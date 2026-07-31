Getty Images Sport
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“Kapısına haciz memurları dayanacak!”: Cole Palmer, Chelsea’deki yeni takım arkadaşı Morgan Rogers’ın tescilli gol sevincinden dolayı hukuki işlemle karşı karşıya kalacağı yönünde şaka yaptı
Palmer'dan kutlamayla ilgili esprili uyarı
Palmer, meşhur "cold" gol sevinçleri konusunda Chelsea'deki yeni takım arkadaşı Rogers'a şakalaşarak bir uyarıda bulundu. Rogers, kısa süre önce Aston Villa'dan Stamford Bridge'e kulüp rekoru olan 117 milyon sterlinlik transferini tamamladı ve Batı Londra'da eski akademi takım arkadaşıyla yeniden bir araya geldi.
İki hücum yıldızı da sık sık gol attıktan sonra bu ikonik hareketi yapıyor. Ancak, Palmer bu sevinci geçen yıl resmen Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nde tescilledi ve bu da İngiliz ikili arasında olası bir gol sevinci çakışmasının önünü açtı.
- Getty Images Sport
“Kapısında icra memurlarını bulacak!”
Chelsea'nin Avustralya'daki sezon öncesi turunda konuşan Palmer'a, ikilinin ikonik hareketin münhasır haklarının kimde olduğu konusunda konuşup konuşmadığı soruldu. Chelsea'nin yıldızı, olası bir gerginliği gülerek geçiştirirken, jestin yasal sahipliği konusunda esprili bir tehditte bulundu.
Palmer, talkSPORT'un aktardığına göre durumla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bunu hiç konuşmadık. Öyle bir şey işte. O yapıyor. Ben yapıyorum. Bunu marka olarak tescilledim, o yüzden bir şey yapmaya kalkarsa kapısında icra memurlarını bulur. Yok, bunu birlikte yapacağız."
Manchester City'deki başlangıçlarının ardından yeniden bir araya geldiler
İkili, Rogers'ın art arda kiralık dönemlerin ardından 2023'te Middlesbrough'ya ayrılmasından önce City'nin altyapısında birlikte yetişti. Palmer da aynı yaz Chelsea'ye transfer oldu ve muhteşem ilk sezonunda 22 gol ve 11 asistle Premier League'i kasıp kavurdu. Rogers teknik olarak profesyonel bir maçta 'cold' hareketini ilk yapan isim olsa da, Palmer'ın resmi ticari marka tescili ona bu konuda yasal övünme hakkı veriyor.
- Getty Images Sport
Rogers, sezon öncesi kadroya katılmaya hazırlanıyor
Rogers, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil ettikten sonra Chelsea kadrosunun geri kalanına turun bir parçası olarak henüz resmen katılmadı. Eski Aston Villa yıldızına, yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamadan önce milli takım performanslarının ardından ekstra izin verildi.
Chelsea taraftarları şimdi, iki oyuncunun gelecek sezon aynı anda sahada olacağı anı büyük bir heyecanla bekliyor. Palmer'ın bunu birlikte kutlamayı planladıklarını doğrulamasının ardından, taraftarlar bu sezon Stamford Bridge'de ortak "cold" kutlamalarını dört gözle bekleyebilir.
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