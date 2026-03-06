Getty Images Sport
"Kanepede oturup tırnaklarımı ısırmayacağım" - Daniel Farke, Leeds United'ın Premier Lig'den düşmeyeceğinden son derece emin
Farke, Leeds'in küme düşmeyeceğinden emin
Küme düşme baskısına değinen Farke, şunları söyledi: "Hiç paniklemiyorum, her zamanki gibi sakinim, neden gergin olayım ki? (Sunderland'a yenilgi) Elland Road'da aylardır yaşanan ilk hayal kırıklığıydı, ancak bunu söylerken, şu anda 40 puanda olan bir takıma karşı oynadığımızı, %72 top hakimiyetine sahip olduğumuzu, rakibe sorular sorduğumuzu, bize verilmeyen açık bir penaltı olduğunu, ilk golümüzün VAR tarafından iptal edildiğini, onların penaltısının bir şekilde gol olduğunu belirtmeliyim. Bu maçı 20 kez oynasaydık, 16 kez kazanacağımızı garanti ederim, elbette bir eksiklik vardı ama sahadan atılmadık, neden endişelenmeliyim?"
Hayatta kalmak en önemli öncelik olmaya devam ediyor
FA Cup, hoş bir eğlence ve Wembley'e giden potansiyel bir yol sunsa da, Farke asıl odak noktasının nerede olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. Menajer, West Ham, Tottenham veya Nottingham Forest gibi rakiplerin sonuçlarına takıntılı olmadığını kabul ederken, takımının bir sezon daha ligde kalmak için ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini ve oyuncularından en üst seviyede yer aldıklarını kanıtlamalarını istediğini belirtti.
"Kanepemde oturup West Ham, Nottingham [Forest] veya Tottenham'ın kaybetmesini bekleyerek tırnaklarımı yemiyorum. Belki de bu sezon normalden bir veya iki puan daha fazla puan almamız gerekiyor, ancak yedi ila dokuz puana ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Son maçlarda bu puanları kazanmak için tüm şansımız var, ancak önümüzdeki üç maçta da şansımız var. Son altı maçta bunu başaramazsak, Premier Lig'de oynamayı hak etmiyoruz, ama gördüklerim bana büyük bir güven verdi" diye ekledi Farke.
Eski işverenle FA Kupası karşılaşması
Leeds'in önündeki ilk görev, Philippe Clement'in yönettiği, yeniden canlanan Norwich City takımıyla evinde oynayacağı maç. Canaries, Championship'te son 15 maçının 10'unu kazanarak muhteşem bir formda. Farke için bu maç, Carrow Road'daki başarılı geçmişi nedeniyle kişisel bir anlam taşıyor, ancak Pazar öğleden sonra Elland Road'da düdük çaldığında duygusallığı bir kenara bırakacağını vurguluyor.
Yeniden bir araya gelmeyi değerlendiren Farke, "Elbette Norwich bana İngiltere'de ilk fırsatımı verdi, her zaman kalbimde özel bir yeri olacak ama şu anda tek odak noktam buradaki kulübüm, oyuncularıma ve ekibime tam güvenim var. Dürüst olmak gerekirse, kupa mücadelesinde önemli olan sadece kazanan. Bu büyük bir fark yaratır. Lig veya kupa kazanmak özel bir şeydir. Hayat memat maçlarının atmosferini seviyorum. Çeyrek finale veya yarı finale kalırsak özgeçmişim çok değişir mi bilmiyorum ama kazanırsak hepimiz için değişecektir. Hemen heyecanlanmayalım, çok iyi bir Norwich takımına karşı işimizi yapmalıyız, sadece bu maça odaklanmalıyız."
Saha kenarı yasağı
Leeds, Manchester City maçının ardından hakemlerle yaşadığı tartışma nedeniyle bir maçlık ceza ve 8.000 sterlin para cezası alan Farke'nin yokluğunda kupa maçına çıkmak zorunda kalacak.
