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"Kanımı verdim" - Neymar, Brezilya'dan emekli olduğunu doğruladı ve "rahatsız edici" haberlerin ardından Santos'taki tavırlarını savundu
Neymar'ın milli takımı bırakması doğrulandı
Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e elenmesinin ardından milli takım kariyerini noktalama kararını doğruladı. Sarı formayla geçen uzun ve başarılarla dolu kariyerine dair değerlendirmede bulunan 34 yaşındaki oyuncu, yıllar boyunca bir ülkenin umutlarını omuzladıktan sonra milli takıma katkısıyla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığında ısrar etti.
- (C)Getty Images
Bir devrin sonu
"Milli takımla zamanım doldu," Neymar, Santos'un Universidad Central'i 4-2 yendiği maçın ardından geleceği hakkında soru sorulduğunda açıkça söyledi. "Tarih yazdım, çok mutluydum, kanımı, hayatımı verdim, sarı forma için her zaman savaştım ama artık istemiyorum." Bu karar, Brezilya futbolunda bir dönemin sonunu işaret ediyor; ülke tarihinin en golcü oyuncusu, odağını tamamen altyapısından yetiştiği kulüpte kulüp futboluna çeviriyor.
Bu nihai doğrulama, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda son derece duygusal anların yaşanmasının ardından geldi; Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gözyaşlarına boğulan Neymar, sahada perişan halde kaldı. Maçın son anlarında penaltıdan gol atmasına rağmen, eski Barcelona yıldızı teselli edilemez durumdaydı ve 16 yıllık milli takım yolculuğu yürek burkan bir şekilde sona erdi.
Soyunma odasında zorbalık iddialarının reddi
Kulüp düzeyine döndüğünde Santos kaptanı, maç sonrası röportajda Chapecoense ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Gabriel Bontempo ve Joao Ananias'a hakaret ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Haberlere göre Neymar, genç oyuncuların teknik kalitesiyle alay etmiş ve gelecek sezon ikinci ligde oynayacaklarını söylemişti. Ancak tecrübeli hücumcu, bu iddiaların tamamen bölünme yaratmaya çalışan "kötü niyetli" haberler tarafından uydurulduğunda ısrar ediyor.
Neymar, "Üzücü ve sinir bozucu ama bu benim suçum değil. Bu hikâyeler çok fazla insana ulaşıyor" dedi. "Maçtan sonra konuştum, daha iyisini talep ettim ve bu kadar gevşek olamayacağımızı söyledim. Chapecoense'ye saygısızlık etmek istemem ama böyle bir beraberliği hediye edemezsiniz. Söylediğim tek şey buydu. Ne demek istediğimi anlıyorsanız, gelecek yıl onlarla rövanşımızı alacağımızı söyledim. Kaptan olarak bunu söylemeye hakkım var. Lucas Veríssimo ve Gabigol de konuştu."
- AFP
Sahadaki performans
Saha dışındaki gürültüye rağmen Neymar, Santos için sahada merkezi bir figür olmaya devam ediyor. Salı günkü kıtasal karşılaşmada hücum oyuncusu, yedek kulübesinden gelerek takımının Venezuela ekibi Universidad Central karşısında 4-2'lik galibiyete ulaşmasına yardımcı oldu. Son düdüğün ardından fotoğraf ve hatıra eşyası isteyen rakip oyuncular tarafından etrafı sarılan Neymar, formasını hayran rakiplerine verdikten sonra sahadan yalnızca iç çamaşırıyla ayrıldı. Bu galibiyet, Santos'a Copa Sudamericana'da son 16 turuna yükselmeyi getirdi; Brezilya ekibi bu turda Ekvador temsilcisi Macara ile karşılaşacak.
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