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Kapalı kapılar ardında mı? UEFA yasağına rağmen İngiltere, Hırvatistan maçı için binlerce çocuğun tribünde olacağı sıra dışı bir atmosferle karşı karşıya kalacak
Hırvatistan neden stat cezası alıyor?
İngiltere, bu hafta sonu başlangıçta seyircisiz oynanmasına karar verilen bir Uluslar Ligi maçı için 8.200 kişi kapasiteli HNK Rijeka Stadı'na gidiyor. UEFA, geçen yıl Stade de France'ta Fransa ile oynanan maçlarını gölgeleyen ciddi seyirci olaylarının ardından Hırvatistan'a ağır yaptırımlar uyguladı.
Fransız polisi, taraftarlar Paris'teki stada doğru yürürken Nazi selamı verdikleri şüphesiyle yedi kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra, yeterli kanıt bulunmaması nedeniyle haklarında dava açılmadan serbest bırakıldılar.
Stadın içinde Hırvat taraftarlar havai fişek ve sis bombaları patlattı. Yetkililerin ayrıca deplasman tribününde coplar ve sivri ahşap sopalar bulduğu da bildirildi. Ardından verilen cezanın bir parçası olarak Hırvatistan'ın, geçen cumartesi Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği maça deplasman taraftarı götürmesi yasaklandı.
- AFLOSPORT
UEFA düzenlemelerindeki açık nasıl işliyor
Yaklaşan karşılaşma resmî olarak seyircisiz oynanacak bir etkinlik olarak tanımlansa da, UEFA'nın özel bir kuralı 14 yaşın altındaki çocukların bu tür maçları tamamen ücretsiz şekilde izlemesine izin veriyor. BBC'ye göre, aileleri ve öğretmenleri eşliğindeki yerel okul çocukları sonunda Rijeka'daki tribünleri dolduracak.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, yüksek katılım için hazırlık yapıyor. Tahminlere göre 3.000 ile 6.000 arasında çocuğa giriş izni verilebilir. Bu da, bu iki ülkenin Ekim 2018'de aynı statta seyircisiz oynanan maçta 0-0 berabere kaldığı benzer bir durumu yansıtıyor.
İngiliz taraftarlardan küçük bir grup da orada olacak. Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki doğrudan görüşmelerin ardından, deplasman maçı katılım sayısı en yüksek olan taraftarlara 100 ücretsiz bilet ayrıldı. Ayrıca UEFA, bağlı ortakların maça katılmasına izin verirken, iki takımın her birine de en fazla 20 VIP konuk kontenjanı veriliyor.
Tuchel'in ekibi alışılmadık bir ortamda yolunu buluyor
Binlerce çocuğun stada akın etmesi, atmosferin sessiz olmaktan çok uzak olacağını garanti ediyor. Bu durum, Tuchel'in kadrosu için alışılmadık bir psikolojik sınav niteliği taşıyor; takım, geleneksel deplasman taraftarının alışıldık coşkusundan yoksun şekilde mutlak konsantrasyonunu korumak zorunda.
Kapasitenin ciddi ölçüde düşürülmesi, deplasmandaki bir Avrupa eşleşmesiyle ilişkilendirilen tipik düşmanlığı ortadan kaldırsa da, yerel gençlerin yüksek sesli desteği cumartesi günü Hırvat oyuncular için yine de belirgin bir iç saha avantajı sağlayacak.
- Getty Images Sport
Sakatlık darbesi İngiltere'nin hazırlıklarını vurdu
Tuchel, Rijeka karşılaşması için taktik planını son hâline getirirken, bunu Nico O'Reilly olmadan yapmak zorunda kalacak. Orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından şimdiden Manchester City'ye döndü.
O'Reilly'nin yaşadığı kondisyon sorunu, onu daha önce İngiltere'nin salı günü Çekya'ya karşı hafta ortasında kazandığı maçın dışında bırakmıştı. İngiltere, artık tartışmasız şekilde tuhaf bir ortamda kritik Uluslar Ligi puanlarını almaya çalışırken onun yokluğuna uyum sağlamak zorunda.
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