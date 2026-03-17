"Kapıyı çalacaklar" - Aston Villa, değeri 100 milyon sterlin olarak tahmin edilen ve Chelsea ile Manchester United'ın da ilgilendiği yıldızı elinde tutmak için mücadele ederken Morgan Rogers'ın transfer tahmini
15 milyon sterlinden 100 milyon sterline: Rogers'ın hisseleri fırladı
Aston Villa, Şubat 2024’te 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) değerinde olabilecek bir transfer paketi kapsamında Rogers’ı kadrosuna katarak büyük bir hamle yaptı. Bu transfer gerçekleştiğinde bazıları şaşkınlık yaşadı; zira yetenekli orta saha oyuncusu, Championship ekibi Middlesbrough’da düzenli olarak forma giydiği süre bir tam sezondan azdı.
Halesowen doğumlu Rogers'ın köklerine dönmesiyle West Midlands'ta çarpıcı bir etki yarattı ve geçen sezon attığı 14 golle PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu sezon da çift haneli rakamlara ulaşırken, A milli takımdaki forma sayısını 12'ye çıkardı.
Rogers'ın bu yaz Real Madrid'in "Galactico"su Jude Bellingham'ı geçerek İngiltere'nin 10 numarası olabileceği ve bir başka önemli vitrinde boy göstereceği öne sürülüyor. Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırırsa, giderek uzayan talipler listesi, görünüşe göre 100 milyon sterlin (133 milyon dolar) fiyat etiketi taşıyan bu oyuncu için hamleler yapmaya başlayacak.
Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa Rogers ayrılabilir mi?
Villa Park'ta Rogers'ın geleceği konusunda endişe olup olmadığı sorulduğunda, BetSelect.co.uk ile röportaj yapan Gray, GOAL'a şunları söyledi: “Tabii ki var. Yaz transfer dönemi gelmeden Morgan'ı satacaklarını sanmıyorum. Bence bu kesin. Villa, geçen yıl Jacob Ramsey'i kaybetti. O, şu anda Newcastle'da gördüğümüz gibi gerçekten yetenekli bir genç futbolcuydu. Ancak finansal düzenlemeler gereği, o bir altyapı oyuncusu olduğu için onu elden çıkarmak zorunda kaldık. Onun için 40 milyon sterlin aldılar, ancak yine de harika bir oyuncuyu kaybettiler. Villa'nın orta saha kadrosunda ne kadar çok sakatlık olduğunu düşünürsek, o oyuncu şu anda paha biçilmez olurdu.
“Bu yüzden Morgan için bu büyük bir karar çünkü yetenekli olduğunu biliyorum. Bunu her hafta görüyoruz. Başarılı olmak istediğini biliyorum. Bunu görebiliyorum. Başkalarının sahip olmak isteyeceği muhteşem bir yeteneği var. Buna şüphe yok.
“Onu transfer etmek için çok para gerekecek, bu bir gerçek. Ayrıca Unai Emery'nin onu tutmak için ne kadar ikna edici olabileceğine de bağlı. Ona şöyle derdim: ‘Dinle, ilerleyeceğiz, ilerliyoruz, son iki yılda kaydettiğimiz gelişmeye bak ve şu anda nerede oynadığımıza bak – Şampiyonlar Ligi pozisyonundayız, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde olabiliriz, şu anda kesin olmasa da, işlerin gidişatı ve oynadıkları futbol göz önüne alındığında’.
“Ama onu geleceğinin Villa Park’ta olduğuna ikna edebilirlerse, bu harika olur. Ancak, onun kapısını çalacaklarından hiç şüphe yok, çünkü o çok yetenekli bir oyuncu.”
Örnek alınacak kişi: Rogers, kariyerinde ilerlemek için Manchester City'den ayrıldı
Rogers, 2026-27 sezonunda hangi takımda oynarsa oynasın, sözde “konfor alanından” çıkıldığında neler başarılabileceğinin başkalarına bir örneği haline geldi. Tekrar ilerleyebilmek için Manchester City ile bağlarını koparmaktan ve bir adım geri atmaktan çekinmedi.
1977'de PFA Yılın Futbolcusu ve Yılın Genç Futbolcusu ödüllerini birden kazanarak tarihe geçen eski Villa forveti Gray, büyük bir kulüpte kalmanın her zaman en iyi fikir olmadığını kanıtlayan Rogers hakkında şunları ekledi: “City'de oynayan Cole Palmer'ı da bu kategoriye dahil edebilirsiniz. Orada kalıp, çok iyi bir gelir elde edebilir, ara sıra birkaç maçta forma giyebilirdi, ancak o, ‘hayır, kendi yolumu çizeceğim, Chelsea'ye gideceğim, orada şansımı deneyeceğim’ dedi ve bakın ona ne oldu. Yani buna bakıp, işte böyle şeyler olabilir diyebilirsiniz.
“Ama Morgan'ı o kadar iyi tanımıyorum, zihniyetini bilmiyorum, bir sonraki adımının ne olması gerektiğini düşündüğünü bilmiyorum, ama Villa Park'tan ayrılırsa tekliflerden mahrum kalmayacağı kesin, buna emin olabilirsiniz.”
Rogers'ın sözleşmesi: Aston Villa'daki yeni sözleşmesi ne zamana kadar sürecek?
Geçtiğimiz Kasım ayında Villa, Rogers ile 2031 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, oyuncunun piyasa değerini olabildiğince yüksek tutmaya yardımcı olurken, bir sonraki transfer dönemi öncesinde PSR (Kulüp Satış Gelirleri) konusunda herhangi bir endişe bulunmadığı belirtiliyor.
Ancak Villans'ın kararlılığı önümüzdeki aylarda sınanabilir - özellikle de en yaratıcı oyuncusu Dünya Kupası sahnesinde boy gösterirse. Rogers, hırslı bir karakter olduğunu zaten kanıtladı ve kariyer yolunun onu dünya futbolunun zirvesine taşıyacağına inanıyor.
