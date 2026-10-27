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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Çeviri:

"Kane örnek bir profesyonel": İngiliz basınından Yamal ve Ronaldo'nun "narsist" davranışlarına sert eleştiriler

H. Kane
L. Yamal
C. Ronaldo
Barcelona
Bayern Münih
Al Nassr FC
İngiltere
İspanya
Portekiz
Almanya
Suudi Arabistan

Ballon d'Or töreninin ardından Barcelona yıldızına sert değerlendirme

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Oliver Holt'un, 2026 Ballon d'Or'u kazanan İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane ile yaptığı ahlaki bir kıyaslama sırasında sert bir saldırıya maruz kaldı.

Kane, ödülü dün pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende kazandı. Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ikinci sırada yer alırken, Yamal üçüncü oldu.

Holt, Yamal'ın on sekizinci yaş günü kutlamasını saran tartışmayı hatırlatarak, İspanyol oyuncunun şöhretle başa çıkma tarzı ile Kane'in sakin ve mütevazı olarak nitelendirdiği kariyerini karşılaştırdı.

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  • Yamal'ın açıklaması eleştirileri alevlendirdi

    Ödül oylamasından önce Yamal şöyle demişti: "İçtenlikle inanıyorum ki ikimiz dünyanın en iyileriyiz ve bu yıl kupalar kazandığım için onu hak eden bendim." Burada kendisini ve Kylian Mbappe'yi (27 yaşında) kastediyor, Kane'i ise hesaba katmıyordu.

    Holt, Alman Bild gazetesinde yayımlanana göre, bu açıklamanın futbolda endişe verici bir gelişmeyi somutlaştırdığını düşünüyor; bu da oyuncuları kendilerini ilginin merkezine koymaya iten yıldızlık kültürünün yayılmasıdır.

    İngiliz gazeteci şöyle yazdı: "Pazartesi akşamı gördük ki futbol, en yüksek ödüllerini Kane gibi adamlara verebiliyor; ışıkların peşinde koşmamış, tartışma yaratmamış, şöhretlerini kötüye kullanmamış ve iddia edildiği üzere Yamal'ın yaptığı gibi on sekizinci yaş günü kutlamasını süslemek için kısa boylu kişilerden yararlanmamış, aksine kendilerini sessiz bir mükemmellik kariyerine adamış adamlar."

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  • Yamal'ı doğum günü partisi davası peşini bırakmıyor

    Söz konusu ifade, Yamal'ın kendi düzenlediği 18. doğum günü partisine işaret ediyor; oyuncunun partiye katılmaları karşılığında kısa boylu kişileri getirdiği ve onlara para ödediği iddiaları öne sürülmüştü.

    İspanya Cücelik Sendromu Olan Kişiler Derneği (ASDD) o dönemde yasal işlem başlatmayı planladığını açıklamıştı.

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  • Cristiano Ronaldo eleştirilerin hedefinde

    Cristiano Ronaldo da Holt'un eleştirilerinden kurtulamadı; Holt, Kane'i "Ronaldo gibi fevri bir narsist değil", aksine "ölçülü ve mütevazı" olarak nitelendirdi ve onu "ideal profesyonel" olarak gördü.

    Buna rağmen Yamal törenden eli boş ayrılmadı; sezonun en iyi genç oyuncusu olarak üçüncü kez Kopa Ödülü'nü kazandı.

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