"Kapıyı çalacaklar" - Aston Villa, değeri 100 milyon sterlin olarak tahmin edilen ve Chelsea ile Manchester United'ın da ilgilendiği yıldızı elinde tutmak için mücadele ederken Morgan Rogers'ın transfer tahmini

Villa Park'ta Rogers'ın geleceği konusunda endişe olup olmadığı sorulduğunda, BetSelect.co.uk ile röportaj yapan Gray, GOAL'a şunları söyledi: “Tabii ki var. Yaz transfer dönemi gelmeden Morgan'ı satacaklarını sanmıyorum. Bence bu kesin. Villa, geçen yıl Jacob Ramsey'i kaybetti. O, şu anda Newcastle'da gördüğümüz gibi gerçekten yetenekli bir genç futbolcuydu. Ancak finansal düzenlemeler gereği, o bir altyapı oyuncusu olduğu için onu elden çıkarmak zorunda kaldık. Onun için 40 milyon sterlin aldılar, ancak yine de harika bir oyuncuyu kaybettiler. Villa'nın orta saha kadrosunda ne kadar çok sakatlık olduğunu düşünürsek, o oyuncu şu anda paha biçilmez olurdu.

“Bu yüzden Morgan için bu büyük bir karar çünkü yetenekli olduğunu biliyorum. Bunu her hafta görüyoruz. Başarılı olmak istediğini biliyorum. Bunu görebiliyorum. Başkalarının sahip olmak isteyeceği muhteşem bir yeteneği var. Buna şüphe yok.

“Onu transfer etmek için çok para gerekecek, bu bir gerçek. Ayrıca Unai Emery'nin onu tutmak için ne kadar ikna edici olabileceğine de bağlı. Ona şöyle derdim: ‘Dinle, ilerleyeceğiz, ilerliyoruz, son iki yılda kaydettiğimiz gelişmeye bak ve şu anda nerede oynadığımıza bak – Şampiyonlar Ligi pozisyonundayız, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde olabiliriz, şu anda kesin olmasa da, işlerin gidişatı ve oynadıkları futbol göz önüne alındığında’.

“Ama onu geleceğinin Villa Park’ta olduğuna ikna edebilirlerse, bu harika olur. Ancak, onun kapısını çalacaklarından hiç şüphe yok, çünkü o çok yetenekli bir oyuncu.”