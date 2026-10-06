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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Kane Altın Top'a her geçen gün daha da yaklaşıyor: İngiltere'yi rekorlarla zafere taşıyor

İngiltere
H. Kane
İngiltere - Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

Santrfor, İngiltere formasıyla 125. maçında duble yaptı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü maç gününde, İngiltere sahasında Çekya'yı net bir 3-0'la mağlup etti. İngiliz milli takımı maça baskılı başladı, ancak üstünlük ancak Coufal'ın inanılmaz kendi kalesine golüyle geldi (27'). Ardından Harry Kane, Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımın galibiyetini güvence altına aldı: 40. dakikada 2-0, 57. dakikada da kendisinin ikinci golü gelerek maçın fişini tamamen çekti.


Puan durumunda İngiltere, 9 puanla ikinci sırada yer alıyor; 12 puanla ve Hırvatistan deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetin ardından namağlup lider olan İspanya'nın arkasında. Onları 3 puanla Hırvatistan ve 0 puandaki Çekya takip ediyor.

  • Kane'in rakamları

    Gecenin büyük kahramanı elbette 33 yaşındaki Kane oldu; İngiltere formasıyla 125 maça çıkarak İngiliz futbolunun bir başka efsanesi, kaleci Peter Shilton’ın rekor sayısına ulaştı. Bu 125 maçta, Kane bu akşamki dublesiyle birlikte İngiltere adına 91 gol attı. İngiltere ve Bayern Münih’in santrforu için bir başka büyük performans daha; bu da 2026 Altın Top zaferi için adaylığını güçlendiriyor.


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