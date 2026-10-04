Maçın ardından konuşan Rodri, Czechia Teknik Direktörü Santi Denia'nın ciddi bir taktiksel meydan okuma yaratacağını bildiğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, ilk 11'deki çok sayıdaki değişikliğe rağmen İspanya'nın zorlu anları soğukkanlılıkla aşabilmesini övdü.

Rodri, kadrodaki her oyuncunun tamamen hazır kalması gerektiğini vurguladı.

"Bu zorlu bir maçtı, Santi'ye de onu ve oyuncularını iyi tanıdığımızı ve Czechia'nın çok iyi organize olmuş bir takım olduğunu söyledim," Rodri, TDP'ye konuştu. "Galibiyet için çok çalışmak zorunda kaldık ama takım maçı olgunlukla oynamayı başardı. Çok fazla değişiklik vardı, buna rağmen takımımız en üst seviyede performans göstermeye devam ediyor. Herkesin tamamen hazır olması gerekiyor."