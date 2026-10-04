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Alvino Hanafi
Çeviri:

Kaptan dokunuşu! Golcü Rodri, Oviedo'da gol orucunu bozmasının ardından 'olgun' İspanya'yı övdü

İspanya
Rodri
İspanya - Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

İspanya kaptanı Rodri, Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde alınan 3-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta saha oyuncusu, İspanya'nın yenilmezlik serisini 41 maça çıkarmasıyla birlikte La Roja'nın olgunluğunu övdü ve kadrodaki herkesin sürece dahil olmasının kritik önem taşıdığı uyarısında bulundu.

  • Rodri, disiplinli Çekya karşısında İspanya'yı zafere taşıdı

    İspanya kaptanı Rodri, Oviedo'da Çekya'ya karşı UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta alınan 3-1'lik galibiyette orta sahada etkili bir performans sergiledi ve takımının ikinci golünü attı. Lamine Yamal altıncı dakikada skoru açtı, ardından Rodri uzak mesafeden yaptığı isabetli vuruşla farkı ikiye çıkardı.

    Jiří Sláma, Çekya adına farkı bire indirdi ancak oyuna sonradan giren Mikel Merino maçın son bölümünde İspanya'nın galibiyetini perçinledi.

    Bu sonuçla İspanya, 3. Grup'un zirvesinde İngiltere'nin üç puan önünde kalmayı sürdürdü.

  • imago-sport-1084111069.jpgPhoto Players Images

    Kaptan, Çekya'nın direncini ve kadro derinliğini öne çıkardı

    Maçın ardından konuşan Rodri, Czechia Teknik Direktörü Santi Denia'nın ciddi bir taktiksel meydan okuma yaratacağını bildiğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, ilk 11'deki çok sayıdaki değişikliğe rağmen İspanya'nın zorlu anları soğukkanlılıkla aşabilmesini övdü.

    Rodri, kadrodaki her oyuncunun tamamen hazır kalması gerektiğini vurguladı.

    "Bu zorlu bir maçtı, Santi'ye de onu ve oyuncularını iyi tanıdığımızı ve Czechia'nın çok iyi organize olmuş bir takım olduğunu söyledim," Rodri, TDP'ye konuştu. "Galibiyet için çok çalışmak zorunda kaldık ama takım maçı olgunlukla oynamayı başardı. Çok fazla değişiklik vardı, buna rağmen takımımız en üst seviyede performans göstermeye devam ediyor. Herkesin tamamen hazır olması gerekiyor."

  • Orta saha oyuncusu, gol atma ivmesini sürdürmeyi hedefliyor

    Rodri, La Roja formasıyla gol atmanın, son dönemde milli takım adına yaşadığı gol kuraklığı nedeniyle kendisi için ekstra anlam taşıdığını kabul etti. Manchester City'nin ön liberosu, ilk yarıda attığı golün yaklaşan maçlarda hücum katkısının devamını getirmesini umuyor.

    İspanya'nın galibiyeti, takımın tüm kulvarlardaki dikkat çekici yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

    Rodri, "Milli takım için gol atmak her zaman ekstra özeldir" dedi. "Son zamanlarda çok gol üretemiyordum, bu yüzden umarım şimdi biraz ivme yakalayabilirim; bu önemli, hepimizin skora katkı yapması gerekiyor."

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    İspanya, Hırvatistan karşısında son 16 turuna kalmayı hedefliyor

    Rodri ve takım arkadaşları, Uluslar Ligi eleme aşamasındaki yerlerini resmen garantilemeyi hedeflerken şimdi 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına gidecek. Kaptan, deplasmanda fiziksel açıdan yine zorlu bir sınav bekliyor.

    Çekya, 3. Grup'ta puansız şekilde son sırada kalmaya devam ediyor.

    İspanya, bir sonraki maçında kusursuz gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

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