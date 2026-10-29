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Barcelona taraftarları, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile alay etmek için İspanyolca'da "çevirmen" anlamına gelen "Traductor" kelimesini uzun süredir kullanıyor; bu, onun efsane Sir Bobby Robson'a çevirmenlik yaptığı kariyerinin başlangıcına bir göndermeydi.

Ancak bu başlangıç, daha sonra futbol tarihinin en önde gelen teknik direktörlerinden birine dönüşen, Porto'yu iki kez Avrupa şampiyonluğuna taşıyan ve İngiltere, İtalya ile İspanya'da dikkat çekici başarılara imza atan adamın kariyerini özetlemez. Çünkü Mourinho yalnızca bir çevirmen değil, çalışkanlığı, azmi, maçları okuma ve en karmaşık koşullarıyla başa çıkma becerisiyle ün yapmış bir teknik direktördü.

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek kazandığı son El Clasico, onun taktiksel yeteneklerine yeni bir örnek sundu ve belki de hak ettiği takdiri her zaman görememiş olan teknik direktörlük felsefesi üzerine tartışmayı yeniden açtı.