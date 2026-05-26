Jose Mourinho
Jonas Rütten

Çeviri:

Kaos Real Madrid'in başına bela oluyor: Jose Mourinho, tahmin edilenden çok daha pahalıya mal olacak gibi görünüyor

Bazı basın kaynaklarına göre Jose Mourinho, Real Madrid'in başına yeniden geçecek. Ancak bu transfer, Krallara oldukça pahalıya mal olacak.

Bild gazetesi ve Portekizli televizyon kanalı RTP'nin de aktardığı gibi, Mourinho'nun Benfica'daki sözleşmesindeki çıkış maddesi süresi dolmuş. 

Buna göre Real, Mourinho'yu 7 milyon avroya transfer edebilirdi, ancak son haftalardaki karışıklıklar nedeniyle bu süre Salı günü doldu. 63 yaşındaki teknik adamın transfer bedeli artık 14 milyon avroya çıktı. Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi aslında 2027 yılına kadar devam ediyor.

  • Başkan Florentino Perez, Mayıs ortasında düzenlediği sansasyonel bir basın toplantısında önce tüm basın mensuplarını sert bir dille azarladı, kulübe karşı bir "karalama kampanyası"ndan bahsetti ve sonunda başkanlık için yeni seçimler yapılacağını duyurdu. Ve tarihte ilk kez, Enrique Riquelme adayıyla Perez'e karşı bir rakip aday gerçekten de seçime katıldı.

    Aslında Pentekost Pazartesi günü resmi olarak sonuçlandırılması gereken Mourinho anlaşması, Bild gazetesine göre, seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiği için şimdilik askıya alınmış durumda. Yine de Benfica'da, "The Special One"un 2010-2013 yıllarından sonra yaz aylarında er ya da geç Real Madrid'e ikinci kez teknik direktör olarak katılacağı düşünülüyor. 

    Onun yerine, 2021'den beri FC Fulham'da görev yapan Marco Silva geçecek. Silva, geçtiğimiz sezon Cottagers ile Premier League'de on birinci sırada yer aldı. Silva'nın Londra kulübüyle olan sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor.

    Mourinho, Fenerbahçe'deki pek de başarılı olmayan görevinin ardından geçen yılın Eylül ayında Benfica'ya katılmıştı, ancak ligde yenilgisiz bir sezon geçirmesine rağmen Portekiz'in en büyük kulübüyle şampiyonluğu kaçırmıştı. Şampiyon, Mourinho ve Benfica'yı kupa çeyrek finalinde de eleyen FC Porto oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise, tam da Real Madrid'e karşı oynanan ara turda erken elenme yaşandı.

    Real Madrid, Arbeloa yüzünden kaosa sürükleniyor

    "Mou" ve Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesine rağmen, Real Madrid'in sezonu pek de iyi geçmedi. Takımın lider oyuncularıyla yaşanan iç anlaşmazlıklar, Xabi Alonso'nun göreve gelmesinden sadece birkaç ay sonra ve Ocak ortasında Barcelona'ya karşı Süper Kupa finalinde alınan yenilginin ardından işine mal oldu. Halefi Alvaro Arbeloa'nın ilk maçı ise sadece birkaç gün sonra tam bir felakete dönüştü.

    Real, Copa del Rey'de Albacete'ye karşı çeyrek finalde elendi, LaLiga'da da birbiri ardına ağır hatalar yaptı ve şampiyonluk yarışında FC Barcelona'nın gerisinde kalmak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise Nisan ayında FC Bayern'e karşı çeyrek finalde elendi. En geç bu noktadan sonra, sezon sonunda Arbeloa'nın görevden alınmasından kaçınılması imkansız hale geldi. 

    O da kraliyet soyunma odasına düzen ve huzur getiremedi. Mayıs ayında, oyuncular arasında yaşanan ciddi tartışmalara dair haberler - burada başta Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasındaki olay sayılabilir - ortama ek bir gerginlik kattı. Kylian Mbappe meselesi de kraliyet barut fıçısında patlama tehlikesini artırdı. 

    Dolayısıyla Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne ikinci kez geldiğinde, elinde tam anlamıyla dolu dolu bir iş listesi olacak.