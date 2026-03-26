Kaptan Amerika: 2026 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın kaptanlığını kim üstlenecek? Freddy Adu, Landon Donovan ile karşılaştırıldığında Christian Pulisic'in neden göz ardı edilebileceğini açıklıyor

Amerika'nın kaptanını seçmesi istendiğinde, eski ABD Milli Takımı oyuncusu Adu – Dünya Kupası bahis sitesi aracılığıyla GOAL'a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Bence Tyler, son Dünya Kupası'nda kaptanlık görevini harika bir şekilde yerine getirdi. Şahsen ben kaptan olarak yine onu tercih ederdim.

“Ancak Poch’un kaptanlık pazubandını örneğin Pulisic veya Tim Ream’e vereceğini de düşünebilirim. Tim Ream Dünya Kupası’na katılırsa, en fazla deneyime sahip olan kişi o olacaktır. Onun da en deneyimli oyuncuya kaptanlık pazubandını vereceğini tahmin ediyorum. O anda takımdaki en yaşlı oyuncu o olur. Ancak Tyler'ın son Dünya Kupası'nda takım kaptanı olarak gerçekten iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden şahsen ben kaptan olarak onu tercih ederdim.

“Dürüst olmak gerekirse, Tyler olmazsa büyük olasılıkla Pulisic olur. İşte tartmanız gereken artılar ve eksiler bunlar. Onun sadece oynamaya ve işini yapmaya odaklanmasını istersiniz. Ya da ona kaptanlık sorumluluğunu da ekleyebilirsiniz.

“Durum farklı çünkü benim zamanımda, o zamanlar takımın en iyi oyuncusu olarak görülen Landon Donovan gibi biriyle çalışmıştım. O, şöhretliydi, her şeye sahipti ama kaptan değildi. O zamanlar milli takımın kaptanı Carlos Bocanegra’ydı. Bu, Landon’ın sadece oynamasına ve başka hiçbir şey, ek sorumluluklar hakkında endişelenmemesine olanak sağladı. Bence Pulisic gibi bir oyuncuyu sahaya çıkıp sadece oynamasına izin vermelisiniz. Ona şimdiden Kaptan Amerika diyorlar!”