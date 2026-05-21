Kanat oyuncusu mu, yoksa 10 numara mı? ABD Milli Takımı’nın yıldızı Brenden Aaronson, Elland Road’daki yuhalayan taraftarları kendine hayran bıraktıktan sonra neden Leeds için hâlâ ‘kilit’ bir isim?
Aaronson, Şampiyonluk kupasını kazanmak için Leeds'e geri döndü
Aaronson, 2023 yılında kulüpteki ilk sezonunun sonunda Premier Lig'den küme düşülmesinin ardından Leeds'ten ayrılan isimler arasında yer aldı. Almanya'nın Union Berlin takımına kiralanması kararlaştırıldı.
Ancak bu transfer planlandığı gibi sonuçlanmadı ve New Jersey doğumlu oyuncu, Championship'ten yükselme şansını denemek için West Yorkshire'a geri döndü. Daniel Farke'nin takımı 100 puan toplarken, kariyerinin en iyi performansı olan 9 golle Whites'ın ikinci lig şampiyonluğuna katkıda bulundu.
Bu muhteşem sezondaki performansı tribünlerdeki taraftarlar tarafından her zaman sıcak karşılanmadı ve bazı eleştiriler bir sonraki üst lig sezonuna da taşındı. Ancak Aaronson, şüphecileri inananlara dönüştürmek için yorulmadan çalıştı.
ABD Milli Takımı'nın yıldızı, 2025-26 sezonunda hem sıkı çalışmayla hem de gollerle katkı sağladı
Leeds'in ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası haline gelen oyuncu, bu sezon 41 maçta forma giydi; yeni yılın başlarında yaşadığı başarılı dönemde ise Manchester United ve Newcastle maçlarında toplam üç gol attı.
25 yaşındaki forvetin sözleşmesinin sadece 12 ay daha sürmesi nedeniyle, geleceğinin ne olacağına dair bazı sorular hala gündemde. Ayrıca, zaman zaman değişikliklere uğrayan sistemde henüz kendine özel bir rol bulabilmiş değil.
Aaronson, Leeds için hücum hattında uzun vadeli bir seçenek olabilir mi?
Aaronson'un orta sahada ya da kanatlarda uzun vadeli bir seçenek olacak kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda, Farke'nin takımı West Ham ile potansiyel olarak belirleyici bir karşılaşmaya hazırlanırken son gün bahis piyasalarında Leeds'in öne çıktığını gören eski Leeds savunmacısı Gray, GOAL'a şunları söyledi: "Bence bu, son on yılda futbolda değişen şeylerden biri. Oyuncular daha çok yönlü hale geliyor, artık tek bir oyuncu için tek bir pozisyon yok ve bence bu durum soyunma odaları ve kadrolar için de çok önemli.
“Brenden Aaronson birçok pozisyonda oynayabilir ve oynadığı tüm pozisyonlarda rahat görünüyor.
“Kulübe geri döndüğünde etrafında biraz tartışma yaratan bir başka oyuncu. Leeds taraftarları onu ilk kez tekrar kapıdan içeri girdiğinde sevdi mi? Hayır, sevmedi. Bence formunu yakalamak için oynaması gerekti ve Leeds taraftarlarının gözüne tekrar girmek için oynaması gerekti, ama yine de Leeds'in ilerlemesinde kilit bir rol oynuyor.”
Transfer görüşmeleri bir sonraki transfer döneminde de yapılabilir
Leeds, Pazar günü Londra Stadyumu'nda, ev sahibi takımın Premier Lig'de kalmak için çaresizce mücadele edeceği bir maça çıkacak. Beyazlar, rahat bir farkla bu barajı aştı ve sezonu orta sıraların hemen altında tamamlayabilir.
Yaz aylarında kadroda yeni bir yeniden yapılanma yaşanacağı öngörülüyor. Bir başka transfer dönemi Elland Road'da oyuncu giriş ve çıkışlarına sahne olacak. Aaronson ise, ülkesini ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda temsil ettikten sonra, yeni sözleşme şartları ve İngiliz futbolunda kalma süresi konusunda görüşmelere açık olduğunu belirterek, 2026-27 sezonu ve sonrasında takımın planlarında önemli bir yer almayı umuyor.