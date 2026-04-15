Çeviri:
"Kapıyı çalmak yetmez!" - Virgil van Dijk, PSG'nin Liverpool'a karşı "hak ettiği" Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından "iyi durumda olmadığını" itiraf etti
Liverpool kaptanı, takımının Avrupa hayallerinin Anfield'da suya düştüğünü gördükten sonra hayal kırıklığını gizlemedi. Paris'teki ilk maçtan daha azimli bir performans sergilemelerine rağmen, bu geceki 2-0'lık yenilgi, Luis Enrique'nin takımına karşı toplamda 4-0'lık bir mağlubiyeti kesinleştirdi. Ousmane Dembele, son üçte birde klinik bir keskinlikten yoksun olan Liverpool'u cezalandırmak için iki gol atarak farkı yaratan isim oldu. Performansı değerlendiren Van Dijk, 180 dakika boyunca iki takım arasındaki fark konusunda dürüst davrandı.
Takımın gösterdiği çaba sorulduğunda Van Dijk, "Bu en azından yapılması gereken, değil mi?" dedi. "Eleme turunda elenmek hayal kırıklığı yaratıyor ama PSG turu geçmeyi hak etti. Kapıyı çalmak yeterli değil. Eleme turunda elendiğimiz için hayal kırıklığına uğradım ama gerçek bu. İki maça bakıldığında PSG'nin turu geçmeyi hak ettiğini düşünüyorum."
Slot'un 'hayatta kalma modu' beklentileri karşılayamıyor
Parc des Princes'teki ilk maçta yaşanan taktiksel çöküşün ardından Liverpool'un elenmesi bir bakıma kaçınılmaz görünüyordu; Slot daha sonra bu performansı "hayatta kalma modunda" olarak nitelendirdi. Kırmızılar kendi sahalarında daha iyi bir performans sergilese de, kalite farkını kapatmayı başaramadılar. Çok sayıda şut çekmelerine rağmen, zayıf bitirişler ve tartışmalı bir şekilde iptal edilen penaltı, PSG'nin toplam skordaki üstünlüğünü hiçbir zaman ciddi şekilde tehdit edememelerine neden oldu.
Bu elenme, Liverpool'un bu sezon kupa kazanma hayallerinin sona erdiği anlamına geliyor ve takımda hüzünlü bir hava hakim. Van Dijk, bu hafta sonu Everton ile oynanacak derbi öncesinde bu yenilgiyi kabullenmekte zorlandığını itiraf ediyor. "Bu aşamada çok hayal kırıklığına uğramış olmalıyız," dedi. "Ama bizi çok önemli bir maç bekliyor. Hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Açıkçası zor bir maç olacak ama sabırsızlıkla beklediğimiz bir maç. Ancak şu anda, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için pek iyi bir ruh halinde değilim."
Ekitike için yıkıcı bir sakatlık darbesi
Liverpool için durumu daha da kötüleştiren şey, gecenin yıldız forvet Hugo Ekitike'nin ciddi sakatlığıyla gölgelenmiş olmasıydı. Yaz aylarında Eintracht Frankfurt'tan transfer olduktan sonra büyük bir sürpriz yaratan 23 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda temas olmayan bir olayda yere yığılmasının ardından sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı. O zamandan beri forvetin Aşil tendonunda yırtık olduğu yönünde haberler dolaşıyor; bu sakatlık onu yaklaşık dokuz ay sahalardan uzak tutacak.
Bu sakatlık, bu talihsiz olaydan önce sezonun 17. golünü atan Fransız oyuncu için özellikle acı bir zamanlamaydı. Slot, maçın bitiş düdüğünün ardından endişeli bir tavır sergiledi ve takımının en önemli oyuncusu için durumun pek parlak görünmediğini kabul etti. "Sanırım hepimiz durumun iyi görünmediğini ve pek de iyi olmadığını görebildik. Bekleyip ne olacağını görelim. Ama hepimiz durumun iyi görünmediğini görebildik," dedi Reds'in teknik direktörü.
Merseyside derbisi, kazanılması gereken bir maç olarak yaklaşıyor
Everton deplasmanından önce gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi biletinin kaderi hâlâ belirsizliğini korurken, Ryan Gravenberch takımın dikkatini yeniden toparlamanın bir yolunu bulması gerektiğini vurguladı. Orta saha oyuncusu Ziggo Sport’a verdiği demeçte, “Bu şekilde elenmek kabul edilebilir mi? Hayır, aslında değil,” dedi. “Hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Pazar günü bizi bekliyor, bu yüzden kendimizi toparlamalıyız.”
İlk dört için verilen mücadele hâlâ öncelikli ve Kırmızılar, Premier Lig'de bir başka puan kaybını göze alamaz. Ekitike'nin sakatlığı ve Avrupa macerasının sona ermesiyle birlikte Slot, artık son iç saha mücadelesi için takımını motive etmenin bir yolunu bulmak zorunda.