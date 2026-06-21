Sohbet, Richards’ın dijital yayınına “Merhaba ve benimle birlikte ‘Rest is Football’ programına hoş geldiniz” diyerek başlamasıyla başladı. Lineker hemen araya girerek eski Manchester City savunma oyuncusunun sözünü kesti ve "Hey, hey, hey, hey Micah, bu benim işim" diye bağırdı. Richards, durumun ironisiyle dalga geçerek gülerek şöyle cevap verdi: "Gördün mü, hiç hoş değil, değil mi? Sen tam bir hainsin! BBC için 26 yıl boyunca kan, ter ve gözyaşı döktün, sonra da rakiplere geçtin!"

Bu suçlamadan açıkça keyif alan Lineker, tartışmaya aldırış etmemek suretiyle deneyimli bir yayıncı olduğunu gösterdi. 65 yaşındaki Lineker, Manchester’dan çekim yapan Richards’ın video bağlantısını kapatıp ona “kapa çeneni” dedi. Bu an daha sonra sosyal medyada paylaşıldı ve yayıncı değişikliğine rağmen iki yorumcu arasındaki rahat ilişkiyi gözler önüne serdi.



