Goal.com
CanlıBiletler
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Kapanmış dosyayı yeniden açan dönüm noktası: Real Madrid'in Rodri konusundaki güveni artıyor

Transfers
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield
Rodri
İspanya
İngiltere
Galler

Top artık Manchester City'nin sahasında

Real Madrid yönetimi, yaz transfer dönemindeki önceliklerini gözden geçirmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala, Avrupa'nın önde gelen yıldızlarından bazılarının son dönemdeki performansları kulüp yetkililerini daha önce kapatılmış dosyaları yeniden değerlendirmeye itiyor.
ESPN ağının doğruladığına göre, Real Madrid, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşma imzalama ihtimali konusunda daha iyimser hale geldi. Bu bilgiler ESPN tarafından teyit edildi.

Söz konusu ağ, kraliyet kulübünün 30 yaşındaki oyuncuya yönelik tutumunu köklü bir şekilde değiştirdiğini belirtti. Daha önce kulüp, oyuncunun fiziksel geçmişi ve son dönemde yaşadığı sakatlıklarla ilgili iç kaygılar nedeniyle onu kadrosuna katma fikrini elemişti.

Ağ, Rodri'nin milli takımın kaptanı olarak İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu sırasında sergilediği olağanüstü performansın, kulüp başkanı Florentino Perez ile üst düzey yetkilileri dosyayı yeniden açmaya ve oyuncuyla anlaşmak için girişimleri yoğunlaştırmayı onaylamaya ittiğini açıkladı.

Ağ, Paris Saint-Germain'in müzakerelere dahil olma girişimlerine rağmen Rodri'nin de Real Madrid'e transfer olmayı istediğine dikkat çekti.

  • Ana engel

    İspanyol kulübünün artan iyimserliğine rağmen, temel engel Manchester City'nin tutumu olmaya devam ediyor. Zira oyuncu, İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son yılına giriyor. Bu durum, yönetimi iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Oyuncuyu bu yaz satmak ya da sezon sonunda bedelsiz ayrılması riskini göze almak.

    Habere göre Manchester City, Enzo Maresca'nın gözetiminde orta sahayı yönetebilecek bir alternatifle anlaşma sağlamadan İspanyol orta saha oyuncusunun ayrılmasına onay vermeyecek.

    Ayrıca oku: Almanya'daki değişiklikler hakkında Völler: Klopp bu kararda beklentilerin dışına çıkmayacak

    • Reklam

  • Sabırlı olmak

    ESPN, Real Madrid'in iki kulüp arasındaki müzakereler boyunca sabırlı olmaya hazır olduğunu, ancak transferi tamamlamak için uygun bir mali formüle ulaşılabileceğine inandığını doğruladı.

    Raporda, Rodri'nin kadroya katılmasının, kulübün Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ve Bernardo Silva transferlerini gerçekleştirmesinin ardından, göreve dönen teknik direktör José Mourinho önderliğindeki iddialı bir yaz transfer döneminin taçlandırılması olacağı belirtildi.

    Haber, buna karşılık Real Madrid'in maaş faturasını hafifletmek ve yeni gelenlere yer açmak amacıyla ilk takımdan bir grup oyuncuyu satmak için çalıştığına, özellikle de kanat oyuncusu Yan Diomande'nin yaklaşık 135 milyon euro değerinde bir transferle katılmasının yaklaşmasıyla birlikte, dikkat çekerek sona erdi.

    Ayrıca oku:

    Bono'nun ayrılığına dair yeni bir işaret mi? Avrupalı bir kaleci Hilal'in kapısında

    Liverpool'un Vinicius transferindeki tutumu belli oldu ve bir Suudi devi beklemede

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
M.City crest
M.City
MCI
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA