Ödül oylamasından önce Yamal şöyle demişti: "İçtenlikle inanıyorum ki ikimiz dünyanın en iyileriyiz ve bu yıl kupalar kazandığım için onu hak eden bendim." Burada kendisini ve Kylian Mbappe'yi (27 yaşında) kastediyor, Kane'i ise hesaba katmıyordu.

Holt, Alman Bild gazetesinde yayımlanana göre, bu açıklamanın futbolda endişe verici bir gelişmeyi somutlaştırdığını düşünüyor; bu da oyuncuları kendilerini ilginin merkezine koymaya iten yıldızlık kültürünün yayılmasıdır.

İngiliz gazeteci şöyle yazdı: "Pazartesi akşamı gördük ki futbol, en yüksek ödüllerini Kane gibi adamlara verebiliyor; ışıkların peşinde koşmamış, tartışma yaratmamış, şöhretlerini kötüye kullanmamış ve iddia edildiği üzere Yamal'ın yaptığı gibi on sekizinci yaş günü kutlamasını süslemek için kısa boylu kişilerden yararlanmamış, aksine kendilerini sessiz bir mükemmellik kariyerine adamış adamlar."

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