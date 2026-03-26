Kaptan Amerika: 2026 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın kaptanlığını kim üstlenecek? Freddy Adu, Landon Donovan ile karşılaştırıldığında Christian Pulisic'in neden göz ardı edilebileceğini açıklıyor
Kaptan seçimi: Dikkate alınması gereken önemli faktörler
Baş antrenör Mauricio Pochettino, FIFA’nın en önemli turnuvası Kuzey Amerika’ya geldiğinde saha lideri rolünü üstlenecek tek bir tecrübeli yıldız belirleme görevini üstlenmiştir. Serie A’nın devlerinden AC Milan’da kariyerine devam eden bu karizmatik isim, şüphesiz Arjantinli teknik adamın aklına gelecektir.
Ancak Adu şöyle dedi: “Bence Pulisic gibi bir oyuncuyu sahaya çıkıp oynamasına izin vermelisiniz. Ona şimdiden Kaptan Amerika diyorlar!” Bu, büyük bir turnuvanın kaptanını belirlerken dikkate alınması gereken hususlardan biri: Zaten yeterince yükü olan bir oyuncuya ek sorumluluk yüklemek doğru mu?
Pulisic bu kriteri karşılıyor gibi görünüyor, zira ABD takımı sık sık ilham kaynağı olarak bu 27 yaşındaki hareketli oyuncuya güveniyor. Bunu göz önünde bulundurursak, kendisinden önceki lider figürler gibi o da adaylıktan çıkarılmalı mı?
ABD Erkek Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda kaptan olarak kimi seçecek?
Amerika'nın kaptanını seçmesi istendiğinde, eski ABD Milli Takımı oyuncusu Adu – Dünya Kupası bahis sitesi aracılığıyla GOAL'a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Bence Tyler, son Dünya Kupası'nda kaptanlık görevini harika bir şekilde yerine getirdi. Şahsen ben kaptan olarak yine onu tercih ederdim.
“Ancak Poch’un kaptanlık pazubandını örneğin Pulisic veya Tim Ream’e vereceğini de düşünebilirim. Tim Ream Dünya Kupası’na katılırsa, en fazla deneyime sahip olan kişi o olacaktır. Onun da en deneyimli oyuncuya kaptanlık pazubandını vereceğini tahmin ediyorum. O anda takımdaki en yaşlı oyuncu o olur. Ancak Tyler'ın son Dünya Kupası'nda takım kaptanı olarak gerçekten iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden şahsen ben kaptan olarak onu tercih ederdim.
“Dürüst olmak gerekirse, Tyler olmazsa büyük olasılıkla Pulisic olur. İşte tartmanız gereken artılar ve eksiler bunlar. Onun sadece oynamaya ve işini yapmaya odaklanmasını istersiniz. Ya da ona kaptanlık sorumluluğunu da ekleyebilirsiniz.
“Durum farklı çünkü benim zamanımda, o zamanlar takımın en iyi oyuncusu olarak görülen Landon Donovan gibi biriyle çalışmıştım. O, şöhretliydi, her şeye sahipti ama kaptan değildi. O zamanlar milli takımın kaptanı Carlos Bocanegra’ydı. Bu, Landon’ın sadece oynamasına ve başka hiçbir şey, ek sorumluluklar hakkında endişelenmemesine olanak sağladı. Bence Pulisic gibi bir oyuncuyu sahaya çıkıp sadece oynamasına izin vermelisiniz. Ona şimdiden Kaptan Amerika diyorlar!”
Pochettino, Dünya Kupası açılış maçı için kafasında bir ilk 11 belirlemiş mi?
Henüz kaptan konusunda bir karar verilmemişken, Pochettino’nun aklında tercih ettiği bir ilk 11 olup olmadığına dair sorular da gündeme geldi. Pochettino, MLS’de oynayanlar ve daha uzak coğrafyalarda futbol yapanlar da dahil olmak üzere çok sayıda oyuncuyu gözden geçirdi; eleme turlarının olmaması, Dünya Kupası ev sahibi ülkesine çeşitli denemeler yapma imkânı tanıdı.
Seçilebilecek bu kadar çok isim varken, Pochettino'nun 12 Haziran'da SoFi Stadyumu'nda Paraguay'a karşı sahaya sürmek istediği bir kadro oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda Adu şöyle cevap verdi: “Şu anda hayır. Şu anda en iyi takımını oluşturduğunu sanmıyorum. Şu anda hayır. Ama oluşturacağını düşünüyorum. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları olacak ve bence o maçlarda en iyi 11'ini belirleyecektir.
“Bence kadroda ilk 11'de oynayacağını bildiği oyuncuların en az yarısını belirlemiş durumda, diğer yarısını ise belirlemesi gerekiyor. Düzenli oynayanlar var, vazgeçilmezler var, Pulisic var, [Weston] McKennie var, bunlar var. Bu oyuncular kesin. Bu oyuncular ilk 11'de yer alacak. Ancak henüz kesinleşmemiş, bir yer için mücadele edecek başka oyuncular da olacak.
“Daha önce [Folarin] Balogun'dan bahsetmiştim, bence şu anda ilk 11'de yerini sağlamlaştırmış değil. O forvet pozisyonu için rekabet olacak. Ve tabii ki orta sahada da çok rekabet olacak. Savunmada da çok rekabet olacak.”
ABD Erkek Milli Takımı maç takvimi: Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları
Adu’nun da belirttiği gibi, Pochettino bir dizi hazırlık maçı sayesinde kadro planlarını son haline getirme fırsatı bulacak. Bu maçların ilki, Cumartesi günü Atlanta’daki Mercedes-Benz Stadyumu’nda Belçika ile oynanacak.
Cristiano Ronaldo'nun yer almayacağı Portekiz ile 1 Nisan'da aynı stadyumda karşılaşılacak, ardından Dünya Kupası finalleri başlamadan hemen önce sırasıyla Charlotte ve Chicago'da Senegal ve Almanya ile mücadele edilecek.