Kaptan, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürürken Joshua Kimmich, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası şansını küçümsüyor
Kimmich, Basel deplasmanı öncesinde takımın zayıf taraf olarak görülmesi konusuna değindi
DFB.de'de yayınlanan bir röportajda konuşan Kimmich, Basel'de oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımının uluslararası futboldaki konumuna ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, tarihsel prestijlerine rağmen, son iki turnuvada grup aşamasında elenmelerinin takımın konumunu sarsmış olduğunu kabul etti. Teknik direktör Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'ya gitmeden önce takıma ivme kazandırmaya çalışırken, kaptan önlerindeki zorluklar konusunda gerçekçi bir tavır sergiliyor.
Kimmich, "Geçmiş turnuvalarda başarılı olamadığımız için favori değiliz. İlk maç başladığında, tek önemli olan o maçtır, başka hiçbir şey değil. Geçmiş turnuvaların nasıl geçtiği tamamen önemsizdir." dedi.
Milli takıma kaptan olarak liderlik etmek
Bu turnuva döngüsü, Manuel Neuer'in milli takımdan emekli olmasının ardından 2024 yılında baş liderlik rolünü üstlenen Kimmich için önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. 31 yaşındaki oyuncu, milli takımdaki ilk günlerine kıyasla bakış açısının önemli ölçüde değiştiğini vurgulayarak, sorumluluklarının artık sahadaki bireysel performansının çok ötesine uzandığını belirtti. Yıllar içindeki gelişimini değerlendiren Kimmich, şöyle açıkladı: "Yıllar içinde farklı bir role bürünüyorsunuz. Kaptan olarak rolüm, dört ya da sekiz yıl önceki turnuvalardakinden farklı. Rekorumuz iyi değil, ancak bu turnuvalara yaklaşımımızı değiştirmiyor."
Baş antrenörün tutarlılığını desteklemek
Kaptan, favori olarak gösterilmeyi önemsemese de Nagelsmann'a güçlü bir destek verdi. Eski Bayern teknik direktörünün istikrarlı yaklaşımı ve taktiksel kararlılığının, takımın kimliğini bulması için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğuna inanıyor. Takımın sonuçları etrafında dönen dış gürültüye aldırış etmeden ilkelerine sadık kaldığı için teknik direktörü övdü. "Yaklaşımı ve hazırlıklarında pek bir değişiklik yapmadı," diye açıkladı. "Euro 2020 hazırlıkları çok iyiydi. Tutarlı olmak bir teknik direktörün gücüdür. Dışarıdaki durum galibiyet ve mağlubiyetlerle sürekli değişir, bu yüzden içeride tutarlılık önemlidir."
Bireysel yetenek yerine en iyi takımı bulma arayışı
Önümüzdeki dönemde Almanya, turnuva başlamadan önce sistemini oturtmak için dört uluslararası hazırlık maçı oynayacak. 27 Mart’ta İsviçre ile oynayacakları deplasman maçının ardından, takım 30 Mart’ta Gana’yı ağırlayacak. Son hazırlık maçları kapsamında 31 Mayıs’ta Finlandiya ile evlerinde karşılaşacaklar ve ardından 6 Haziran’da ABD’ye konuk olacaklar.
Bu maçlar, kaptanın vurguladığı birlikteliği oluşturmak için çok önemli. "Dünyanın en iyi kadrosuna sahip olmak değil, dünyanın en iyi takımına sahip olmak önemli" dedi. Ardından 14 Haziran'da Curacao ile Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçlarına çıkacaklar, ardından Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacaklar.