Kaptan, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürürken Joshua Kimmich, Almanya’nın 2026 Dünya Kupası şansını küçümsüyor

DFB.de'de yayınlanan bir röportajda konuşan Kimmich, Basel'de oynanacak hazırlık maçı öncesinde takımının uluslararası futboldaki konumuna ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, tarihsel prestijlerine rağmen, son iki turnuvada grup aşamasında elenmelerinin takımın konumunu sarsmış olduğunu kabul etti. Teknik direktör Julian Nagelsmann, ABD, Kanada ve Meksika'ya gitmeden önce takıma ivme kazandırmaya çalışırken, kaptan önlerindeki zorluklar konusunda gerçekçi bir tavır sergiliyor.

Kimmich, "Geçmiş turnuvalarda başarılı olamadığımız için favori değiliz. İlk maç başladığında, tek önemli olan o maçtır, başka hiçbir şey değil. Geçmiş turnuvaların nasıl geçtiği tamamen önemsizdir." dedi.