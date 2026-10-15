“Kaos ve sirk!” Roy Keane, Manchester United'ın yenilgisinin ardından Lisandro Martinez'i “bencilce” çıkışı nedeniyle sert eleştirdi

Keane’i özellikle rahatsız eden, eleştirinin form tutmakta zorlanan bir oyuncudan gelmesiydi. Martinez’in kamuoyu önünde böylesine iddialı açıklamalar yapmasını haklı çıkaracak düzeyde oynamadığını belirtti.

“Bazı taraftarlar bunun harika olduğunu söyleyecek, bazılarıysa takımı yüzüstü bıraktığını düşünecek. Özellikle de takım zor durumdayken, en iyi performansını sergileyemeyen bir oyuncudan geliyorsa,” diye ekledi.

Efsanevi orta saha oyuncusu, Arjantinlinin soyunma odasında sözü geçen bir isim olduğu fikrini de reddetti. Martinez’i sert bir ifadeyle yalnızca “çok hata yapan bir stoper” olarak nitelendirdi.