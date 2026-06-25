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Mark Doyle

Çeviri:

'Kansas City'nin Utancı' yükleniyor mu? Avusturya-Cezayir maçı, Dünya Kupası'nın adaletsiz formatını ortaya çıkaracak gibi görünüyor – ve bu durum Gianni Infantino'nun işine gelebilir

Opinion
Dünya Kupası
Avusturya
Cezayir
Cezayir - Avusturya
FEATURES

The Times gazetesine göre, 25 Haziran 1982, “sportmenliğin öldüğü gün”dü. Batı Almanya ile Avusturya arasında kıyasıya bir rekabetin yaşanması beklenen maç, Gijón’da oynanan Dünya Kupası grup maçı ikinci yarısında, her iki takımın da ikinci tura yükselmesini garantilemek için fiilen oynamayı bırakmasıyla, iki takım arasında bir “saldırmama anlaşması”na dönüştü.

Almanlar, turnuvanın açılış maçında Cezayir’e karşı aldıkları 2-1’lik şok mağlubiyet nedeniyle 2. Grupta üçüncü sırada yer alıyordu. Dolayısıyla, Jupp Derwall’ın oyuncuları için galibiyetten başka bir sonuç yeterli olamazdı ve Gijón’da 10. dakikada Horst Hrubesch’in golüyle öne geçtiler.

Ancak ilk iki maçını kazanan Avusturya, Almanlara karşı üç gol veya daha fazla farkla kaybetmedikleri sürece, gol farkı sayesinde Cezayir'i geçerek Grup 2'de ikinci sıraya yerleşeceğini biliyordu. Neden mi? Çünkü Cezayir, Şili ile oynayacağı son maçını bir gün önce tamamlamıştı; bu da maçın başlangıcından önce tüm olası sonuçların belli olduğu anlamına geliyordu.

Komşusu Batı Almanya’yı eleyecek bir beraberliği garantilemek için büyük bir motivasyonu olmayan Avusturya, maçın son dakikalarında hücum etmeye bile kalkışmadı. Stadyumdaki taraftarlar neler olup bittiğini fark edince, bazıları “Bu şike!” diye tezahürat yaparken banknotları yakmaya başladı.

Bu sırada Avusturyalı yorumcu Robert Seeger izleyicilerden televizyonu kapatmalarını isterken, Alman meslektaşı Eberhard Stanjek ise konuşmayı kesti. Eski Almanya milli futbolcusu Willi Schulz daha sonra sahadaki 22 oyuncunun hepsini “gangster” olarak nitelendirdi ve ertesi gün Gijón gazetesi El Comercio, maç haberini suç sayfasında yayınladı.

Ancak Cezayir Futbol Federasyonu (AFF) soruşturma açılmasını talep etse de FIFA, aslında kimsenin herhangi bir kuralı ihlal etmediğini tespit etti; bu nedenle de kuralları değiştirmek zorunda kaldı. 1982 İspanya Dünya Kupası’ndan bu yana, her grubun son iki maçı aynı gün ve aynı saatte başlıyor. Bu nedenle, FIFA’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 turnuvasında “Gijón’un Utancı” olarak anılan olayın tekrarlanmasına zemin hazırlaması akıllara durgunluk veriyor...


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    "Her fikir iyi bir fikirdir"

    Geçen yıl Paraguay’da düzenlenen 75. FIFA Kongresi’nde Gianni Infantino, “her fikir iyi bir fikirdir” demişti; bu ifade, şu anda neden doğası gereği adaletsiz bir formatta düzenlenen bir Dünya Kupası izlediğimizi açıklamaya yardımcı oluyor.

    Turnuvanın katılımcı sayısını 32’den 48’e çıkarmak, elbette para ve güç güdümlü bir karardı. Daha fazla takım, FIFA ve tüm üyeleri için daha fazla gelir anlamına geliyordu; bu da Infantino’nun örgütün tartışmasız başkanı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Bu genişlemenin rekabeti nasıl olumsuz etkileyeceği konusunda hiçbir düşünceye yer verilmedi.

    Nitekim, 2022 Dünya Kupası’ndaki son derece heyecan verici grup aşamasının ardından Infantino ve ekibi, 2026’da 16 grupta üçer takımdan oluşacak ilk planlarının, turnuvanın son turlarındaki heyecanı ortadan kaldırmakla kalmayıp, takımların eleme turuna geçmek için neye ihtiyaç duyduklarını zaten tam olarak bilmeleri nedeniyle, birbirlerine yarar sağlayacak sonuçlar elde etme olasılığını da artıracağını fark etti.

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  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Gözden geçirilmiş format

    "Burada dörtlü gruplar gerçekten inanılmazdı," diye itiraf etti Infantino, Doha'da. "Son maçın son dakikasına kadar kimin tur atlayacağını bilemezdiniz."

    Bu seferlik yanılmamıştı. Örneğin E Grubu’nda, Japonya ile İspanya ve Almanya ile Kosta Rika arasında oynanan ve elbette eşzamanlı olarak gerçekleştirilen üçüncü maç günündeki üç karşılaşma boyunca sıralamada dokuz değişiklik yaşandı.

    Sonuç olarak Infantino, FIFA’nın “formatı yeniden gözden geçirmesi ya da en azından yeniden tartışması” gerektiğini kabul etti – ve öyle de yaptılar. 2023 yılının Mart ayında FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takımın dörtlü 12 gruba ayrılacağını onayladı.

    Yapılan açıklamada, “Gözden geçirilmiş format, gizli anlaşma riskini azaltır ve tüm takımların en az üç maç oynamasını sağlarken, yarışan takımlar arasında dengeli bir dinlenme süresi sunar” denildi.

    Ne yazık ki FIFA için bu değişiklik, basit bir matematik hesabı nedeniyle başka bir soruna yol açtı.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Sıradanlığı ödüllendirmek'

    32 takımlı bir turnuvanın en güzel yanı, sekiz grubun her birinden ilk iki takımın eleme turuna yükselmesiyle, turnuvanın kolayca son 16’ya indirgenebilmesidir. Hem çok basit, hem de çok adil. Herkes her an durumunu bilir ve bir gruptaki sonuçlar diğerini etkilemez — mevcut Dünya Kupası’nın aksine.

    2026’da turnuvanın 48 takıma genişletilmesi, FIFA’nın 32’li tura ulaşmak için üçüncü sıradaki takımların (toplamda sekiz takım) tur atlamasına izin vermesi gerektiği anlamına geliyordu; bu da tahmin edilebileceği üzere iki korkunç sonuca yol açtı.

    Birincisi, takımlar grup maçlarının üçünden ikisini kaybetmelerine rağmen bir üst tura geçebiliyorlar; eski İskoçya milli futbolcusu Craig Burley’nin, ülkesinin yalnızca Haiti’ye karşı aldığı 1-0’lık galibiyet sayesinde potansiyel olarak bir üst tura çıkması hakkında söylediği gibi, bu durum “tam bir sıradanlığı ödüllendiriyor”. İkincisi ve çok daha ciddi olanı ise, 1994’ten bu yana ilk kez üçüncü sıradaki takımlar sıralamasının kullanılması, FIFA’nın 1982’de ortadan kaldırmaya çalıştığı tam da o tür bir anlaşma olasılığını artırıyor.

    Cumartesi günü J Grubu’nda Avusturya ile Cezayir arasında oynanacak maç, bu duruma mükemmel bir örnektir – ve bunun tek nedeni, “Gijón Skandalı”na karışan üç takımdan ikisinin bu maçta yer alması değildir.


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Gösteriyi mahvetmek

    Her iki takım da grup birincisi Arjantin’e yenilmiş, ancak Ürdün’ü mağlup etmiş olsa da, Avusturya gol farkı üstünlüğü sayesinde Cezayir’in önünde yer alıyor. Normal şartlarda, Cezayir’in eleme turuna yükselebilmesi için Avusturya’yı yenmek üzere elinden gelenin en iyisini yapması gerekirdi.

    Ancak grup aşamasının son maçında oynayacakları için Cezayir, Kansas City'de alacakları bir puanın tur atlamaları için yeterli olacağını şimdiden biliyor.

    Beraberlik Avusturya'ya da ikinci sırayı garantileyeceği için, Avusturyalılar maçı kazanmak için hiçbir baskı altında değiller. Aksine, maçı kaybetmeleri aslında onlar için daha yararlı olabilir; çünkü FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın formatında, turnuva başlamadan kısa bir süre önce ikinci bir şok edici değişiklik yaptı.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Temelde hatalı

    Dünya Kupası tarihinde ilk kez, grup aşamasında aynı puanda bitiren takımlar için birincil eşitlik kriteri, gol farkı yerine iki takım arasındaki maçın sonucu olarak belirlendi. Bu durum, üçüncü sırada bitirme şansı hâlâ olan beş takımın erken elenmesine yol açtı; dolayısıyla FIFA’nın “olabildiğince az sayıda önemsiz maç” olmasını sağlama yönündeki sözde çabasıyla tamamen çelişti.

    Ürdün, bu eşitlik bozma kuralındaki değişiklikten etkilenen takımlardan biriydi; bu da Avusturya ya da Cezayir’in J Grubu’nu son sırada bitirme riski olmadığı anlamına geliyor ve Miami’deki karşılaşmalarının üzerindeki büyük bir baskıyı ortadan kaldırıyor. Daha da kötüsü, maçın başlama anında diğer tüm grupların sıralamaları çoktan belli olacağı için, her iki takım da son 32 turundaki potansiyel rakiplerini bilecek ve bu durum da maçın sonucunu etkileyebilir.

    Mevcut duruma göre, J Grubu’nun ikincisi İspanya ile, üçüncüsü ise İsviçre ile karşılaşacak. Açıkçası Avusturya, son Avrupa şampiyonu ile 32’li turda karşılaşmaktan kesinlikle kaçınmak isteyecektir; dolayısıyla Cezayir’e karşı yenilgiyi önlemek aslında kendi çıkarlarına uygun değildir.

    Elbette, Ralf Rangnick’in oyuncularına maçı bilerek kaybetmelerini söyleyeceğine dair hiçbir işaret yok – ama mesele bu değil. Mesele şu ki, temelde saçma sapan bu format sayesinde, Avusturya ve Cezayir, eleme turuna kalmak için neredeyse tüm rakiplerinden çok daha avantajlı bir konumdalar.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tartışmalı çözüm

    Üçüncü sırayı alan takımların da bir sonraki tura geçmesine izin vermenin, bazı grup birincilerinin 32'li turda diğerlerine kıyasla çok daha zorlu bir kura çekimi ile karşı karşıya kalacağı anlamına geldiği de unutulmamalıdır. Tüm bunlar son derece adaletsizdir ve mantıklı çözüm, 32 takımlı bir turnuvaya geri dönmektir.

    Ancak, FIFA'nın bunun yerine turnuvanın daha da genişletilmesini tercih etme olasılığı çok daha yüksektir. Daha geçen yıl, Uruguaylı futbol yetkilisi Ignacio Alonso, Dünya Kupası'nın yüzüncü yılını kutlamak amacıyla 2030'da tek seferlik 64 takımlı bir turnuva düzenlenmesi fikrini "spontane olarak ortaya attı".

    CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez’in daha sonra bu fikre destek vermesine rağmen, özellikle UEFA ve AFC’den gelen büyük bir dirençle karşılaştı; ayrıca FIFA’nın perde arkasında da bu önerinin çok fazla destek görmediği bildirildi ki bu durum biraz da olsa iç rahatlatıcı.

    64 takımlı bir Dünya Kupası, finallerin kalitesini daha da düşürmenin yanı sıra, mevcut turnuvadan çok daha büyük bir lojistik ve çevresel felakete yol açacaktır. Ancak dikkat çekici bir şekilde, Infantino bu fikri henüz reddetmemiştir – ki bu hiç de şaşırtıcı değildir. FIFA’da her fikir, ne kadar berbat olursa olsun, gerçekten de iyi bir fikirdir.

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