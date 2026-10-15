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Lisandro MartinezGetty
Yosua Arya
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“Kaos ve sirk!” Roy Keane, Manchester United'ın yenilgisinin ardından Lisandro Martinez'i “bencilce” çıkışı nedeniyle sert eleştirdi

L. Martinez
M. United
Atletico Madrid - M. United
Şampiyonlar Ligi

Roy Keane, Manchester United’ın son yenilgisinin ardından kulübün hedeflerini kamuoyu önünde sorgulayan Lisandro Martinez’i sert biçimde eleştirdi. Efsanevi eski kaptan, eski kulübünü sirk olarak nitelendirdi ve zor günler geçiren stopere başkalarını eleştirmeden önce kendi performansını iyileştirmesi çağrısında bulundu.

  • Keane, United hakkındaki açıklamaları nedeniyle Martinez'i sert eleştirdi

    Keane, United savunmacısı Martinez'in tartışmalı açıklamalarla kulüp yönetimini eleştirmesine sert tepki gösterdi. Arjantinli stoper, yakın zamanda alınan bir yenilginin ardından yaşadığı hayal kırıklığını kamuoyu önünde dile getirdi. Eski kaptan, eleştirinin zamanlamasına ve niteliğine büyük tepki gösterdi. Keane'e göre mevcut kadro, sahadaki kendi standartları bu kadar düşmüşken başkalarını suçlayacak konumda değil.

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    Old Trafford'da aynaya bakmak

    Keane, The Overlap podcast'inde Manchester'daki mevcut kültürü sert sözlerle eleştirdi. Savunma oyuncusunun sert çıkışının çok daha geniş bir sorunu tam olarak yansıttığını düşünüyor.

    “Bence bu, kulübün durumunun bir yansıması. Orada açıkça bir kaos var, ortam biraz sirki andırıyor,” diyen Keane, şöyle devam etti: “United gibi zor bir dönemden geçerken bazı oyuncuların açıklamalar yapmasıyla ilgili sorunum şu: Böyle yorumlarda bulunmadan önce her zaman aynaya bakıp kendini sorgulamalısın.”

  • Form ve liderlik konusunda zorlanıyor

    Keane’i özellikle rahatsız eden, eleştirinin form tutmakta zorlanan bir oyuncudan gelmesiydi. Martinez’in kamuoyu önünde böylesine iddialı açıklamalar yapmasını haklı çıkaracak düzeyde oynamadığını belirtti.

    “Bazı taraftarlar bunun harika olduğunu söyleyecek, bazılarıysa takımı yüzüstü bıraktığını düşünecek. Özellikle de takım zor durumdayken, en iyi performansını sergileyemeyen bir oyuncudan geliyorsa,” diye ekledi.

    Efsanevi orta saha oyuncusu, Arjantinlinin soyunma odasında sözü geçen bir isim olduğu fikrini de reddetti. Martinez’i sert bir ifadeyle yalnızca “çok hata yapan bir stoper” olarak nitelendirdi.

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    Takımı kritik maçlar bekliyor

    Martinez daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözlerine açıklık getirdi ve tamamen öfke ve hayal kırıklığıyla konuştuğunu öne sürdü. Ancak bu sözler, zaten bölünmüş olan soyunma odasında çoktan hasara yol açmış olabilir. United'ın odağını acilen yeniden futbola çevirmesi gerekiyor. Takım, pazar günü Premier League'de Leeds United deplasmanında oynayacağı kritik maç öncesinde hızla toparlanmalı. Eleştirileri susturmak ve çok ihtiyaç duyulan istikrarı yeniden sağlamak için deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmek şart.

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