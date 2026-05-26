Kaos Real Madrid'in başına bela oluyor: Jose Mourinho, tahmin edilenden çok daha pahalıya mal olacak gibi görünüyor

Başkan Florentino Perez, Mayıs ortasında düzenlediği sansasyonel bir basın toplantısında önce tüm basın mensuplarını sert bir dille azarladı, kulübe karşı bir "karalama kampanyası"ndan bahsetti ve sonunda başkanlık için yeni seçimler yapılacağını duyurdu. Ve tarihte ilk kez, Enrique Riquelme adayıyla Perez'e karşı bir rakip aday gerçekten de seçime katıldı.

Aslında Pentekost Pazartesi günü resmi olarak sonuçlandırılması gereken Mourinho anlaşması, Bild gazetesine göre, seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiği için şimdilik askıya alınmış durumda. Yine de Benfica'da, "The Special One"un 2010-2013 yıllarından sonra yaz aylarında er ya da geç Real Madrid'e ikinci kez teknik direktör olarak katılacağı düşünülüyor.

Onun yerine, 2021'den beri FC Fulham'da görev yapan Marco Silva geçecek. Silva, geçtiğimiz sezon Cottagers ile Premier League'de on birinci sırada yer aldı. Silva'nın Londra kulübüyle olan sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor.

Mourinho, Fenerbahçe'deki pek de başarılı olmayan görevinin ardından geçen yılın Eylül ayında Benfica'ya katılmıştı, ancak ligde yenilgisiz bir sezon geçirmesine rağmen Portekiz'in en büyük kulübüyle şampiyonluğu kaçırmıştı. Şampiyon, Mourinho ve Benfica'yı kupa çeyrek finalinde de eleyen FC Porto oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise, tam da Real Madrid'e karşı oynanan ara turda erken elenme yaşandı.