"Kanıt olmadan cezalandırıldım!" - Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Gianluca Prestianni, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık iddiaları konusunda sessizliğini bozdu
Yeni bir röportajda iddiaları yalanladı
Prestianni, Şubat ayında yaşanan tartışmalı olayla ilgili tutumunu son derece net bir şekilde ortaya koydu. Vinicius’un attığı golün ardından, sevinç gösterileri Madrid ve Benfica oyuncuları arasında hararetli bir çatışmaya yol açtı.
Brezilyalı oyuncu, forvetin ırkçı bir hakaret kullandığını iddia etti; bu durum maçın durmasına ve daha sonra UEFA tarafından hızlı bir şekilde cezalandırılmasına yol açtı. Prestianni, Santiago Bernabeu'da oynanan kritik rövanş maçını kaçırdı; ilk maçta 1-0 mağlup olan Benfica, rövanşta 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Durumun sevdiklerine verdiği ağır zarara değinen Prestianni, yönetim kurulunun aceleci bir karar verdiğini vurguladı.
Aileyi korumak ve kişisel itibarını savunmak
Eski Vélez Sarsfield oyuncusu, durumun ele alınış biçimi konusunda derin bir hayal kırıklığı dile getirdi. İddialar onu çok yakından ilgilendirdiği için, olayın yarattığı etkileri konuşurken sözünü sakınmadı. Duygusal etkisine değinerek şöyle dedi: "Annem, babam ve dedemlerin, doğru olmayan ve hiç yaşanmamış pek çok şeyi duymak zorunda kalacaklarını düşündüm. Bir futbolcu olarak insanların konuşmasına alışkın olduğum için benim için sorun değil, ama onlar için durum farklı.
"Beni hiç olmadığım bir şey gibi davranmaları beni incitti; en çok canımı yakan da buydu. Çok sakinim çünkü beni tanıyan herkes nasıl bir insan olduğumu biliyor ve bu benim için yeterli. Kanıt olmadan cezalandırıldım ama artık bitti."
Kylian Mbappé ile karşılıklı görüş alışverişi ve kültürel farklılıklar
Tartışma sırasında ortalık karıştı ve Madrid'in diğer yıldızları da sözlü kavgaya katıldı. Prestianni, Kylian Mbappé'nin de kendisine sataştığını açıkladı. "Mbappé'nin ona 'lanet olası ırkçı' dediğini duydum ve biz Arjantinliler için bu normal bir hakaret," diye açıkladı.
"Hiç ırkçı olmadığım ve asla olmayacağım halde bana ırkçı diyorlar. Sizi oyundan çıkarmak için hakaret ediyor ama ben asla tepki vermem; aksine, asıl amaç bunu sahada göstermek."
Dilsel farklılıkları açıklamaya çalışan Prestianni, Arjantinliler için belirli terimleri kullanmanın normal bir hakaret olduğunu iddia ederken, iddia edildiği gibi "maymun" kelimesini kullanmadığını kategorik olarak vurguladı.
Benfica'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Avrupa kupalarından elenmesinin ardından Benfica, bu sezon tüm eleme usulü turnuvalardan elendi. Teknik direktör Jose Mourinho zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya, zira kulübün Portekiz Ligi’ni kazanma şansı oldukça zayıf. Takım, 27 maçın ardından 65 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor ve lider Porto’nun yedi puan gerisinde; ikinci sıradaki Sporting ise 65 puana sahip olmakla birlikte bir maç eksiği bulunuyor.
Prestianni'ye gelince, UEFA soruşturmasının ardından henüz bir karar açıklamadı, ancak kulüp, Madrid ile oynanan tartışmalı ilk maçta taraftarlarının davranışları nedeniyle cezalandırılmıştı.