Yaklaşan karşılaşma resmî olarak seyircisiz oynanacak bir etkinlik olarak tanımlansa da, UEFA'nın özel bir kuralı 14 yaşın altındaki çocukların bu tür maçları tamamen ücretsiz şekilde izlemesine izin veriyor. BBC'ye göre, aileleri ve öğretmenleri eşliğindeki yerel okul çocukları sonunda Rijeka'daki tribünleri dolduracak.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, yüksek katılım için hazırlık yapıyor. Tahminlere göre 3.000 ile 6.000 arasında çocuğa giriş izni verilebilir. Bu da, bu iki ülkenin Ekim 2018'de aynı statta seyircisiz oynanan maçta 0-0 berabere kaldığı benzer bir durumu yansıtıyor.

İngiliz taraftarlardan küçük bir grup da orada olacak. Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki doğrudan görüşmelerin ardından, deplasman maçı katılım sayısı en yüksek olan taraftarlara 100 ücretsiz bilet ayrıldı. Ayrıca UEFA, bağlı ortakların maça katılmasına izin verirken, iki takımın her birine de en fazla 20 VIP konuk kontenjanı veriliyor.



