'Kansas City'nin Utancı' yükleniyor mu? Avusturya-Cezayir maçı, Dünya Kupası'nın adaletsiz formatını ortaya çıkaracak gibi görünüyor – ve bu durum Gianni Infantino'nun işine gelebilir

Almanlar, turnuvanın açılış maçında Cezayir’e karşı aldıkları 2-1’lik şok mağlubiyet nedeniyle 2. Grupta üçüncü sırada yer alıyordu. Dolayısıyla, Jupp Derwall’ın oyuncuları için galibiyetten başka bir sonuç yeterli olamazdı ve Gijón’da 10. dakikada Horst Hrubesch’in golüyle öne geçtiler.

Ancak ilk iki maçını kazanan Avusturya, Almanlara karşı üç gol veya daha fazla farkla kaybetmedikleri sürece, gol farkı sayesinde Cezayir'i geçerek Grup 2'de ikinci sıraya yerleşeceğini biliyordu. Neden mi? Çünkü Cezayir, Şili ile oynayacağı son maçını bir gün önce tamamlamıştı; bu da maçın başlangıcından önce tüm olası sonuçların belli olduğu anlamına geliyordu.

Komşusu Batı Almanya’yı eleyecek bir beraberliği garantilemek için büyük bir motivasyonu olmayan Avusturya, maçın son dakikalarında hücum etmeye bile kalkışmadı. Stadyumdaki taraftarlar neler olup bittiğini fark edince, bazıları “Bu şike!” diye tezahürat yaparken banknotları yakmaya başladı.

Bu sırada Avusturyalı yorumcu Robert Seeger izleyicilerden televizyonu kapatmalarını isterken, Alman meslektaşı Eberhard Stanjek ise konuşmayı kesti. Eski Almanya milli futbolcusu Willi Schulz daha sonra sahadaki 22 oyuncunun hepsini “gangster” olarak nitelendirdi ve ertesi gün Gijón gazetesi El Comercio, maç haberini suç sayfasında yayınladı.

Ancak Cezayir Futbol Federasyonu (AFF) soruşturma açılmasını talep etse de FIFA, aslında kimsenin herhangi bir kuralı ihlal etmediğini tespit etti; bu nedenle de kuralları değiştirmek zorunda kaldı. 1982 İspanya Dünya Kupası’ndan bu yana, her grubun son iki maçı aynı gün ve aynı saatte başlıyor. Bu nedenle, FIFA’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 turnuvasında “Gijón’un Utancı” olarak anılan olayın tekrarlanmasına zemin hazırlaması akıllara durgunluk veriyor...



