Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, İngiltere ve İtalya'daki son sıkıntılarına rağmen Bayern'in eninde sonunda Woltemade'i kadrosuna katılacağına inanıyor. Almanya milli takım oyuncusu, Newcastle'daki ilk sezonunda Premier League'de sekiz gol attı, ancak yıl dönümünden sonra sadece iki kez fileleri havalandırdıktan sonra transfer döneminin son gününde Juventus'a katıldı.

Brassell, Bayern'in daha önce 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etme konusunda kendine güvendiğini ve şimdi onu daha düşük bir bedelle kadrosuna katabileceğini öne sürdü.

Brassell, "Hâlâ Woltemade'in bir noktada Bayern'e gideceğini düşünüyorum" dedi. "Newcastle'dan önce oraya gideceğine emindiler. Bayern onun durumuna bakıp gelecekte onu yok pahasına alabileceklerini düşünecektir."