"Kanal seçerken dikkatli olun": Thomas Müller ve Jürgen Klopp, Dünya Kupası yayını sırasında başka bir uzman ikilisine sataşıyor

Buna karşılık Müller ve Klopp daha rahat bir tarzda göründüler; ikisi de siyah tişört ve kısa kollu gömlek giymiş olarak kamera karşısına çıktılar.

"Kanal seçerken gözlerinizi dört açın," diye iki futbol efsanesine şaka yaptı Klopp. Müller de ardından şunları ekledi: "Takım elbise ve kravat giymek zorunda oldukları için biraz şikayet ettiler. Bu yüzden önceden sözleşmeye bakmak gerekiyor."