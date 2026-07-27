Kapanmış dosyayı yeniden açan dönüm noktası: Real Madrid'in Rodri konusundaki güveni artıyor

Real Madrid yönetimi, yaz transfer dönemindeki önceliklerini gözden geçirmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Avrupa'nın önde gelen yıldızlarından bazılarının son dönemdeki performansları kulüp yetkililerini daha önce kapatılmış dosyaları yeniden değerlendirmeye itiyor.

ESPN ağının doğruladığına göre, Real Madrid, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşma imzalama ihtimali konusunda daha iyimser hale geldi. Bu bilgiler ESPN tarafından teyit edildi.

Söz konusu ağ, kraliyet kulübünün 30 yaşındaki oyuncuya yönelik tutumunu köklü bir şekilde değiştirdiğini belirtti. Daha önce kulüp, oyuncunun fiziksel geçmişi ve son dönemde yaşadığı sakatlıklarla ilgili iç kaygılar nedeniyle onu kadrosuna katma fikrini elemişti.

Ağ, Rodri'nin milli takımın kaptanı olarak İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu sırasında sergilediği olağanüstü performansın, kulüp başkanı Florentino Perez ile üst düzey yetkilileri dosyayı yeniden açmaya ve oyuncuyla anlaşmak için girişimleri yoğunlaştırmayı onaylamaya ittiğini açıkladı.

Ağ, Paris Saint-Germain'in müzakerelere dahil olma girişimlerine rağmen Rodri'nin de Real Madrid'e transfer olmayı istediğine dikkat çekti.