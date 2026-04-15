"Kapıyı çalmak yetmez!" - Virgil van Dijk, PSG'nin Liverpool'a karşı "hak ettiği" Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından "iyi durumda olmadığını" itiraf etti

Liverpool kaptanı, takımının Avrupa hayallerinin Anfield'da suya düştüğünü gördükten sonra hayal kırıklığını gizlemedi. Paris'teki ilk maçtan daha azimli bir performans sergilemelerine rağmen, bu geceki 2-0'lık yenilgi, Luis Enrique'nin takımına karşı toplamda 4-0'lık bir mağlubiyeti kesinleştirdi. Ousmane Dembele, son üçte birde klinik bir keskinlikten yoksun olan Liverpool'u cezalandırmak için iki gol atarak farkı yaratan isim oldu. Performansı değerlendiren Van Dijk, 180 dakika boyunca iki takım arasındaki fark konusunda dürüst davrandı.

Takımın gösterdiği çaba sorulduğunda Van Dijk, "Bu en azından yapılması gereken, değil mi?" dedi. "Eleme turunda elenmek hayal kırıklığı yaratıyor ama PSG turu geçmeyi hak etti. Kapıyı çalmak yeterli değil. Eleme turunda elendiğimiz için hayal kırıklığına uğradım ama gerçek bu. İki maça bakıldığında PSG'nin turu geçmeyi hak ettiğini düşünüyorum."