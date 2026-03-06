"Kanepede oturup tırnaklarımı ısırmayacağım" - Daniel Farke, Leeds United'ın Premier Lig'den düşmeyeceğinden son derece emin

FA Cup, hoş bir eğlence ve Wembley'e giden potansiyel bir yol sunsa da, Farke asıl odak noktasının nerede olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. Menajer, West Ham, Tottenham veya Nottingham Forest gibi rakiplerin sonuçlarına takıntılı olmadığını kabul ederken, takımının bir sezon daha ligde kalmak için ne yapması gerektiğini çok iyi bildiğini ve oyuncularından en üst seviyede yer aldıklarını kanıtlamalarını istediğini belirtti.

"Kanepemde oturup West Ham, Nottingham [Forest] veya Tottenham'ın kaybetmesini bekleyerek tırnaklarımı yemiyorum. Belki de bu sezon normalden bir veya iki puan daha fazla puan almamız gerekiyor, ancak yedi ila dokuz puana ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Son maçlarda bu puanları kazanmak için tüm şansımız var, ancak önümüzdeki üç maçta da şansımız var. Son altı maçta bunu başaramazsak, Premier Lig'de oynamayı hak etmiyoruz, ama gördüklerim bana büyük bir güven verdi" diye ekledi Farke.