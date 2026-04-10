Kaptan, lider, kriz kahramanı mı? Chelsea, sezonunu kurtarmak için formdan düşmüş Cole Palmer’a şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor

Roman Abramovich'in yönetiminde Chelsea, 18 sezonun sadece üçünde ilk dörtte yer alamadı ve bu süre zarfında 17 kupa kazandı. 2012'de en büyük kupayı kazanmış olmaları nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadıkları sadece iki sezon oldu. BlueCo'nun kulüp başkanlığı döneminin ilk üç tam sezonunda Chelsea sırasıyla 12., 6. ve 4. sırada yer aldı; geçen yaz kazandıkları Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası, bu dönemdeki tek önemli başarıları oldu.

Blues'un 2025-26 sezonunu hem bir kupa hem de Şampiyonlar Ligi bileti ile bitirme şansı hala var. FA Cup'ta yarı finale yükseldiler ve burada Leeds United ile karşılaşacaklar. Premier Lig'de ise altıncı sırada yer alıyorlar ve çok önemli olan beşinci sıradaki Liverpool'un sadece bir puan gerisindeler. UEFA'nın katsayı kuralları gereği bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yeterli olacaktır.

Eskiden Chelsea, teknik direktör kim olursa olsun, süperstar oyuncularına güvenerek çıkmazdan kurtulabilirdi. Ancak yeni sahiplerin genç oyuncuların geliştirilmesine dayalı bir projeye yönelmesi nedeniyle, bu durum artık o kadar da basit değil. Cole Palmer ile modern Blues, en üst seviyede kendini kanıtlamış bir talismana sahip, ancak o bile bu sezon formundan düşmüş durumda.