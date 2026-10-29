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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Kaos ile dehanın arasında: Futbol, Mourinho'nun değerini yeniden mi keşfetti?

J. Mourinho
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Portekiz
İspanya

"Tercüman" lakabından Barcelona'yı deviren adama: "Special One"ın anlatılmamış hikâyesi

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01 Kas 2026

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Barcelona taraftarları, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile alay etmek için İspanyolca'da "çevirmen" anlamına gelen "Traductor" kelimesini uzun süredir kullanıyor; bu, onun efsane Sir Bobby Robson'a çevirmenlik yaptığı kariyerinin başlangıcına bir göndermeydi.

Ancak bu başlangıç, daha sonra futbol tarihinin en önde gelen teknik direktörlerinden birine dönüşen, Porto'yu iki kez Avrupa şampiyonluğuna taşıyan ve İngiltere, İtalya ile İspanya'da dikkat çekici başarılara imza atan adamın kariyerini özetlemez. Çünkü Mourinho yalnızca bir çevirmen değil, çalışkanlığı, azmi, maçları okuma ve en karmaşık koşullarıyla başa çıkma becerisiyle ün yapmış bir teknik direktördü.

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek kazandığı son El Clasico, onun taktiksel yeteneklerine yeni bir örnek sundu ve belki de hak ettiği takdiri her zaman görememiş olan teknik direktörlük felsefesi üzerine tartışmayı yeniden açtı.

  • Mourinho'nun planı: Flick'in sistemini nasıl çözdü?

    Real Madrid, kanat oyuncusu Vinícius Júnior'un ceza nedeniyle yokluğunda maça 4-4-2 düzeniyle başladı. Federico Valverde sağ bek pozisyonunda görev yaparken, Bernardo Silva orta sahada Aurélien Tchouaméni'nin yanında yer aldı. Arda Güler ve Yan Diomande kanatları üstlenirken, Jude Bellingham ileri uçta Kylian Mbappé'nin yanında oynadı.

    Mourinho'nun büyük mücadelelerde her zaman yaptığı gibi, en aktif oyuncularından birine rakibin kilit bir unsurunu markaja alma görevini verdi. Bu kez Bernardo Silva, Pedri'yi takip etmekle görevlendirildi; kolay olmayan ancak İspanyol orta saha oyuncusunun etkisini sınırlayan bir göreve soyundu.

    Plan yalnızca Pedri'yi markaja almakla sınırlı kalmadı; Real Madrid, Barcelona'nın uyguladığı yüksek pres anlayışını ve oyuncularının top çevresinde toplanma eğilimini kullanarak rakibi sahanın geniş bölgelerine çekti, ardından oyunu hızla karşı tarafta bıraktığı alanlara taşıdı.

    Bu, bireysel çalımlar veya topu bir taraftan diğerine taşıyan uzun paslar aracılığıyla gerçekleşti; bu mekanizma, Marc Cucurella'nın Lamine Yamal'ın arkasında hareket ettiği anda oyunun sağdan sola taşınmasında net biçimde ortaya çıktı.

    Bu şekilde Real Madrid, Barcelona'nın ileri çıkan hattının bıraktığı alanları değerlendirdi ve Hansi Flick'in takımını karakterize eden hücum anlayışını cezalandırmayı başardı.

  • Mourinho taktik sırlarını açığa çıkardığında

    Maç sonrasında Mourinho, ince taktiksel ayrıntılara açıkça girmekten kaçınma alışkanlığının aksine davranarak, takımının Barcelona savunmasını nasıl şaşırttığına dair bir yönü açıkladı ve orta saha oyuncularının derinlere yaptığı hareketlerin, rakibin başa çıkmasını en çok zorlaştıran unsurlardan biri olduğunu belirtti.

    Belki de sözleri sadece El Clasico'da yaşananların bir analizi değildi; zira basın toplantılarını sahada olup bitenlerin bir uzantısı olarak kullanmakta usta olan Mourinho, diğer takımların dikkatini Barcelona karşısında istismar edilebilecek noktalara çekmeyi de istemiş olabilir.

    Mourinho'nun büyük maçlarda elde ettiği galibiyetler kendisine genellikle hak ettiği övgüyü kazandırsa da, daha geniş anlamdaki teknik direktörlük felsefesi her zaman aynı ilgiyi görmüyor. Son yıllarda futbol tartışmalarının büyük bölümü, net ve değişmez oyun tarzlarına, tekrar eden hareketlere ve her oyuncu için hassasiyetle belirlenmiş rollere sahip teknik direktörlere yöneldi.

    Mourinho ise bu yaklaşımı katı bir biçimde benimsemedi; bunun yerine oyuncularının kapasitesine dayandı ve yöntemlerini, yönettiği takımın yapısına ve her maçın dayattığı koşullara göre değiştirdi.

    Bu tarz, çalışmalarını dışarıdan analiz etmeyi zaman zaman zorlaştırdı ve belki de bu durum, felsefesinin yanlış anlaşılmasına ya da değerinin küçümsenmesine katkıda bulundu.

  • Kaosun oyunun bir parçası olduğuna inanan bir ekol

    "BBC" kanalının bir raporuna göre Mourinho, Portekizli Vítor Frade tarafından geliştirilen bir antrenman yaklaşımı olan "taktiksel periyodizasyon" kavramıyla ilişkilendiriliyor. Bu yaklaşım, teknik, taktiksel, fiziksel ve psikolojik boyutları, her biri diğerinden bağımsız olarak çalıştırılabilecek ayrı dosyalar olarak değil, birbirine bağlı unsurlar olarak ele almaya dayanıyor.

    Mourinho'nun 1990'ların ortasında Porto'da Bobby Robson'ın yanında çalıştığı dönemde, Frade de teknik ekibin bir parçasıydı. Bu durum, Mourinho'nun psikoloji, sosyoloji, sinirbilim ve sistem teorisinden kavramlara dayanan bu fikirlerle temas kurmasına olanak tanıdı.

    Bu ekol, temel bir fikirden yola çıkıyor: Oyuncu, maç sırasında teknik, fiziksel, taktiksel ve psikolojik yeteneklerini ayrı ayrı kullanmaz; aksine kararlar alırken ve değişen durumlarla başa çıkarken aynı anda hepsine ihtiyaç duyar.

    Mourinho bu sezon Real Madrid'in başına geçtiğinde, "The Athletic" gazetesi antrenman seanslarının daha kısa ve daha yoğun hale geldiğini, sürekli olarak topa odaklanıldığını bildirdi. Hatta oyuncuların maçlar için gereken hazırlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak fiziksel hazırlık bile, yalnızca ayrı fiziksel antrenmanlara dayanmak yerine topla yapılıyordu.

    Bu anlayışa göre antrenman felsefeleri iki ana yönelime ayrılıyor: Maçların dayattığı kaosu azaltmaya çalışan antrenörler ve bu kaosun varlığını kabul edip oyuncularını onunla başa çıkmaya hazırlamaya çalışan antrenörler. Mourinho ikinci yönelime mensup.

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  • Mourinho'nun stili neden yeniden gündeme geldi?

    Mourinho antrenörlük kariyerine bir dizi büyük başarıyla başladı; Porto'yu UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı, Chelsea'yi İngiltere'de egemen bir güce dönüştürdü, Inter'i tarihi üçlemeye ulaştırdı ve ardından Real Madrid ile La Liga şampiyonluğunu kazandı.

    Ancak 2019 ile 2025 yılları arasında, kariyerinin önceki dönemlerinde yönettiği projelere kıyasla hedefleri daha mütevazı olan takımlara yöneldi. 2017'de Manchester United ile İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazanmasından bu yana, siciline yalnızca 2022'de Roma ile kazandığı UEFA Konferans Ligi kupasını ekleyebildi.

    Bu dönemde, topa sahip olma, dengeli ve simetrik dizilişlere dayanma ve oyunculara sabit roller belirleme yoluyla maç içindeki rastgeleliği azaltmayı başaran antrenörler öne çıktı; kanat çizgilerine bağlı kalan kanat oyuncuları veya sahanın derinliğine doğru hareket eden bekler gibi.

    Rakip takımlar ayrıca birçok durumda, belirli alanları kapatarak bölgesel savunmaya dayandı; bu da topa sahip olan takımlara, sahanın belirli bölgelerinde sayısal üstünlük yaratmayı hedefleyen hareketler planlama imkânı tanıdı.

    Ancak bireysel baskının ve oyuncuların adam adama takibinin gelişmesi, takımların bu sayısal üstünlüğü kolayca kurma becerisini azalttı. Topu taşıyan oyuncunun doğrudan ve hızlı bir baskıya maruz kalmasıyla, kararları daha aceleci hale geliyor ve önceden hesaplanmış hücum hareketlerini uygulamak giderek zorlaşıyor.

    Sonuç olarak maçlar daha kaotik bir hale geldi; bu da Mourinho gibi bir antrenörün işine yarayabilir. Zira o, kaosun oyundan silinebilecek bir şey olmadığını, aksine hazırlıklı olunması gereken bir gerçeklik olduğunu düşünüyor.

  • Mourinho çözümleri dayatmaz, oyuncularını çözümleri bulmaya hazırlar

    Faradi ekolünün taraftarları, kaosun futbolun ayrılmaz bir parçası olduğuna ve bütünleşik antrenmanın oyunculara, her duruma uymayan ezberlenmiş kalıplara güvenmek yerine maç sırasında problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde yardımcı olduğuna inanıyor.

    Belki de bu, Mourinho'nun takımlarının zor koşullarda, maçlar kritik aşamalara girdiğinde ya da olaylar önceden planlanan senaryolardan uzaklaştığında güçlü bir görüntü sergileyebilme becerisini açıklıyor.

    Zira o, oyuncularının aldığı her kararı kontrol etmeyi değil, onları durumlarla kendi başlarına başa çıkmaya hazırlamayı amaçlıyor. Bu felsefeye göre, daha nitelikli oyunculara sahip olmak, daha iyi çözümlere ulaşma ihtimalini artırıyor.

    Bu durum, Barcelona karşısında takımın hizmetinde bütünleşen farklı rollerle somutlaştı. Mbappe son savunma hattına yüklenerek atakları bitirmek için fırsatları değerlendirdi; Bellingham ikili mücadelelerdeki gücü, topla oynamadaki zarafeti ve çalımı bir araya getirdi; Bernardo Silva ise Barcelona'nın baskısı altında oyunu sakinleştirme, ardından rakibin öne atılmasının ardından ileri bölgelerdeki takım arkadaşlarına topu aktarma becerisini gösterdi.

    Oyuncular aynı rolleri üstlenmedi ve tek bir kalıba göre hareket etmedi; ancak özelliklerindeki farklılık, Real Madrid'in kritik anlarda onların en iyisine ihtiyaç duyduğu noktada bir güç kaynağına dönüştü.

  • Geçmişe dönüş: Felsefede yeni bir bölüm

    Mourinho'nun kariyeri tekrarlanan bölümlerden oluşan bir dizi gibi görünüyor; yolculuğuna Benfica ile başladı, ardından yaklaşık 25 yıl sonra, Eylül 2025'te kulübe geri döndü. Chelsea ile İngiltere Premier Lig'de üst üste iki şampiyonluk kazandı ve altı yıl sonra kulübe dönerek üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Şimdi ise Real Madrid'deki ilk döneminin sona ermesinden 13 yıl sonra Santiago Bernabeu'da ikinci kez tecrübe yaşıyor.

    İşte bu nedenle, mevcut dönüşü kariyerinde yeni bir bölümden daha fazlası gibi görünüyor; maçların temposunu ve alanlarını kontrol etmenin giderek zorlaştığı, oyuncuların beklenmedik durumlarla başa çıkabilme yeteneğinin daha da önem kazandığı bir dönemde, futbolun kendisi ona taktiksel felsefesini kanıtlaması için yeni bir fırsat sunuyor olabilir.

    Peki Mourinho'nun zirveye dönüşü, hiçbir zaman sadece bir "çevirmen" olmayan, aksine belki de modern futbola daha uygun hale gelmiş bir vizyona sahip bir teknik direktörü yeniden keşfetmek için bir fırsat olur mu?

Gelecek maçlar
SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

RMA

RMA