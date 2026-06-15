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Kante: Dünya Kupası'nda saklanamayız... Fransa bizim en büyük rakibimiz

N. Kante
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
Fransa
Senegal

Kahramanın Hırsı

Fransa'nın orta saha oyuncusu N'Golo Kanté, Les Bleus'u yeniden Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımak için büyük bir istek duyduğunu vurguladı.

Kanté, Senegal ile oynanacak ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Çok güçlü bir gruptayız ve rakiplerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ve galibiyet elde etmek çok önemli. Bunun için sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz ve bu yolculuğa mükemmel bir şekilde başlamak istiyoruz."

Kanté sözlerine şöyle devam etti: "Takım iyi durumda ve turnuvaya başlamak için büyük bir heyecan duyuyoruz. İki iyi maç oynadık ve şimdi başlamak için tamamen hazırız. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak ve son aşamaya ulaşmak için büyük bir tutku duyuyoruz."

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    Durum 2018'den nasıl farklı?

    Kanté, 2018 ve 2022 turnuvalarını karşılaştırarak şunları söyledi: "2018'de kadromuzda Dünya Kupası şampiyonu olan hiçbir oyuncu yoktu; hatta şampiyonluk kazanan bir oyuncumuz bile yoktu. Oysa şimdi durum farklı ve bu tür oyuncuların sayısı daha fazla. Bunun Fransa için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz ve kupayı yeniden kazanmak istiyoruz."

    Kişisel duyguları hakkında konuşan Kanté, "Bu kadroda kendimi iyi hissediyorum. Son Dünya Kupası katılımımdan bu yana 8 yıl geçti. Takım kadrosunda pek çok değişiklik olduğu açık. Benim temel hedefim kadroda yer almak ve herkesin Dünya Kupası için tam konsantrasyon içinde olmasını sağlamaktı" dedi.

    Üst üste üçüncü kez finale çıkma çabalarıyla ilgili olarak Ngolo, "Bu kesinlikle tüm milli takımların ortak hedefi. Biz de bunu başarmak istiyoruz ama bu hiç de kolay olmayacak ve bu hedefe ulaşmak için önümüzde çok iş var. Bana gösterilen bu sevgi ve desteği görmek beni çok mutlu ediyor. Fransa dışında da bize takdir duyan çok sayıda taraftar olduğunu düşünüyorum ve bu gurur verici bir şey."

    Fransız orta saha oyuncusu maçın zamanlamasına da değinerek şunları söyledi: "Hazırlıklar bizim için çok önemliydi. Amerika'ya vardığımızda, ortama alışmak için güneşin altında antrenman yapmak zorunda kaldık. Ayrıca konsantrasyonumuzu korumak için molalarda su içeceğiz. Yarınki maça tamamen hazırız."

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    Kohler mercek altında

    Fransız milli takımının karşılaşacağı rakipler hakkında Kante şunları söyledi: "Güven sahibi olmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum; turnuvada ilerleyebilmek için yeteneklerimize inanmalıyız, ancak rakiplerle adım adım ve maç maç başa çıkmalıyız. Bence ilk rakibimiz kendimiziz ve her zaman konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor, ancak aynı zamanda sahada karşılaşacağımız bir rakip var ve onu yenmemiz gerekiyor.

    " Kanté, kökenleri hakkında şunları söyledi: "Köklerim Mali'ye dayanıyor, ancak uzun yıllardır Fransa milli takımında oynuyorum. Senegal milli takımıyla karşılaşmak çok özel olacak, ancak bunun nedeni bu maçın Dünya Kupası kapsamında olması. Senegal, orta sahada yüksek kaliteye sahip bir takım. Çok güçlü performanslar sergilediler ve büyük oyuncuları var. Bu da onları zorlu bir rakip haline getiriyor."

    Fransa'nın favori olarak gösterilmesi ve herkesin yenmek istediği takım olması konusunda ise Les Bleus'un yıldızı şunları söyledi: "Saklanamayız, kadromuzda büyük bir kalite var ve güçlü takımlardan biriyiz, ancak yeteneklerimize de güvenmeliyiz. Turnuvayı maç maç ve tam bir güvenle oynamalıyız, çünkü tüm rakiplerimizi yenmek isteyecek ve bizden beklenen şey, çok ciddiye almak ve dış gürültüden tamamen uzak durmaktır."

    Ve şöyle bitirdi: "Bu, kariyerimdeki ikinci Dünya Kupası. 2018'deki turnuva benim için yeni bir deneyim olmuştu. Şimdi ise ikinci katılımımda, artık bizimle olmayan oyuncular ve emekliliğini açıklayan oyuncular olduğunu görüyorum. Bu çok güzel bir turnuva ve umarım bir kez daha Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşabiliriz."

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