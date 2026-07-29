"Milli takımla zamanım doldu," Neymar, Santos'un Universidad Central'i 4-2 yendiği maçın ardından geleceği hakkında soru sorulduğunda açıkça söyledi. "Tarih yazdım, çok mutluydum, kanımı, hayatımı verdim, sarı forma için her zaman savaştım ama artık istemiyorum." Bu karar, Brezilya futbolunda bir dönemin sonunu işaret ediyor; ülke tarihinin en golcü oyuncusu, odağını tamamen altyapısından yetiştiği kulüpte kulüp futboluna çeviriyor.

Bu nihai doğrulama, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda son derece duygusal anların yaşanmasının ardından geldi; Brezilya'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gözyaşlarına boğulan Neymar, sahada perişan halde kaldı. Maçın son anlarında penaltıdan gol atmasına rağmen, eski Barcelona yıldızı teselli edilemez durumdaydı ve 16 yıllık milli takım yolculuğu yürek burkan bir şekilde sona erdi.