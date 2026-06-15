Kante: Dünya Kupası'nda saklanamayız... Fransa bizim en büyük rakibimiz

Fransız milli takımının karşılaşacağı rakipler hakkında Kante şunları söyledi: "Güven sahibi olmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum; turnuvada ilerleyebilmek için yeteneklerimize inanmalıyız, ancak rakiplerle adım adım ve maç maç başa çıkmalıyız. Bence ilk rakibimiz kendimiziz ve her zaman konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor, ancak aynı zamanda sahada karşılaşacağımız bir rakip var ve onu yenmemiz gerekiyor.
" Kanté, kökenleri hakkında şunları söyledi: "Köklerim Mali'ye dayanıyor, ancak uzun yıllardır Fransa milli takımında oynuyorum. Senegal milli takımıyla karşılaşmak çok özel olacak, ancak bunun nedeni bu maçın Dünya Kupası kapsamında olması. Senegal, orta sahada yüksek kaliteye sahip bir takım. Çok güçlü performanslar sergilediler ve büyük oyuncuları var. Bu da onları zorlu bir rakip haline getiriyor."
Fransa'nın favori olarak gösterilmesi ve herkesin yenmek istediği takım olması konusunda ise Les Bleus'un yıldızı şunları söyledi: "Saklanamayız, kadromuzda büyük bir kalite var ve güçlü takımlardan biriyiz, ancak yeteneklerimize de güvenmeliyiz. Turnuvayı maç maç ve tam bir güvenle oynamalıyız, çünkü tüm rakiplerimizi yenmek isteyecek ve bizden beklenen şey, çok ciddiye almak ve dış gürültüden tamamen uzak durmaktır."
Ve şöyle bitirdi: "Bu, kariyerimdeki ikinci Dünya Kupası. 2018'deki turnuva benim için yeni bir deneyim olmuştu. Şimdi ise ikinci katılımımda, artık bizimle olmayan oyuncular ve emekliliğini açıklayan oyuncular olduğunu görüyorum. Bu çok güzel bir turnuva ve umarım bir kez daha Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşabiliriz."