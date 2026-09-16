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Alvino Hanafi

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Kane'ın varisi! Bayern'in, form düşüklüğü yaşayan golcü Woltemade için sürpriz bir uygun bedelli hamle yapması bekleniyor

Transfers
Bayern Münih
Juventus
Bundesliga

Bayern Münih'in, zor günler geçiren forvet Nick Woltemade'ı Harry Kane'in uzun vadeli halefi olarak sürpriz bir hedef haline getirebileceği öne sürüldü. Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, Bundesliga devinin 24 yaşındaki oyuncunun Juventus'taki zorlu kiralık döneminden faydalanarak uygun bir anlaşmayla transferi bitireceğine inanıyor.

  • Bayern, Woltemade için sürpriz bir hamleyle anılıyor

    talkSPORT'a göre Bayern Münih'in, Harry Kane'in uzun vadeli halefi olarak Newcastle United forveti Nick Woltemade için gelecekte bir hamle yapması bekleniyor. Kane, Bayern formasıyla 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olduktan sonra da üretken formunu sürdürse de 33 yaşındaki oyuncu kariyerinin son demlerine yaklaşıyor.

    Bavyera ekibinin yetkilileri, önümüzdeki yıllarda hücum hattına liderlik edecek seçenekleri değerlendiriyor.

    Geçen yaz Stuttgart'tan Newcastle'a katılan Woltemade, Almanya'ya dönmesi için öne çıkan aday olarak görülüyor.

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    Uzman, Bayern'in golcüyü ucuza kadrosuna katabileceğini iddia etti

    Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, İngiltere ve İtalya'daki son sıkıntılarına rağmen Bayern'in eninde sonunda Woltemade'i kadrosuna katılacağına inanıyor. Almanya milli takım oyuncusu, Newcastle'daki ilk sezonunda Premier League'de sekiz gol attı, ancak yıl dönümünden sonra sadece iki kez fileleri havalandırdıktan sonra transfer döneminin son gününde Juventus'a katıldı.

    Brassell, Bayern'in daha önce 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etme konusunda kendine güvendiğini ve şimdi onu daha düşük bir bedelle kadrosuna katabileceğini öne sürdü.

    Brassell, "Hâlâ Woltemade'in bir noktada Bayern'e gideceğini düşünüyorum" dedi. "Newcastle'dan önce oraya gideceğine emindiler. Bayern onun durumuna bakıp gelecekte onu yok pahasına alabileceklerini düşünecektir."

  • Torino'daki zorlu başlangıç mevcut kiralığı karmaşıklaştırıyor

    Woltemade, diğer forvet Randal Kolo Muani ile birlikte Juventus kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı. Golcü oyuncu, sonradan oyuna girdiği iki maçta toplam yalnızca 44 dakika süre aldı ve kaleye gönderdiği üç şutunda da isabet bulamadı.

    Kiralık olarak ayrılmadan önce bu sezon Newcastle formasıyla iki kez oynadı ve Tottenham Hotspur'a karşı 2-0 kazanılan maçta bir asist yaptı.

    Brassell, Juventus'un hücum hattını yeniden şekillendirmekte zorlandığını, bunun da iki forvet partnerinin de yeniden en iyi formuna ulaşmak için çalışmasına neden olduğunu belirtti.

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  • US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Forvet, Avrupa mücadelesi öncesinde sahalara dönmeye hazırlanıyor

    Serie A'daki erken dönem zorluklarına rağmen Woltemade, en iyi yıllarına yaklaşırken önemli bir potansiyeli koruyor. Bayern, resmi bir teklif yapıp yapmamaya karar vermeden önce İtalya'daki kiralık döneminde oyuncunun gelişimini yakından takip etmeyi planlıyor.

    Forvet oyuncusu, Juventus'un Avrupa Ligi'ndeki açılış maçında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'i konuk edeceği karşılaşmada Bianconeri kariyerine ivme kazandırmayı umuyor.

    Avrupa'da güçlü bir sezon geçirilmesi, kıta genelindeki üst düzey taliplerin ilgisini yeniden alevlendirebilir.

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