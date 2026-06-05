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Kanat sihirbazları! Chelsea taraftarlarının "doyamadığı" Brezilyalı genç yetenek Estevao, Eden Hazard ve Arjen Robben'in belirlediği çıtaya ulaşacağına inanılıyor
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Estevao'nun transferi sonunda 50 milyon sterlin değerinde olabilir
Palmeiras formasıyla ülkesinde profesyonel sahneye çıkmasının ardından, Estevao'nun Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmesi çok uzun sürmedi. Sonunda, bu çok aranan oyuncuyu transfer yarışını kazanan Chelsea oldu ve toplamda 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) değerine ulaşabilecek bir transfer paketi hazırlandı.
18 yaşına bastıktan ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Blues ile karşılaştıktan sonra, yüksek potansiyelli Güney Amerikalı oyuncu 2025 yazında Batı Londra'ya transfer oldu. Beklentiler, onun zorlu bir sürece atılmak yerine yeni ortamına yavaş yavaş alışacağı yönündeydi.
Ancak Chelsea, 2025-26 sezonunda tutarlılık konusunda takım olarak zorluklar yaşadı. Bu durum, Estevao'ya kendini kanıtlaması için erken fırsatlar sundu ve genç oyuncunun neden bu kadar yüksek değer gördüğünü göstermesi uzun sürmedi. Tüm turnuvalarda 36 maçta 8 gol kaydetti, ancak daha sonra hamstring sakatlığı geçirdi ve bu sakatlık, lig sezonunu sona erdirdi ve Brezilya ile Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü.
Chelsea taraftarları Estevao konusunda neden bu kadar heyecanlı?
Estevao'nun potansiyeli sorulduğunda, ABD'de düzenlenen ve FA Cup finali temalı "Famous CFC" etkinliğine katılan eski Chelsea savunmacısı Cahill – GOAL'a özel bir röportajda – tam formuna kavuştuğunda daha fazlasının geleceğine dair umut verdi: "Bu sezon birkaç kez Stamford Bridge'e gittim ve taraftarlar ona doyamıyor.
“O, topu aldığında taraftarların koltuklarının kenarında heyecanla bekledikleri oyunculardan biri. Taraftarlar da bunu görmek için para ödüyorlar. Benim zamanımda Hazard ve Pedro gibi oyuncular vardı, şimdi Willian var ve liste uzayıp gidiyor.
“Durumları çözmek, aniden bir şeyler yaratmak için aradığınız oyuncular işte bunlardır. Bu büyük anlarda, birinin durumu çözmesini, birinin bir şeyler yaratmasını bekliyorsunuz, değil mi? O kesinlikle bunu başarabilecek biri.
“Yaşına bakarsanız, giderek daha da iyi olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden Chelsea taraftarları için heyecan verici bir durum. Biraz sakatlık geçirmesi üzücü, ama bu da oyunun bir parçası. Kesinlikle büyük bir yetenek.”
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Estevao, Hazard ve Robben'in seviyesine ulaşabilir mi?
Estevao’nun Hazard, Robben, Damien Duff, Willian ve Joe Cole’un bir zamanlar ulaştığı zirvelere tırmanıp tırmanamayacağı konusunda daha fazla sorgulanınca Cahill şunları ekledi: “Yüzde yüz, seviye budur.
“Ne yazık ki, Chelsea formasıyla o seviyeye ulaşamazsan zamanın testinden geçemezsin. Ancak Estevao'dan şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, bunu kesinlikle başarabilir. Artık mesele, sürekli gelişmeye, verimli olmaya, az önce bahsettiğimiz oyunculara bakmaya istekli olması, ama aynı zamanda kendi yolunu çizip kendi futbol stilini yaratması.
“Bu tür oyuncuların görevi yaratmaktır. Örneğin [Cristiano] Ronaldo gibi birine bakarsanız, o sahada yaptıklarının sayıları konusunda gurur duyar. Gol attım mı? Asist yaptım mı? Bence bu, içindeki ‘maçı etkilemeliyim, dünya çapında bir oyuncu olmak için oynadığım her maçta maçı etkilemeliyim’ diyen bencil tarafı.
“Yani, bunlar onun için atılması gereken sonraki adımlar, ama yine de genç bir çocuktan bahsediyoruz ve o yüzünde bir gülümsemeyle oynuyor gibi görünüyor, bu da önemli. Onun için geleceğin neler getireceği konusunda heyecanlıyım.”
Chelsea, Kuzey Amerika'da ilgiyi artırmaya yardımcı oluyor
Estevao, milli takım görevleri nedeniyle ABD’ye gitmeyecek olsa da, Kuzey Amerika’yı hareketli bir yaz bekliyor. Cahill, dünyanın en popüler sporuna olan ilginin bu bölgede etkileyici bir artış gösterdiğine tanık oldu.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi'nin artık MLS'in önde gelen yıldızlarından biri olmasıyla birlikte, ABD'de kaydedilen ilerleme hakkında şunları söyledi: "2012'den beri buraya geliyorum, sezon öncesi turları yapıyorum ve şimdi de kariyerim bittikten sonra buraya geliyorum. Aslında birkaç yıl önce de Chicago'daydım. Ve her geldiğimde, Premier League ve Chelsea taraftar kitlesinin sürekli büyüdüğünü hissediyorum, bu da görmekten büyük mutluluk duyduğum bir şey.
“Premier League, benim için dünyanın en iyi ligi. Ama onlar sadece izlemekle kalmıyor, bu spora tutkuyla bağlılar. Onlarla konuştuğunuzda bunu hemen anlayabilirsiniz. Futbolu ve Chelsea’yi bilen, bilgili biriyle sohbet ettiğinizde – sonuçları, istatistikleri, her şeyi biliyorlar – bu spora gerçekten tutkuyla bağlılar ve bunu görmek çok güzel.
“Ayrıca, MLS büyüyor. Futbol kesinlikle büyüyor ve bunu ilk elden görüyorum.”
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Chelsea'nin 2026 Sezon Öncesi Turu: Mavi Takım nereye gidiyor?
Chelsea, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık programı kapsamında Avustralya ve Asya'ya gidecek; takımın programında Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, AC Milan ve Johor Darul Ta'z ile oynanacak maçlar yer alıyor. Premier Lig devleri marka değerlerini ve kitlesel çekiciliklerini artırmaya devam ederken, bir aşamada Amerika'ya da geri dönecekleri tahmin ediliyor.
Gary Cahill, Chelsea FC'nin 2025-26 sezonundaki uluslararası taraftar etkinliklerinin son durağı olan, Coors Light tarafından sunulan The Famous CFC etkinliğinde Chicago'da konuştu. The Famous CFC, dünyanın dört bir yanından gelen Chelsea taraftarlarına, diğer Blues taraftarlarıyla bir araya gelme, soru-cevap oturumları, bilgi yarışmaları ve oyunların keyfini çıkarma ve Premier League kupasıyla fotoğraf çektirme fırsatı sunuyor.