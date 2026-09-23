Şu anda İngiliz forvet, bahis şirketlerinin değerlendirmelerinde hafif bir avantaja sahip. Onların arkasında ise 6,00 ile 7,50 arasında oran verilen Kylian Mbappé yer alıyor. Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanamamasına rağmen Fransız yıldız, nihai zafer için en güçlü adaylardan biri olarak görülmeye devam ediyor. Başlıca takipçiler arasında yaklaşık 5,00 oranla Rodri ve 7,50 ile 10,00 arasında değerlendirilen Lionel Messi de bulunuyor. Buna karşılık diğer rakipler daha geride: son kazanan Ousmane Dembélé 18,00 ile 35,00 arasında yer alırken, Khvicha Kvaratskhelia için ortalama 12,00 oran veriliyor, Fabian Ruiz 15,00 ile 25,00 arasında ve Jude Bellingham 35,00 ile 50,00 arasında gösteriliyor. Erling Haaland ise daha da geride; 50,00’lik oranı onu şu anda outsider konumuna yerleştiriyor.







