksel bir 9 numaraydı ve mükemmel bir partnerdi, ancak Brighton'dan gelen Joao Pedro ile aynı ilişki henüz gelişmedi.

    Palmer ve Pedro arasında eksik olan tek şeyin, oyuncular olarak uyumsuz oldukları yönündeki iddialar değil, sahada birlikte geçirdikleri zaman olduğuna inanmak için nedenler var. Endişe verici bir şekilde, Palmer bu sezon sadece üç asist yaptı, ancak bunların hepsi Rosenior'un atanmasından hemen sonra Pedro'nun formda olduğu dönemde gerçekleşti.

    Chelsea'de ilk sezonunu geçiren bir diğer Brezilyalı oyuncu ise genç yıldız Estevao Willian'dır. Willian'ın, hem kendisinin hem de Palmer'ın en iyi performansını ortaya çıkarması için düzenli olarak ilk 11'de forma şansı verilmesi gerekir. Bu üç oyuncu, kulübün birçok forveti arasında açık ara en fazla potansiyele sahip olanlardır ve Rosenior'un hücumunun temel taşları olmalıdır. Birlikte ne kadar çok dakika oynarlarsa, o kadar iyi hale geleceklerdir.

  Manchester City v Chelsea - Premier League

    Hometown clashes

    Chelsea, Pazar günü City'nin konuk olacağı maçla başlayacak ve çok kısa sürede çirkin bir hal alabilecek son maç serisiyle 2025-26 sezonunun zorlu bir sonuna doğru ilerliyor. Pep Guardiola'nın takımı, Carabao Kupası finalinde Arsenal'i yenip FA Kupası'nda Liverpool'u ezip geçtikten sonra, son Premier Lig maçında puan kaybetmesine rağmen şampiyonluk yarışında Arsenal'i yakalama umutlarını yeniden canlandırdı. Chelsea, FA Kupası finalinde bu takımla karşılaşabilir.

    City maçının ardından Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak ve maç öncesi hazırlıklar, Red Devils'ın Palmer'a olan ilgisiyle gündeme oturacak gibi görünüyor. Böylece, Blues için bir PR kabusunu sona erdirmeye çalışacağı bir hafta daha olabilir.

    Rosenior'un adamları, Liverpool ve Sunderland deplasmanlarını atlatmak zorunda, ayrıca sezon bitmeden küme düşme adaylarından Nottingham Forest ve ezeli rakibi Tottenham ile karşılaşacak. Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne kalmak zaten zorlu bir mücadele, ancak rakiplerine göre daha zorlu bir fikstür, işi daha da zorlaştırıyor.

    Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasına katılamamak Chelsea'ye milyonlarca sterline mal olabilir ve yıldız oyuncularının takımdan ayrılacağına dair söylentileri daha da yoğunlaştıracaktır. PSR yasalarının uzun kolu çoktan kapılarını çaldı ve bu sefer en pahalı varlıklarını satmaktan başka bir çözüm yolu yok. Birinci takım kulübü ayakta tutuyor ve şu anda tam bir kargaşa içinde.

    Palmer, daha fazla sakatlıkla mücadele ederken golcü kimliğini yeniden bulmaya çalışmak ve İngiltere teknik direktörü Tuchel'i Dünya Kupası kadrosunda yer almaya layık olduğuna ikna etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. O ve Chelsea, yıldızlığa yükselişinde herkesi korkutan o oyuncuya geri dönmesi için ona gerçekten ihtiyaç duyuyor.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI