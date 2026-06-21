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"Kapa çeneni lan!" - Eski "Match of the Day" sunucusu Gary Lineker, 2026 Dünya Kupası'nda ITV paneline katılırken Micah Richards'ın şakacı "hain" yorumuna sert yanıt verdi
New York’ta yayıncılık dünyasının duayenleri birbirlerine sert sözler sarf ediyor
Lineker ve Richards arasındaki uzun soluklu ortaklık, bu hafta sonu Lineker’in ITV’de yaptığı sürpriz görünüm nedeniyle ikilinin çatışmasıyla komik bir hal aldı.
26 yıldır BBC’nin spor yayınlarının temel taşlarından biri olan Lineker’in rakip stüdyoda yer alması, hem taraftarlar hem de eski meslektaşları arasında büyük yankı uyandırdı.
2026 Dünya Kupası için BBC’nin yorumcu ekibinde yer almaya devam eden Richards, “The Rest is Football” programındaki ortak sunucusuyla dalga geçme fırsatını kaçırmadı. Bu şakalaşma, dijital programlarının bir bölümünde doruk noktasına ulaştı; Richards, şaka yollu bir şekilde Lineker’in baş sunucu olarak üstlendiği geleneksel rolünü devralmaya çalıştı.
Lineker’in ‘hain’ suçlamalarına verdiği sert yanıt
Sohbet, Richards’ın dijital yayınına “Merhaba ve benimle birlikte ‘Rest is Football’ programına hoş geldiniz” diyerek başlamasıyla başladı. Lineker hemen araya girerek eski Manchester City savunma oyuncusunun sözünü kesti ve "Hey, hey, hey, hey Micah, bu benim işim" diye bağırdı. Richards, durumun ironisiyle dalga geçerek gülerek şöyle cevap verdi: "Gördün mü, hiç hoş değil, değil mi? Sen tam bir hainsin! BBC için 26 yıl boyunca kan, ter ve gözyaşı döktün, sonra da rakiplere geçtin!"
Bu suçlamadan açıkça keyif alan Lineker, tartışmaya aldırış etmemek suretiyle deneyimli bir yayıncı olduğunu gösterdi. 65 yaşındaki Lineker, Manchester’dan çekim yapan Richards’ın video bağlantısını kapatıp ona “kapa çeneni” dedi. Bu an daha sonra sosyal medyada paylaşıldı ve yayıncı değişikliğine rağmen iki yorumcu arasındaki rahat ilişkiyi gözler önüne serdi.
BBC’nin haber sunumuna yönelik ince iğnelemeler
Richards ile olan diyalog komik bir hava yaratmak amacıyla sahnelenmiş olsa da, Lineker’in ITV’ye geçişi, eski işverenlerine daha keskin bir eleştiri yöneltmesine imkân tanıdı. Stüdyo içi yayınları tercih ettiğini açıkça dile getiren Lineker, New York’taki mevcut görevini, BBC’nin turnuvanın ilk aşamalarındaki yayınların çoğunu Salford’dan yapma kararıyla karşılaştırdı.
ITV’deki tanıtımında Lineker, canlı yayın düzenini övmeyi ihmal etmedi. “Netflix için her gün bir program yapıyorum, Times Meydanı’ndayız. Ancak buraya gelip setinizi görmek için can atıyordum çünkü bence kesinlikle muhteşem ve bunun gerçek olduğunu teyit edebilirim," dedi. Bu sözler, Mayıs ayında Salford’daki “yeşil kutu” düzenini eleştirip turnuvanın tam kalbinde olmanın atmosferini tercih ettiğini belirten önceki yorumlarının ardından geldi.
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ITV, kendine özgü bir dizi zorlukla karşı karşıya
Lineker’in ITV prodüksiyonuna yönelik övgülerine rağmen, rakip yayıncı ABD’de tamamen sorunsuz bir süreç geçirmemiştir. BBC, Manchester’da sorunsuz bir şekilde yayınını sürdürürken, Brooklyn’deki ITV ekibi, canlı yayını tehlikeye atan olumsuz hava koşulları ve yerel gürültü şikayetleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Son günlerde esen şiddetli rüzgarlar, İsviçre ile Bosna-Hersek arasındaki maç sırasında sunucu Laura Woods ve konuklarını açık hava stüdyosunu terk etmeye ve kapalı bir alana sığınmaya zorladı. Ayrıca, prodüksiyon ekibinin komşu bir otelde düzenlenen gürültülü çatı partilerinden kaynaklanan ses sorunlarıyla da boğuştuğu bildirildi. Bu durum, sahada olmanın “gerçek” bir manzara sunsa da, aynı zamanda öngörülemeyen lojistik sorunları da beraberinde getirdiğini kanıtlıyor.