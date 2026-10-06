UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü maç gününde, İngiltere sahasında Çekya'yı net bir 3-0'la mağlup etti. İngiliz milli takımı maça baskılı başladı, ancak üstünlük ancak Coufal'ın inanılmaz kendi kalesine golüyle geldi (27'). Ardından Harry Kane, Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımın galibiyetini güvence altına aldı: 40. dakikada 2-0, 57. dakikada da kendisinin ikinci golü gelerek maçın fişini tamamen çekti.





Puan durumunda İngiltere, 9 puanla ikinci sırada yer alıyor; 12 puanla ve Hırvatistan deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetin ardından namağlup lider olan İspanya'nın arkasında. Onları 3 puanla Hırvatistan ve 0 puandaki Çekya takip ediyor.