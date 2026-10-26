Kane, Ballon d’Or’u kazandıktan sonra: "En iyi olmayı hayal edenlere örnek olmayı umuyorum"

Harry Kane, Altın Top ödülünü almak için sahneye çıkıyor ve zaferini şöyle yorumluyor: "Neredeyse söyleyecek söz bulamıyorum. Londra'da olmak bunu daha da özel kılıyor. Jüri üyeleri için oy vermenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Bana oy verenlere ve Bayern'deki takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum: Beni ileri taşıdınız ve daha iyi bir oyuncu yaptınız. Kompany'ye sevgilerimi gönderiyorum, bu kupayı Bayern'e geri getirmekten mutluyum. İngiltere'nin kaptanı olmak da bir onur. Çok gururluyum; Tuchel ve ekibine de teşekkür ediyorum. Tottenham'a da teşekkür etmek istiyorum. Tottenham olmasaydı burada olamazdım. Bugün benim olduğum gibi en iyi olmayı hayal edenlere örnek olmayı umuyorum. Çocuklarıma: Eve birçok kupa getirdim ama bu özel. İyi bir profesyonel olmanın yanı sıra iyi bir baba da olmak istiyorum. Bir de eşime, en iyi arkadaşıma: Bunu neredeyse benden daha çok istiyordun... Hayallerime ulaşmama yardım ettin".