Chelsea'nin Avustralya'daki sezon öncesi turunda konuşan Palmer'a, ikilinin ikonik hareketin münhasır haklarının kimde olduğu konusunda konuşup konuşmadığı soruldu. Chelsea'nin yıldızı, olası bir gerginliği gülerek geçiştirirken, jestin yasal sahipliği konusunda esprili bir tehditte bulundu.

Palmer, talkSPORT'un aktardığına göre durumla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bunu hiç konuşmadık. Öyle bir şey işte. O yapıyor. Ben yapıyorum. Bunu marka olarak tescilledim, o yüzden bir şey yapmaya kalkarsa kapısında icra memurlarını bulur. Yok, bunu birlikte yapacağız."