Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Oliver Holt'un, 2026 Ballon d'Or'u kazanan İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane ile yaptığı ahlaki bir kıyaslama sırasında sert bir saldırıya maruz kaldı.
Kane, ödülü dün pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende kazandı. Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ikinci sırada yer alırken, Yamal üçüncü oldu.
Holt, Yamal'ın on sekizinci yaş günü kutlamasını saran tartışmayı hatırlatarak, İspanyol oyuncunun şöhretle başa çıkma tarzı ile Kane'in sakin ve mütevazı olarak nitelendirdiği kariyerini karşılaştırdı.