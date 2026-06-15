Kante: Dünya Kupası'nda saklanamayız... Fransa bizim en büyük rakibimiz

Kanté, 2018 ve 2022 turnuvalarını karşılaştırarak şunları söyledi: "2018'de kadromuzda Dünya Kupası şampiyonu olan hiçbir oyuncu yoktu; hatta şampiyonluk kazanan bir oyuncumuz bile yoktu. Oysa şimdi durum farklı ve bu tür oyuncuların sayısı daha fazla. Bunun Fransa için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz ve kupayı yeniden kazanmak istiyoruz."

Kişisel duyguları hakkında konuşan Kanté, "Bu kadroda kendimi iyi hissediyorum. Son Dünya Kupası katılımımdan bu yana 8 yıl geçti. Takım kadrosunda pek çok değişiklik olduğu açık. Benim temel hedefim kadroda yer almak ve herkesin Dünya Kupası için tam konsantrasyon içinde olmasını sağlamaktı" dedi.

Üst üste üçüncü kez finale çıkma çabalarıyla ilgili olarak Ngolo, "Bu kesinlikle tüm milli takımların ortak hedefi. Biz de bunu başarmak istiyoruz ama bu hiç de kolay olmayacak ve bu hedefe ulaşmak için önümüzde çok iş var. Bana gösterilen bu sevgi ve desteği görmek beni çok mutlu ediyor. Fransa dışında da bize takdir duyan çok sayıda taraftar olduğunu düşünüyorum ve bu gurur verici bir şey."

Fransız orta saha oyuncusu maçın zamanlamasına da değinerek şunları söyledi: "Hazırlıklar bizim için çok önemliydi. Amerika'ya vardığımızda, ortama alışmak için güneşin altında antrenman yapmak zorunda kaldık. Ayrıca konsantrasyonumuzu korumak için molalarda su içeceğiz. Yarınki maça tamamen hazırız."