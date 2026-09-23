2026 Ballon d’Or yarışı en kritik dönemine girdi: dünya futbolunun her yıl France Football tarafından verilen en büyük bireysel ödülü, 1946’da kurulan köklü Fransız spor yayını tarafından 2024’ten bu yana UEFA ile iş birliği içinde organize ediliyor ve takvim yılı baz alınarak bireysel parlaklık, oyuncunun kendi takımıyla ortaya koyduğu performans ve oyuna yaptığı etki doğrultusunda yılın en iyi futbolcusunu ödüllendiriyor.
Kane herkesi geride bıraktı, ardından Yamal ve Mbappé geliyor. Kvaratskhelia ise sadece beşinci sırada: Altın Top oranları
Bu yıl sahayı aşan bir yenilik var: tören, 70 yıllık tarihinde ilk kez Paris’ten ayrılacak. 70. edisyonun töreni, 26 Ekim 2026’da Londra’da düzenlenecek, gelenek gereği artık Paris’teki Théâtre du Châtelet’de değil. İngiltere’nin başkentinin seçilmesi tesadüf değil: bu, 1956’da ödülün ilk edisyonunu kazanan futbolcu Stanley Matthews’a bir saygı duruşu. France Football ve UEFA için bu, kupanın yuvarlak yıl dönümünü sembolik olarak kökenlerine dönerek kutlamanın bir yolu. Altın Top, 2025-2026 takvim yılındaki performansları değerlendiriyor; dolayısıyla Avrupa’nın başlıca liglerinde yeni sona eren sezon, tarihsel olarak birkaç hafta içinde tahminleri altüst edebilen organizasyon olan Dünya Kupası kadar ağırlık taşıyor.
Haziran ayına kadar oran tablosu, bugünkünden çok farklı bir hikâye anlatıyordu: Mbappé, Haaland ve Yamal herkesin önünde yer alıyordu; Messi ise 50 kat oran verilen romantik bir sürpriz aday olarak görülüyordu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri geldi ve Dünya Kupası her zaman yaptığı şeyi yaptı, hiyerarşiyi yeniden yazdı. Başlıca liglerin başlamasına artık sayılı günler kala, bahis şirketleri 2026 Ballon d'Or kazananı oranlarını güncelledi. Operatörlere göre Ousmane Dembélé'nin geçen edisyondaki zaferinin ardından bu yılın iki ana favorisi Harry Kane ve Lamine Yamal.
Başlıca bahis şirketlerinin Ballon d'Or oranları, prestijli bireysel ödülün 2026 edisyonu için Lamine Yamal ile Harry Kane arasında oldukça dengeli bir mücadeleye işaret ediyor. İncelenen operatörler, gollerle dolu bir sezon ve İngiltere formasıyla çok üst düzeyde oynanan bir Dünya Kupası sayesinde İngiliz golcüyü başlıca favori olarak gösteriyor. Ancak piyasa henüz ilan edilmiş bir kazanan görmüyor: yarış hâlâ son derece açık ve kupanın verilmesine kadar dengede kalabilir.
Şu anda İngiliz forvet, bahis şirketlerinin değerlendirmelerinde hafif bir avantaja sahip. Onların arkasında ise 6,00 ile 7,50 arasında oran verilen Kylian Mbappé yer alıyor. Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanamamasına rağmen Fransız yıldız, nihai zafer için en güçlü adaylardan biri olarak görülmeye devam ediyor. Başlıca takipçiler arasında yaklaşık 5,00 oranla Rodri ve 7,50 ile 10,00 arasında değerlendirilen Lionel Messi de bulunuyor. Buna karşılık diğer rakipler daha geride: son kazanan Ousmane Dembélé 18,00 ile 35,00 arasında yer alırken, Khvicha Kvaratskhelia için ortalama 12,00 oran veriliyor, Fabian Ruiz 15,00 ile 25,00 arasında ve Jude Bellingham 35,00 ile 50,00 arasında gösteriliyor. Erling Haaland ise daha da geride; 50,00’lik oranı onu şu anda outsider konumuna yerleştiriyor.
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