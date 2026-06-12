Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçta (2-0), MagentaTV'de yorumcu olarak görev yapan Müller ve Klopp ile "meslektaşları" Peter Schmeichel ve Chicharito arasında kısa bir sohbet yaşandı.
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"Kanal seçerken dikkatli olun": Thomas Müller ve Jürgen Klopp, Dünya Kupası yayını sırasında başka bir uzman ikilisine sataşıyor
Sunucu Johannes B. Kerner izleyiciler için bu seçkin konukları tanıtırken, iki uzman ekibinin birbirinden farklı kıyafetleri aralarında şakalaşmalara ve ara sıra kahkahalara neden oldu.
Efsanevi kaleci Schmeichel ve eski Manchester United forveti Chicharito, ABD ve Kolombiya televizyonlarındaki işlerinde takım elbise giymek zorunda olduklarından şikayet ettiler.
Müller: "Bunun için önceden sözleşmeye bakmak gerekir"
Buna karşılık Müller ve Klopp daha rahat bir tarzda göründüler; ikisi de siyah tişört ve kısa kollu gömlek giymiş olarak kamera karşısına çıktılar.
"Kanal seçerken gözlerinizi dört açın," diye iki futbol efsanesine şaka yaptı Klopp. Müller de ardından şunları ekledi: "Takım elbise ve kravat giymek zorunda oldukları için biraz şikayet ettiler. Bu yüzden önceden sözleşmeye bakmak gerekiyor."