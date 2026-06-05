Kanat sihirbazları! Chelsea taraftarlarının "doyamadığı" Brezilyalı genç yetenek Estevao, Eden Hazard ve Arjen Robben'in belirlediği çıtaya ulaşacağına inanılıyor

Palmeiras formasıyla ülkesinde profesyonel sahneye çıkmasının ardından, Estevao'nun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmesi çok uzun sürmedi. Sonunda, bu çok aranan oyuncuyu transfer yarışını kazanan Chelsea oldu ve toplamda 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) değerine ulaşabilecek bir transfer paketi hazırlandı.

18 yaşına bastıktan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Blues ile karşılaştıktan sonra, yüksek potansiyelli Güney Amerikalı oyuncu 2025 yazında Batı Londra'ya transfer oldu. Beklentiler, onun zorlu bir sürece atılmak yerine yeni ortamına yavaş yavaş alışacağı yönündeydi.

Ancak Chelsea, 2025-26 sezonunda tutarlılık konusunda takım olarak zorluklar yaşadı. Bu durum, Estevao'ya kendini kanıtlaması için erken fırsatlar sundu ve genç oyuncunun neden bu kadar yüksek değer gördüğünü göstermesi uzun sürmedi. Tüm turnuvalarda 36 maçta 8 gol kaydetti, ancak daha sonra hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık, lig sezonunu sona erdirdi ve Brezilya ile Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü.